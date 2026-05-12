祝日なのに平日アラームで起きてしまう人へ。起床時刻をカレンダーで管理するiOSアプリ「アカル｜アラームカレンダー」を2026年5月提供開始

クリサク株式会社

クリサク株式会社（所在地：東京都渋谷区）は、目覚ましアラームカレンダーアプリ「アカル｜アラームカレンダー」を、2026年5月10日よりApp Storeにて提供開始しました。本アプリは、生成AIを活用し開発しました。基本機能は無料で提供いたします。

ダウンロードURL： https://apps.apple.com/jp/app/id6760894435(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%AB-%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/id6760894435)

「アカル｜アラームカレンダー」は、曜日・祝日ごとのアラームルールを設定し、日付ごとの起床時刻をカレンダー上で確認できるアプリです。

平日は7:00、土曜は10:00、祝日はOFF。このような生活パターンを一度設定しておくことで、毎晩アラームを手動で変更する手間を減らせます。

祝日なのに平日と同じアラームで起きてしまった経験がある方、シフト勤務や出社・在宅勤務、子どものお弁当作りなどで起床時刻が日によって変わる方に向けて、毎日のアラーム管理をより分かりやすくすることを目指しています。

また、本アプリは、企画、要件定義、コード作成の支援、ランディングページ、プロモーション画像・動画制作などの各工程で生成AIを活用しながら開発しました。生成AIを活用した企画・制作プロセスの一例として、サービス提供の背景もあわせて紹介します。

提供の背景：「祝日なのに、いつものアラームで起きてしまった」という日常の不便に着目

カレンダー画面ルール設定画面

スマートフォンのアラームは、多くの人が日常的に使う機能です。一方で、起床時刻は必ずしも毎日同じではありません。

平日は早く起きる。土曜は少し遅めに起きる。祝日はアラームを鳴らしたくない。出社日と在宅勤務の日で起床時刻が違う。シフト勤務で、早番・日勤・夜勤・休みによって起きる時間が変わる。子どものお弁当作りや行事の日だけ、いつもより早く起きる。

このような生活では、翌日の予定を確認しながら、アラームを手動で変更する必要があります。設定を忘れると、休日にいつもの平日アラームで起きてしまったり、逆に必要な日にアラーム設定が合っていなかったりすることもあります。

こうした毎晩の小さな確認や設定変更は、表には出にくいものの、日々積み重なる“名もなきストレス”でもあります。「アカル」は、こうした毎晩のアラーム調整を減らすことを目指して企画・開発しました。

アカルの特徴

1. 日付ごとの起床時刻がカレンダーで見える

アカルでは、月間カレンダー上に各日のアラーム時刻が表示されます。「7:00」「10:00」「OFF」などが日付ごとに見えるため、明日だけでなく、今月の起床予定を一覧で確認できます。

2. 曜日・祝日ルールを一度設定できる

平日、土曜、日曜、祝日など、生活パターンに合わせてアラームルールを設定できます。たとえば、平日：7:00、土曜：10:00、日曜・祝日：OFFのように設定しておけば、その日の条件に合わせてアラーム時刻を反映できます。

3. 特定の日だけ個別に変更できる

「この日だけ早く起きたい」「この日だけアラームを鳴らしたくない」といった予定変更にも対応できます。カレンダーから日付を選び、その日だけアラーム時刻を変更できます。

4. 祝日ルールに対応

祝日にはアラームを鳴らさない、または通常とは異なる時刻に設定するといった使い方ができます。休日や祝日に、平日と同じアラームが鳴ってしまうことを減らしたい方に便利です。

5. iPhoneのアラーム機能に対応

アカルは、iPhoneのAlarmKitを利用したアラーム機能に対応しています。日常的な起床アラームとして使いやすい設計を目指し、実機での動作確認や検証を重ねながら開発しています。

こんな方におすすめ

利用イメージ

- 休日や祝日に、いつものアラームで起きてしまうことがある方- 平日と土日で起床時刻が違う方- 出社日と在宅勤務の日で起きる時間が違う方- シフト勤務で日によって起床時刻が変わる方- 子どものお弁当作りや行事の日だけ、早く起きる必要がある方- 毎晩アラームを設定し直すのが面倒な方- 今月の起床予定をカレンダーで確認したい方

たとえば、以下のような設定ができます。

- 平日：7:00- 土曜：10:00- 日曜：OFF- 祝日：OFF

このように一度ルールを設定しておけば、日ごとの起床時刻をカレンダーで確認できます。また、「来週の水曜だけ6:00に起きたい」「この日だけアラームをOFFにしたい」といった場合も、カレンダーからその日だけ変更できます。

生成AIを活用した企画・制作プロセス

アカルは、企画、要件定義、コード作成の支援、ランディングページ制作、App Store掲載文言、プロモーション用の画像・動画制作など、開発・発信の各工程で生成AIを活用しました。

アイデアの壁打ちや仕様整理、UI改善、プロモーション表現の検討などに生成AIを使うことで、自社内で企画からリリース準備までをスピーディーに進めることができました。

一方で、アラームが正しく鳴るかどうかの検証、実機での動作確認、App Store審査への対応などは、人間による確認と改善が欠かせませんでした。

生成AIの活用により企画・制作のスピードは大きく上がる一方で、生活に関わるアプリでは、最後は地道な検証と改善が重要であることも実感しました。

クリサク株式会社 コメント

スマートフォンのアラームは日常的に使われる機能ですが、起床時刻は必ずしも毎日同じではありません。

平日、土曜、祝日、出社日、在宅勤務日、子どもの行事など、生活リズムに応じてアラームを調整す る場面は多くあります。

アカルでは、アラームを時刻の一覧ではなく、カレンダー上で管理できるようにすることで、日ごとの起床時刻をより分かりやすく確認できる体験を目指しました。

今後も、生活の中にある小さな不便に着目し、生成AIなどの技術も活用しながら、日々の負担を少し軽くできるサービスづくりに取り組んでまいります。

料金プラン

アカルは、基本機能を無料で利用できます。

無料プランでは、月カレンダー表示、曜日別ルール、祝日ルール、アラーム機能などを利用できます。

プレミアムプランでは、日ごとの個別修正、追加アラーム、第N週の曜日ルール、広告非表示などの機能を利用できます。

- 無料プラン：0円- プレミアムプラン：月額300円アプリ概要

アプリ名 アカル｜アラームカレンダー

価格 基本無料、アプリ内課金あり（月額300円）

対応OS iOS 26.2以上

ダウンロードURL App Store(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%AB-%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/id6760894435)

紹介ページ https://app.kurisaku.com/akaru/

会社概要

会社名 クリサク株式会社

代表者 代表取締役 野口 潤

所在地 東京都渋谷区恵比寿西2丁目4番8号ウィンド恵比寿ビル8F

設立 2025年11月26日

事業内容 1. Webサービス・スマートフォンアプリの企画・開発

2. 教育事業の企画・運営

3. マーケティング支援事業

4. デジタルコンテンツの企画制作・配信

URL https://kurisaku.com/