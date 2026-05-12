TikTokクリエイター初！studio15所属「まみすけ。/ただの長野県民。」が令和8年度 長野県広報パートナーに任命

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都世田谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、当社所属クリエイター「まみすけ。/ただの長野県民。」（https://www.tiktok.com/@mamimu_s9）が、2026年4月15日より長野県より令和8年度「長野県広報パートナー」に任命されたことをお知らせいたします。本制度において、TikTokクリエイターの選出は初となります。

令和8年度長野県広報パートナー一覧：

https://www.pref.nagano.lg.jp/koho/kohopartner/partner.html

■長野県広報パートナーとは

studio15所属、TikTokクリエイター「まみすけ。」が長野県広報パートナーに就任

「長野県広報パートナー」はソーシャルメディアで活躍する長野県ゆかりのインフルエンサーを任命し、長野県の魅力や取組を広報パートナー自身のソーシャルメディアアカウントを通じて発信する取り組みです。令和8年度は計11組（Instagram9名、YouTube1名、TikTok1名）が選出されており、任期は令和8年4月15日～令和9年3月31日となります。

昨今、旅行先の情報収集メディアとしてTikTokの存在感は急増しています。2024年度の調査（※）では、Z世代女子の約6割以上がTikTokを旅行の情報源として活用しているというデータもあり、従来の広報誌やテレビを中心とした発信から、SNS、とりわけ「縦型ショート動画」へのシフトが加速しています。

今回任命された11組の中でも、「まみすけ。/ただの長野県民。」はTikTokフォロワー数38.7万人を誇ります。さらにTikTokとInstagramを合わせた総フォロワー数は60万人を超え、若年層への拡散力が期待されています。



※引用元：株式会社リクルート じゃらんリサーチセンター、駒沢女子大学 / Z世代女子を対象にした「旅マエ」に利用するメディア調査～2024年度版～

■クリエイタープロフィール

長野県在住のまみすけ。が積極的に長野の魅力を発信まみすけ。/ただの長野県民。まみすけ。/ただの長野県民。

少年のような声と飾らない日常vlogが人気のTikTokクリエイター。歌ってみた動画やアート作品など、独自のセンスと世界観で幅広いファンを獲得し、ライブ配信でも根強い人気を誇る。

【TikTok】@mamimu_s9(https://www.tiktok.com/@mamimu_s9)

【Instagram】@mmy_utt_(https://www.instagram.com/mmy_utt_/)

【YouTube】@mamimu_s9(https://www.youtube.com/channel/UCsbIJkCIoJqyjCS-rxzOlZA)

【得意ジャンル】日常vlog／歌ってみた／アート／ライブ配信

■まみすけ。/ただの長野県民。 就任コメント

長野県広報パートナー任命式&キックオフミーティングの様子

この度、応援してくださる皆さんのおかげで令和8年度長野県広報パートナーに任命していただきました！まみすけ。に関わってくださる全ての方に いつもありがとうございます！

この1年間で自分自身も長野県のことを沢山学び、さらに説得力ある発信をしていきたいと思っています。長野県公認のただの長野県民として、全国へ長野県の魅力を伝えていく力になれたらと思っています！よろしくお願いします！

＜studio15会社概要＞

所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-23 サンタワーズB棟 8階

会社URL：https://studio15.co.jp/

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_1490059

Instagram：https://www.instagram.com/studio15inc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@studio15.inc

X：https://twitter.com/studio15inc

podcast番組『SNSクリエイターズ』：https://podcastranking.jp/1737166286

ドラマみたいだTikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

ドラマみたいだYouTube：https://www.youtube.com/@doramamitaida