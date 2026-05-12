録音から文字起こし、要約、アクション抽出まで一括対応。「FirstSeedノート」にAI録音機能を追加

株式会社ファーストシード

株式会社ファーストシードは、ノートアプリ「FirstSeedノート」に録音機能を追加しました。音声の録音から文字起こし、さらに内容の整理や活用までを一貫して行える新機能により、会議や講義の記録を効率化します。

本機能では、iOS 26およびmacOS 26の音声認識技術を活用し、録音した音声を無料でリアルタイムに文字起こしできます。追加のコストなしで、高精度なテキスト化が可能です。

録音からテキスト化までをシームレスに

新たに追加された録音機能により、ユーザーはアプリ内でそのまま音声を記録できます。録音後は自動的に文字起こしが行われ、ノートに保存されます。

これにより、従来のように録音アプリとノートアプリを行き来する必要がなくなり、情報の記録と整理を一つのアプリ内で完結できます。

AIによる補正・要約・議事録作成

さらに有料のAI機能により、文字起こしデータをもとにした高度な処理が可能です。

- 文字起こしの補正話し言葉特有の冗長な表現や言い淀みを整理し、読みやすい文章に変換- 議事録の作成会話内容を構造化し、整理された議事録として自動生成- 要約の作成長時間の録音内容を短時間で把握できる要約を生成- アクションアイテムの抽出会話の中からタスクや対応事項を自動で抽出- 講義内容のまとめ学生向けに、講義や授業内容の重要ポイントを整理して要約- 質疑応答・インタビューのまとめ質問と回答を整理し、内容を分かりやすく構造化

これにより、単なる記録にとどまらず、録音データをすぐに実務に活用できる形へと変換します。

ノート体験を拡張する音声入力

FirstSeedノートは、テキスト入力を中心としたノート体験に加え、音声による情報入力にも対応しました。手入力が難しい場面でも、録音するだけで情報を残し、そのまま整理・活用することができます。

アプリ概要

FirstSeedノートは、アイデアや情報を整理し、活用するためのノートアプリです。テキスト、タスク、ハイライトなどを組み合わせて、日々の思考や業務を効率的に管理できます。

今回追加された録音機能により、音声データの記録から文字起こし、さらに要約やタスク抽出までを一貫して行えるようになり、ノートの活用範囲がさらに広がりました。

製品サイト:

https://firstseed.io/jp/notes/

App Store:

https://apps.apple.com/jp/app/id6757331297

株式会社ファーストシードについて

2017年10月に設立され、iOS及びMacアプリを開発しています。

世界中で使われる日本発のソフトウェアの開発を目指しています。

株式会社ファーストシードは今後も、AI技術を活用した生産性向上ツールの開発を進めてまいります。「FirstSeedノート」を通じて、情報の記録から活用までをよりスムーズにする体験を提供していきます。

本件に関するお問い合わせ

株式会社ファーストシード

代表取締役 大榎一司

https://firstseed.io/jp/contact.html