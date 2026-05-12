信頼を紡ぐ100年企業への誓い。ハラスメント防止と情報防衛を“自分ごと化”する幹部研修を実施

ティーコム株式会社

「人を想い、共に挑み、BESTを紡ぐ。未来は、笑顔で拓こう。」をコンセプトに、ロジスティックス業務からICTソリューション、ソフトウェア開発、テクニカルサポートまで、幅広いIT関連サービスを提供するティーコム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：岡松美樹)は、2026年4月18日(土)、全幹部を対象とした「ハラスメント防止および情報セキュリティ・ガバナンス研修」を実施いたしました。本研修は、ハラスメント問題やサイバーセキュリティといった社会課題に対し、企業としての責任を果たすべく、意思決定層からの意識改革と行動変容を促すことを目的としています。

■背景と目的：企業活動と直結する社会的要請への対応

ハラスメントの深刻化やサイバー攻撃の高度化は、企業内部にとどまらず、社会全体の信頼基盤に影響を及ぼす重要なテーマとなっています。ティーコムではこれらを経営課題の中核と捉え、幹部層が自ら判断基準を持ち、現場へと展開する体制づくりを推進しています。

- 多様化するハラスメント

SOGI(（的指向・性自認)ハラやカスタマーハラスメントへの適切な理解と対応

- 拡大するサイバーリスク

情報管理の不備が企業価値と社会的信頼に直結

- 経営責任の高度化

コンプライアンスを超えた「信頼の維持・向上」への対応

■研修プログラム：幹部主導による実践的意思決定トレーニング

本研修は、幹部自らが講師を務め、実務に即したケーススタディとディスカッションを中心に実施しました。現場に指示を出す立場として求められる「判断軸」を明確化し、組織全体に展開可能な意思決定基準の統一を図りました。

1． ハラスメント防止と組織文化の再構築

最新事例をもとに、多様性を尊重したマネジメントと心理的安全性の確保について議論し、現場での具体的対応力を強化

2． 情報セキュリティとリスクマネジメントの強化

「一つの判断が企業全体の信頼を左右する」という前提のもと、実務に即した対応策と判断基準を整理

＜守りの4アクション＞

- トップダウンでの意識統一- ルールの実効性担保- リソース最適化- インシデント対応(BCP)の強化

これらを軸に、部門横断での具体的な実行方針を定めました。

■今後の展望

ティーコムは、幹部層で統一した判断基準を起点に現場への展開を進め、コンプライアンスおよび情報セキュリティ体制のさらなる強化を図ります。今後も経営品質の向上を通じて、社会から信頼され続ける企業を目指してまいります。

【会社概要】

社名：ティーコム株式会社

設立：1954年1月28日

代表者：岡松美樹

事業内容：大手通信事業者向けロジスティックス業務、ITインフラ設計・構築・運用・保守、業務系WEBアプリケーション開発、ヘルプデスクなど

許認可：一般労働者派遣事業：(派)13-305691 / ISMS：ISO27001

本社：東京都港区三田4-1-4 城南ビルディング三田6F

URL：https://www.tcomm.co.jp/