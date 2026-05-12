昨年12月オープンの呑み処 弘喜、5月13日（水）より千葉県産食材を使った期間限定「晩酌セット」を発売

呑み処 弘喜

千葉県佐倉市表町の【呑み処 弘喜】は、2026年5月13日（水）より、千葉県産食材を使用した期間限定の「晩酌セット」（税込1,200円）を販売開始いたします。

本セットは、お刺身、海鮮唐揚げ、本日の一品、さらに770円以下のドリンク1杯が付いた、お得に気軽な晩酌を楽しめる内容です。仕事帰りの一杯や、食事前の“ちょい呑み”、地域の方の普段使いなど、幅広いシーンでご利用いただけます。

千葉県産食材を使った晩酌セットは、お刺身、海鮮唐揚げ、本日の一品、770円以下のドリンク1杯が付いて1,200円(税込)

昨年12月にオープンした【呑み処 弘喜】は、JR佐倉駅近くの表町エリアで、鮮魚を中心とした料理と落ち着いた空間を提供する地域密着型の居酒屋です。店主は飲食業歴約30年。レストランや弁当店、居酒屋などで経験を積み、長年思い描いてきた自身の店を、コロナ禍の落ち着きをきっかけに開業しました。

今回の晩酌セットは、千葉県産の魚や野菜を積極的に取り入れることで、地域の恵みを身近に味わってもらいたいという思いから企画したものです。千葉県は野菜・果物・水産物など多彩な農林水産物に恵まれた“食材の宝庫”として知られており、地元食材の魅力発信は、地域の食文化を見直すきっかけにもつながります。

■開発背景

近年、外食では「高単価のごちそう」だけでなく、日常の延長線上で気軽に立ち寄れる“ちょい呑み”需要が高まっています。そうした中で、地域の個人飲食店が担う役割の一つが、単なる飲食の場にとどまらず、住民同士が顔を合わせ、気軽に会話を交わせる“まちの居場所”になることです。

【呑み処 弘喜】でも、現在は表町周辺の地元客や年配のお客様の来店が多く、町内会の集まりや少人数の宴会利用も増えています。今回の晩酌セットは、そうした地域の日常により寄り添うため、価格を抑えつつ、千葉県産食材のおいしさを一度に楽しめる内容として設計しました。

店主は仕入れから調理まで一人で担っており、魚は必要に応じて自ら市場へ赴いて目利きし、野菜は直売所も活用しながら、その時季に合った食材を選んでいます。決まったメニューを大量に出すのではなく、その日の仕入れや旬に応じて柔軟に構成を変えるのも、個人店ならではの魅力です。

■期間限定「晩酌セット」概要

刺身盛り合わせチキン南蛮タコわさび

商品名：千葉県産食材を使用した晩酌セット

販売開始日：2026年5月13日（水）

販売期間：2026年6月末ごろまで予定

※仕入れ状況により内容・期間が変更となる場合があります。

価格：税込1,200円

内容

お刺身 海鮮唐揚げ 本日の一品 770円以下のドリンク1杯

※内容は日替わりです。

※魚はその日に仕入れた千葉県産のものを中心に使用予定です。

※野菜も千葉県内の直売所などで仕入れたものを使用予定です。

■セットの特長

1．千葉県産食材を気軽に味わえる

刺身や一品料理に、その時季に仕入れた千葉県産の魚や野菜を活用。高級路線ではなく、“普段の一杯”として地元食材を楽しめる点が特長です。

2．税込1,200円で、仕事帰りにも立ち寄りやすい

料理3品とドリンク1杯が付いた、明快で使いやすい価格設計。物価上昇が続く中でも、気軽に外で一杯楽しみたい方のニーズに応えます。

3．日替わりだから何度でも楽しめる

その日の仕入れによって内容が変わるため、来店のたびに違う楽しみがあります。旬や鮮度を重視した、個人店ならではの柔軟さを生かしています。

4．地域の人が集まりやすい“まちの晩酌処”を目指す

一人飲み、少人数の会食、仕事帰りの立ち寄りなど、多様な使い方に対応。表町エリアの日常に寄り添う存在として、地域のにぎわいづくりにもつなげていきます。

■店主：中嶋弘喜コメント

奥は個室の席を全て繋げると最大16名様まで入れる広々とした空間当店のおすすめ料理が詰まったコースは2,200円(税込)～ご用意

「店を始めた当初から、地元の方に気軽に使っていただける店にしたいと思っていました。今回は千葉県産の魚や野菜を使って、普段の晩酌の中で地元のおいしさを楽しんでもらえるセットにしました。価格も利用しやすい形にしているので、仕事帰りや“少しだけ飲みたい日”にも、気軽に立ち寄っていただけたらうれしいです。」

■今後の展望

【呑み処 弘喜】では今後も、旬の食材を使った日替わりメニューを通じて、地域の方に親しまれる店づくりを進めてまいります。個人店ならではの距離感と柔軟さを生かしながら、佐倉で働く人、暮らす人が日常的に集える“地域の晩酌拠点”を目指します。

京成本線京成佐倉駅南口より徒歩約15分の【呑み処 弘喜】【店舗概要】

店舗名： 呑み処 弘喜

所在地：〒285-0811千葉県佐倉市表町３-15-11 表町3丁目ビル1F

電話番号：043-483-0777

営業時間： 火～日 17:00～23:00

定休日：月曜日

URL：https://www.nomidokoro-hiroki.net/

ホットペッパー： https://www.hotpepper.jp/strJ004509118/

Instagram：https://www.instagram.com/nomidokoro.hiroki/