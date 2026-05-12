録音から文字起こし、要約、アクション抽出まで一括対応。「FirstSeedノート」にAI録音機能を追加
株式会社ファーストシードは、ノートアプリ「FirstSeedノート」に録音機能を追加しました。音声の録音から文字起こし、さらに内容の整理や活用までを一貫して行える新機能により、会議や講義の記録を効率化します。
本機能では、iOS 26およびmacOS 26の音声認識技術を活用し、録音した音声を無料でリアルタイムに文字起こしできます。追加のコストなしで、高精度なテキスト化が可能です。
録音からテキスト化までをシームレスに
新たに追加された録音機能により、ユーザーはアプリ内でそのまま音声を記録できます。録音後は自動的に文字起こしが行われ、ノートに保存されます。
これにより、従来のように録音アプリとノートアプリを行き来する必要がなくなり、情報の記録と整理を一つのアプリ内で完結できます。
AIによる補正・要約・議事録作成
さらに有料のAI機能により、文字起こしデータをもとにした高度な処理が可能です。
- 文字起こしの補正
話し言葉特有の冗長な表現や言い淀みを整理し、読みやすい文章に変換
- 議事録の作成
会話内容を構造化し、整理された議事録として自動生成
- 要約の作成
長時間の録音内容を短時間で把握できる要約を生成
- アクションアイテムの抽出
会話の中からタスクや対応事項を自動で抽出
- 講義内容のまとめ
学生向けに、講義や授業内容の重要ポイントを整理して要約
- 質疑応答・インタビューのまとめ
質問と回答を整理し、内容を分かりやすく構造化
これにより、単なる記録にとどまらず、録音データをすぐに実務に活用できる形へと変換します。
ノート体験を拡張する音声入力
FirstSeedノートは、テキスト入力を中心としたノート体験に加え、音声による情報入力にも対応しました。手入力が難しい場面でも、録音するだけで情報を残し、そのまま整理・活用することができます。
アプリ概要
FirstSeedノートは、アイデアや情報を整理し、活用するためのノートアプリです。テキスト、タスク、ハイライトなどを組み合わせて、日々の思考や業務を効率的に管理できます。
今回追加された録音機能により、音声データの記録から文字起こし、さらに要約やタスク抽出までを一貫して行えるようになり、ノートの活用範囲がさらに広がりました。
製品サイト:
https://firstseed.io/jp/notes/
App Store:
https://apps.apple.com/jp/app/id6757331297
株式会社ファーストシードについて
2017年10月に設立され、iOS及びMacアプリを開発しています。
世界中で使われる日本発のソフトウェアの開発を目指しています。
株式会社ファーストシードは今後も、AI技術を活用した生産性向上ツールの開発を進めてまいります。「FirstSeedノート」を通じて、情報の記録から活用までをよりスムーズにする体験を提供していきます。
本件に関するお問い合わせ
株式会社ファーストシード
代表取締役 大榎一司
https://firstseed.io/jp/contact.html