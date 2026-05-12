TAI代表 中原、みずほ証券・あずさ監査法人・みずほ銀行主催「Innovation Field 2026」に登壇。エッジAIの社会実装をテーマに講演

Tokyo Artisan Intelligence株式会社

2026年5月29日（金）、Tokyo Artisan Intelligence株式会社（TAI）の代表取締役社長 CEO・CTO 中原啓貴が、みずほ証券・あずさ監査法人・みずほ銀行主催のカンファレンス「Innovation Field 2026」に登壇いたします。

中原は、15:20より実施されるピッチセッションにて、「鉄道で実証された現場で動くAIを、全国へ、そして社会のさまざまな現場へ。」というテーマのもと、弊社のエッジAIをはじめとする技術と、事業ビジョンについてお話しいたします。

イベントの詳細については、以下の公式サイトをご覧ください。

イベント概要

・名称：『Innovation Field 2026 Beyond Next Big Thing ～社会実装が拓く持続的成長～』

・公式サイト：https://innovationfield.v2.nex-pro.com/

・開催日時： 2026年5月29日 13:30 - 19:30 （受付・開場 13:00）

・会場：ベルサール東京日本橋 4F

・住所：〒103-6005 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー4F ベルサール東京日本橋

・参加費：無料（※事前申し込みが必要です。）

■代表プロフィール

代表取締役社長 CEO・CTO 中原啓貴

Tokyo Artisan Intelligence株式会社 創業者、CEO、東北大学 未踏スケールデータアナリティクスセンター 教授、東京工業大学 工学院情報通信系 特定教授。専門は半導体設計技術、AI、コンピュータ・アーキテクチャ、組込みシステム。

学生時代は半導体のデジタル設計とコンピュータ・アーキテクチャについて研究し、学位取得後、Field Programmable Gate Array (FPGA) を用いた応用研究開発に着手。2012年のAIブーム以前から深層学習の研究開発に先駆的に取り組む。2019年に英国インペリアル・カレッジ・ロンドン校にて客員研究員として滞在。帰国後、Tokyo Artisan Intelligence株式会社を創業し、AIと半導体チップの研究開発及び社会実装を通じて大学教員の新しいキャリアビジョンの開拓に取り組む。

■会社概要

・社名：Tokyo Artisan Intelligence株式会社 （トウキョウ アーチザン インテリジェンス）

・代表取締役社長 CEO・CTO 中原啓貴

・設立：2020年3月3日

・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目3－12 新横浜スクエアビル14階

・事業内容：深層学習アルゴリズムの研究開発、エッジAIプロダクトの開発および販売、AIエキスパート・エンジニアの育成

・会社HP：https://tokyo-ai.tech/