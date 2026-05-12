果実が主役の、美しい初夏のデセール。銀座三越のカフェ「ボンボヌール」新メニュースタート
5月14日(木)より、銀座三越4階カフェ「ボンボヌール」に、初夏の訪れを感じさせるデセールやパフェ、ケーキが登場します。
みずみずしい桃を贅沢に使用したスペシャルデセールをはじめ、旬のマンゴーやベリー、南国フルーツを使用したパフェやケーキなど、見た目も味わいも軽やかなラインアップをご用意しました。ショッピングの合間のひとときや、大切な方とのカフェタイムに、ボンボヌールならではの季節限定メニューをお楽しみください。
✦ セバスチャン・ブイエ スペシャル ペーシュ メルバ
桃のムースやソースを重ねた華やかなケーキに、彩り豊かな季節のフルーツを添えたスペシャルデセール。
フランスのクラシックデセール「ピーチメルバ」をイメージし、桃とフランボワーズの甘酸っぱいハーモニーをお楽しみいただけます。仕上げには液体窒素を使用した桃のシャーベットを散りばめ、ひんやりとした口どけと演出を加えました。
セバスチャン・ブイエ スペシャル ペーシュ メルバ
\2,530（税込）
＊数に限りがございます。
✦ パルフェ マングー
旬のマンゴーをふんだんに使用した、マンゴー尽くしの初夏限定パフェ。
ヨーグルトのエスプーマの爽やかな酸味、ココナッツアイスのまろやかさ、ミントジュレの清涼感が重なり、軽やかで食べ進めやすい一品に仕上げました。層ごとに変化する食感と味わいをお楽しみください。
パルフェ マングー
\2,200（税込）
✦ ブルーベリーとカシスのヴェリーヌ
バニラとマスカルポーネのなめらかなブランマンジェに、ブルーベリーとカシスのクリームを重ねました。ライムの爽やかな香りが全体を引き締め、初夏にぴったりな軽やかなヴェリーヌに仕上げています。
ケーキセット（ケーキ＋ドリンク）
\1,650（税込）
ケーキ・アイスセット（ケーキ＋ドリンク＋アイス）
\1,870（税込）
✦ タルト エキゾチック
さっくりと焼き上げたタルト生地に、パッションフルーツのクリーム、パイナップルとマンゴーを合わせたトロピカルなタルト。
仕上げに添えたパッションフルーツソースが、南国フルーツならではの酸味と甘みを引き立てます。
ケーキセット（ケーキ＋ドリンク）
\1,650（税込）
ケーキ・アイスセット（ケーキ＋ドリンク＋アイス）
\1,870（税込）
■BON BONHEUR（ボンボヌール）
Bon Bonheur（ボンボヌール）は、本格的なフレンチをカジュアルにアレンジしたランチメニューや美しいアシェットデセールを楽しめるカフェ＆レストランです。
日常の中で“少し特別なひととき”をお楽しみいただける贅沢なラインアップをご用意しています。
その味わいとクオリティが評価され、「食べログ 百名店」へ2023年・2025年の2度にわたり選出されました。
銀座三越でのショッピングの合間や、大切な方とのカフェタイムに、ぜひお立ち寄りください。
店舗情報
銀座三越4階「BON BONHEUR (ボンボヌール)」
〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16
■店舗情報
店名：BON BONHEUR（ボンボヌール）
所在地：銀座三越4階
〒104-8212 東京都中央区銀座4-6-16
■ご予約・公式情報
公式サイト
http://www.bonbonheur.jp/
公式サイト内「Reservation」、または下記URLよりご予約いただけます。
https://rk-sys.jp/jscafe/?s=7Db
https://www.instagram.com/bonbonheur_ginza/