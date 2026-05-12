最高金賞受賞！美容皮膚科学発のサロン専売コスメ『DERMAGIST』が新シリーズ導入美容液をビューティーワールドジャパン東京で発売開始

株式会社フロンティア

皮膚専門家監修の化粧品・サプリメントを企画開発する株式会社フロンティア（所在地：東京都中央区 代表取締役：三浦 康雅）が展開する、サロン専売スキンケアブランド『DERMAGIST（ダーマジスト）』が、新シリーズ導入美容液【Infusion PRO（インフュージョン プロ）】をビューティーワールドジャパン東京で発表致します。

サロン専売業務用シリーズ【Infusion PRO（インフュージョン プロ）】

『DERMAGIST』は、皮膚科医監修のドクターズコスメブランド「セルピュア」の知見と、長年の肌悩みに向き合ってきた「東京銀座スキンケアクリニック」の臨床経験を結集させ、2025年4月に誕生したプロフェッショナルブランドです。発売からわずか数ヶ月でスキンケアシリーズがエステセレクションでの金賞受賞は、その品質と効果が専門家から高く評価された証です。

エステセレクション2025最高金賞受賞！サロン専売スキンケアシリーズ『DERMAGIST（ダーマジスト）』

来たる2026年5月18日（月）～ 20日（水）に東京ビッグサイトで開催される「ビューティーワールドジャパン東京」に出展し、特別キャンペーンを実施いたします。

■ プロが認めた品質。エステセレクション審査員からの評価

今回「エステセレクション2025」の審査では、現場のプロであるエステティシャンから具体的な評価の声をいただきました。

「保湿力が高いので乾燥肌やエイジングケア*¹ 対策にオススメです。シンプルで清潔感のあるパッケージは、どんなサロンにも馴染みやすそうです。」（近藤 たかえ先生）

「とろみを感じるテクスチャで肌がやわらかくなる感じを実感しました。（中略）ドクターズコスメとして美意識の高いお客様にご提案できそうです。」（吉田 千春先生）

（出典：Esthetic News「エステセレクション」審査員コメント）

■ 『DERMAGIST』が提案する、先進の“肌再生”メソッド

美容皮膚科学から誕生したサロン専売シリーズ『DERMAGIST』

『DERMAGIST』は、美容皮膚科学の知見を応用し、注目の「ヒト幹細胞培養エキス²」と「ナイアシンアミド²」をダブルで配合。さらに「4種類の植物幹細胞³」や美肌フローラを整える「乳酸桿菌²」を全商品に採用しています。

肌本来の力を引き出し、エイジングケア*¹、ハリ、透明感、毛穴、保湿といったサロン顧客の多角的な悩みに応える、結果重視のプロフェッショナル仕様です。サロンにてトリートメントにも取り入れて頂ける業務用も取り揃えています。

＜製品ラインナップ＞

ダーマジスト HSC スキンクレンズオイル 150ml

ダーマジスト HSC リファインモイストウォッシュ 100g

ダーマジスト HSC スキングロウローション 150ml

ダーマジスト HSC リジュブネイトセラム 50ml

ダーマジスト HSC アルティメイトクリーム 50g

■【ビューティーワールドジャパン東京】限定キャンペーン

東日本最大の総合ビューティ見本市「ビューティーワールドジャパン東京」にて、新シリーズリリース記念の特別企画をご用意しました。

人気ドクターズコスメシリーズを限定価格でご提供！東京会場限定SALEの開催

『DERMAGIST』をはじめ、「ドクターズコスメ CELLPURE」などの人気シリーズをイベント期間中だけの最大50%OFFの特別価格でご提供します。

出展ブースでは、製品を自由にお試しいただけるほか、サロンへの導入相談も承ります。皮膚科学的根拠に基づいた、これまでにないエイジングケア*¹ 体験をぜひ会場でご体感ください。

＜イベント概要＞

ダイエット&ビューティーフェア2025でのエステティック通信ブースにて国内外多くの来場者に注目される『DERMAGIST』

名称：ビューティーワールド ジャパン 東京

会期：2026年5月18日（月）～ 20日（水）

会場：東京ビッグサイト西・南ホール

ブース：コスメティックゾーン W4-G003

お問い合わせフォームはこちら ＞ :https://frontier-online.i17.bcart.jp/contact.php

¹ 年齢に応じたケア ² 整肌成分 *³ リンゴ果実培養細胞エキス、アルガニアスピノサカルス培養エキス、サポナリアプミラカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス（保湿成分）

【お問い合わせ先】

株式会社フロンティア 広報担当