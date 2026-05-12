ウェルネス代表医師の中田航太郎が、2026年5月22日発売の新刊『挑戦者の履歴書』の共著出版に参画

株式会社ウェルネス

パーソナルドクターサービス「Wellness Membership」を提供する株式会社ウェルネス（東京都千代田区、代表取締役医師：中田航太郎、以下：当社）は、株式会社絆助 代表取締役 山口 竜生氏監修・リスナーズ株式会社プロデュースの書籍『挑戦者の履歴書』に共著者として参画し、同著が2026年5月22日にAmazon.co.jpより発売されることをお知らせいたします。

『挑戦者の履歴書』出版の背景について

経営者は、日々意思決定を求められる立場にあり、その過程では多くの葛藤や困難に直面します。しかし、そうしたプロセスが語られる機会は決して多くありません。

本書は、株式会社絆助 代表取締役の山口竜生氏を監修に迎え、経営者メディア「KIZUNA EXECUTIVE」を通じて関係性を築いてきた経営者33名が参画。挑戦を続ける経営者の意思決定や思考プロセスを可視化し、これから挑戦する人々や同じ立場にある経営者に対して示唆をご提供いたします。

成功事例の羅列ではなく、経営者の人間味あふれる「生の声」を、以下の観点から紐解いています。

- 起業や事業成長における意思決定の背景- 直面した課題とその乗り越え方- 経営者として大切にしている価値観や信念- 今後の展望と次なる挑戦

各経営者のリアルな現在・過去のストーリーと共に、これからまた新たに何に挑戦するのか、未来までをもまとめた内容となっています。

当社代表の中田航太郎は本書で、「医師として本気で予防医療に向き合うことで、『防ぎえた後悔』をなくしたい」という思い、起業の原点や今後の挑戦について語っています。パーソナルドクターサービス「Wellness Membership」をとおして、多くの挑戦者の健康を守り、人生に伴走できることを願っています。

★当社掲載記事はWebでもご覧いただけます

【予防医療を「当たり前」の文化に。医療構造を変え、すべての人のウェルネスを叶える】

https://kizuna-executive.com/story/nakada-kotaro

中田航太郎プロフィール

1991年、千葉県生まれ。4歳の時に喘息で入院した際の担当医への憧れから医師を志す。東京医科歯科大学（現：東京科学大学）医学部卒業後、救急総合診療科医に。2018年6月に株式会社ウェルネスを創業し、予防医療サービス「Wellness」を提供。現在は経営者や芸能人を中心に1,000名以上のエグゼクティブの健康をサポートしている。著書に『人生100年時代を元気に生き抜く 医師が教える経営者のための「戦略的健康法」』がある。

書籍概要について

■タイトル：挑戦者の履歴書

■発行所：リスナーズ株式会社

■監修者：株式会社絆助 代表取締役 山口 竜生

■発売日：2026年5月22日（予約販売中）

■定価：本体1,800円（＋税）

■URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4908963363

共著一覧（敬称略）

1.ZVC JAPAN株式会社 代表取締役会長兼社長 下垣 典弘

2.株式会社ジョイカルジャパン 代表取締役社長 CEO 早川 由紀夫

3.株式会社オールハウジング 代表取締役 岩倉 俊浩

4.医療法人社団 佑健会 理事長 河野 恭佑

5.株式会社little amulet 代表取締役社長 山口 竜生

6.建内レンタル株式会社 代表取締役 建内 博行

7.丸眞株式会社 代表取締役 眞邉 光英

8.LEVEL UP 代表 花澤 彩香

9.株式会社メディカルプラス 代表取締役 濱田 朋彦

10.医療法人博清会グループ 理事長 / 海老名田島クリニック 院長 田島 博人

11.株式会社ビジサポ・エグゼライフ株式会社 代表取締役 橋爪 宏明

12株式会社クロノス 代表取締役 原田 龍一

13.合同会社西企画 代表社員 竹富 太一

14.株式会社朝日トータルマネージメント 代表取締役 後藤 英樹

15.株式会社Entime 代表取締役社長 寺山 大夢

16.M.STOCKs株式会社 代表取締役社長 村佐 太志朗

17.株式会社Futures V-net 代表取締役 澤田 賢一郎

18.有限会社マルショウ小西鮮魚店 代表取締役 小西 一人

19.株式会社フクズミ 代表取締役社長 福住 裕

20.株式会社キャリアエイト 代表取締役 / 一般社団法人日本採用コンサルタント協会(R) 代表理事 内田 多美子

21.株式会社トラーチ 代表取締役 稲場 基泰 / 専務取締役 稲場 康祐

22.Tokyo Capital Clinic 院長 鈴木 鑑

23.alba lab株式会社 代表取締役 櫻堂 渉

24.社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所 代表社員 大槻 智之

25.株式会社ウェルネス 代表取締役医師 中田 航太郎

26.株式会社Legaseed 代表取締役CEO 近藤 悦康

27.株式会社S-style 代表取締役 岡本 章吾

28.株式会社マーキュリー 取締役社長 秋間 剛

29.株式会社ティエスイー 代表取締役社長 海堂 正裕

30.株式会社WillPlace 代表取締役 田中 潤

31.よしおかクリニック 院長 / ぬかとゆげ オーナー 吉岡 直樹

32.株式会社ボディスプラウト 代表取締役CEO 小林 篤史

33.Credo Clinic 新宿 院長 伊藤 雄介

KIZUNA EXECUTIVE（キズナ・エグゼクティブ）とは

本メディアは、経営者が自身の「想い・信念・原点」を言語化し、社会に発信する経営者・経営陣（EXECUTIVE）専門メディアプラットフォームです。経営者の想いをインタビューを通し、ストーリーとして発信していきます。

URL：http://kizuna-executive.com/

出版社について

会社名 ：リスナーズ株式会社

所在地 ：東京都新宿区西落合2-14-17 LISTEN Base

代表 ：代表取締役CEO 垣畑 光哉

設立 ：2001年6月21日

事業内容：企業向けストーリーブランディングおよびつながるオンライン人物名鑑『LISTEN（リスン）』の運営、書籍・雑誌・ウェブメディアの出版・販売

URL：https://listeners.co.jp/

監修者について

株式会社絆助代表取締役 山口 竜生

天理高校、天理大学柔道部で本気で日本一を目指し、卒業後は神奈川県警察に8年間勤務。“特殊部隊（SAT）”と言われる日本警察“最後の砦”で分隊長として活躍し、日本の安全を守ってきた。同時に自ら命を絶ってしまう経営者を2度も目の当たりにし、世の中にさらに貢献したいという想いから、30歳を機にIT企業に転職の後、映像制作会社を起業！ 起業後は「“0→1の天才”」「“コラボの天才”」と言われ、数多くの新規事業を世の中に輩出。

「Wellness Membership」について

Wellness Membershipは、経営者やエグゼクティブ層を中心とする1000名以上の会員の方々にご利用いただいているパーソナルドクターサービスです。予防医療に精通した専属のドクターが、オーダーメイドの人間ドックをプランニングし、データを統合的に分析。リスクの高い病気を予防するためにコンサルティングする「戦略的予防医療モデル」。健康を“資産”と捉え長期的に考えたいビジネスパーソンに向けて、中長期的な健康への伴走をご提供するサービスです。

Wellness Membershipへのお申し込みについて

サービス詳細はこちら :https://www.wellness.jp/

医師または看護師によるヒアリングを通じて、お客様の現状の健康課題や不安、生活習慣の歪み、そして理想の姿についてお伺いし、ベストなWellnessプランをご案内させていただきます。サービスについて詳しく話を聞いてみたい、という方はぜひ無料カウンセリングをお申し込みください。

無料カウンセリングお申し込みへ :https://www.wellness.jp/request

企業概要

会社名：株式会社ウェルネス

所在地：東京都千代田区内神田2-4-6 WTC内神田ビル7F

代表 ：代表取締役医師 中田 航太郎

設立 ：2018年6月20日

URL ：https://company.wellness.jp

X ：https://x.com/getwellness_inc

Instagram：https://www.instagram.com/getwellness.official/

YouTube ：https://www.youtube.com/@wellnesslabo

note ：https://note.com/wellness_doctor

問い合わせ先

広報担当：門邉

メール ：pr@wellness.jp