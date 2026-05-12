【パークカーニバル in TAMA 2026】新緑の多摩中央公園で初開催

TAMAセントラルパークJV

多摩センター駅から徒歩5分の場所にある多摩中央公園がカーニバル会場に！公園全体を使い、様々なイベントを開催します。

大芝生広場にはステージカーがやってきて、歌や踊り、大道芸のライブパフォーマンスとみんなでフラダンスタイム。心地よい音楽にあわせてみんなで踊りましょう。

アルパカもやってきます。ふれあいやえさあげ体験、アルパカグッズやパンの販売も行います。

大池前テラスでは毎月恒例の水辺のマルシェスペシャルを開催。お気に入りの店舗を見つけよう。

BOOKパークではみんなでカラフルひみつきちを作ってあそんで、夕方からはライトアップとトンネルの中をライトで探検。

園内の古民家・旧富澤家住宅では「昔のくらしめぐり」で●●時代にタイムスリップ！大好評の古民家カフェもオープンします。

公園内にある中央図書館・パルテノン多摩、グリーンライブセンターでもみんなで楽しめる企画盛りだくさん！初夏の公園で一日満喫しよう！

パークカーニバル in TAMA 2026概要

【日時】5月30日(土) 10:00～19:30 ※雨天・悪天候時は5月31日(日)に順延。

【場所】多摩中央公園、多摩市立中央図書館、多摩市立グリーンライブセンター、パルテノン多摩

【主催】多摩中央公園・多摩センター連携協議会

ステージパフォーマンス 11:00～16:00 大芝生広場

大芝生広場の真ん中にステージカーが登場します！

多摩市内で活躍のHula Kianaによるフラダンス、大道芸人KAYAをはじめ、海外でもライブ活動を行っているウクレレシンガーKAIKI、多摩市出身のお笑い芸人ドゥドゥディダーダーが出演します！

みんなでフラダンスを踊って楽しもう。

アルパカふれあい・えさあげ 10:30～13:00 大芝生広場

Hula KianaKAYAKAIKIドゥドゥディダーダー

町田からアルパカがやってきます！愛らしい姿や触り心地の良いふわふわの毛に触れてみよう。

昔のくらしめぐり 8:00～19:30 旧富澤家住宅

アルパカグッズも販売します

●●時代にタイムスリップして昔の衣・食・住と朝や夜の過ごし方を体験してみよう！



●たたみリトリート 8:00～9:00

開館前の旧富澤家を特別に開放します。

朝の空気が心地よい中で体操・呼吸・瞑想を行います。最後は温かいお茶を一服してからだと心を

整えましょう。

※参加費無料。事前申し込み制。（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEF8KXCC4lK7iWmmnBWsnT50njBpzQwiz6CappRt4rPRQHLQ/closedform）

●和装あそび 10:00～16:00

昔の服を着て、旧富澤家で記念写真を撮ろう！こども用、おとな用の簡単な羽織（着物）をご用意し

ます。

●古民家カフェ 10:00～17:30

中央図書館内にある「カフェれすとモモ」が出張販売！くり饅頭や抹茶シフォンケーキ、焼き菓子と

こだわりの珈琲を古民家内や庭園にてお楽しみいただけます。

●かまどのめし 12:00/13:00/14:00

旧富澤家のかまどで調理した地場食材を食べてみよう！

新じゃがいも、ゆで卵をセイロで蒸したものを召し上がっていただけます。

※無料提供。数量限定。予約不要。

●民具にふれよう 10:00～16:00

昔の人たちの暮らしをのぞいて、実際に触れてみよう！背負い籠や食器など昔の生活道具を特別に展

示します。

※参加費無料。予約不要。

●旧富澤家と昔のくらしを知ろう 11:30～/13:30～

多摩市の学芸員が解説します。

●めかいを作ろう 10:00～16:00

南多摩地域の無形民俗文化財である「めかい」作りを体験しよう。

※参加費：200円

●和紙ランタン作り 13:00～16:00

多摩大学の学生企画！

明治時代の電気普及の過程と和紙文化の関係を、体験型ワークショップと展示パネルで伝えます。

※参加費無料。予約不要。

●竹灯りの庭 16:30～19:30

旧富澤家の庭園を竹灯篭でライトアップします。

●古民家寄席～宵の語り～ 17:00～18:30

多摩市で活躍している多摩落語寝床の会による寄席を行います。こどもから大人までどなたでも鑑賞

していただけます。

※鑑賞無料。事前申し込み制

（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSFESKkXjxcwDnMRut84Dlp8V6OVT9DJXAm15Ouk-r_Xf2XA/viewform）

※当日席あり。

※途中入場、途中退出も可能です。

水辺のマルシェスペシャル 10:00～16:00 大池前テラス

「かまどのめし」薪で蒸した食材は格別の美味しさ！「古民家カフェ」庭園を眺めながらのひとときを。昔の生活で使っていた民具を見たり、触れたり。多摩落語寝床の会による寄席。

毎月開催しているマルシェをパークカーニバルにあわせて開催！

グルメキッチンカー、賑やか・華やかなブースが出店します。

自動演奏楽器コンサート 10:00～10:50 パルテノン多摩～中央図書館

毎月開催しているマルシェ。6月～9月はナイトマルシェ。

パルテノン多摩4階のこどもひろばOLIVEから

中央図書館まで移動しながらデライカなどの演奏を行います！

カラフルひみつきち作り 11:00～19:00 BOOKパーク

音楽を聴きながら公園を散歩しよう

みんなでいろいろなひみつきちを作ろう！

暗くなったらライトアップをしてキラキラのトンネルをくぐってみよう！

わなげ＆けんけんぱあそび 11:00～15:00 パルテノン多摩こどもひろばOLIVE

だれでも参加できます。

幼児から小学生のお子さん向けの楽しい外遊び！！

※詳細はこちらから！

（https://olive-tama.com/event/5238/）

シイタケのコマ打ち体験/お花のクイズラリー/ボトルアクアリウムづくり

ゴミチップ舗装になっているので、小さなお子さまでも安心。

みどりと環境の拠点・グリーンライブセンターにて大人から子どもまで楽しめる企画を開催します。

※詳細・予約についてはURLをご確認ください。

（https://tama-glc.jp/parkcarnival26/）

シイタケのコマ打ち体験の様子。

多摩中央公園・多摩センター連携協議会について

多摩中央公園を中心とする多摩センター地区の活性化に寄与するため、多摩中央公園や公園内施設の管理・運営者や近隣大学等の施設利用者が相互に連携・調整しながら、事業を実行・調整する組織です。

大池と広々した芝生広場が広がる多摩中央公園。

【多摩中央公園】

住所：〒206-0033東京都多摩市落合2丁目35

問合せ：TAMAセントラルパークJV（多摩中央公園指定管理者）

042-400-0338（9:00-17:00）

公式HP：https://tama-central-park.jp/(https://tama-central-park.jp/)