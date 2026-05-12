『日本製の覚悟店』16社の小さな会社による共同プロジェクト始動。
株式会社笏本縫製（本社：岡山県津山市 代表取締役：笏本達宏）は、全国16社のものづくり事業者とともに、共同プロジェクト『日本製の覚悟店』を開催いたします。
“守られる日本製”ではなく、“選ばれにいく日本製”をテーマに、地方で踏ん張る町工場や職人、家業を継いだアトツギたちが、自ら立ち、直接届ける2日間です。
小さな会社が「出る杭が、並ぶ日をつくる」ために、立ち上がる。
この企画の始まりは、2026年3月。
笏本縫製代表・笏本達宏による、Xでのある投稿でした。
町工場の世界には、長年、「目立つな」「前に出るな」
そんな空気がありました。
黙ってつくる。裏方でいる。それも大切な役割でした。
しかしその間にも、日本製は静かに減り続けています。
1990年には50.1％あった国内生産比率は、2025年には1.4％に。
派手に壊れたわけではありません。
音もなく、少しずつ、工場の灯りが消えていきました。
このまま静かに終わるのは、やはり悔しい。
その想いから、本企画はスタートしました。
SNS時代だからこそ、“本物を見たい”という声
笏本縫製は、SNSを通じて全国のお客様とつながり、倒産寸前の状態から再起した地方の小さな縫製工場です。
一方で近年、こんな声をいただくことが増えていました。
「実物を見て選びたい」
「触れてから買いたい」
「東京で見られませんか？」
画面越しでは伝えきれない質感や空気感。
だからこそ今回は、
“直接触れて、話して、選んでもらう場所”をつくります。
最初の一歩は、16社でスタート
本企画には、業種も規模も異なる16社が参加します。
共通しているのは、それぞれの場所で踏ん張りながら、
「選ばれにいこう」としていること。
まだ完成されたイベントではありません。
むしろ、手探りです。
それでも、「ここで立たなきゃ後悔する」
そう考えた16社が集まりました。
開催概要
【名称】日本製の覚悟店
【日程】2026年7月3日（金）・4日（土）
【会場】東京交通会館 12F カトレアサロンA
（東京都千代田区有楽町2丁目10-1）
以下：出店企業
・ヌノニシタイ株式会社(nuno ni shitai.)
・日廣薬品株式会社(ニッコーバン)
・Ajuda株式会社(keniamarilia)
・ラズホールディングス株式会社(HushTug)
・岡崎正義商店(お布団本舗)
・えんじょるのん(のんぱち屋)
・有限会社大沢建築(さわたく工房)
・株式会社ピーチブルーム(ピーチブルーム帽子店)
・株式会社TOSCOM(MalpriX)
・株式会社ズーム(ICHORA+)
・有限会社カネ忠(暮らしのうつわやさん)
・株式会社銀座タニザワ(GINZA TANIZAWA TOKYO)
・株式会社銀座村松時計店(PRINCE)
・有限会社吉崎縫製所(YOSHIZAKI)
・株式会社出口化成(ミネルヴァスリープ)
・株式会社笏本縫製(SHAKUNONE)
■本商品に関するお問い合わせ先
株式会社笏本縫製
メールアドレス：info@shakumoto.co.jp
電話番号：0868-57-3577 担当：笏本(しゃくもと)、中村(なかむら)
■株式会社笏本縫製 会社概要
会社名：株式会社笏本縫製
所在地：〒709-4623 岡山県津山市桑下1333-6
URL ：https://shakumoto.co.jp/
ショップURL：https://store.shakumoto.co.jp/
事業内容：縫製加工／自社ブランド製品の企画・製造・販売
■ 取材・掲載について
産地・町工場の現場、日本製への取り組みなど、各種取材に対応可能です。