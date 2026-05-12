ミニピク×神戸市立王子動物園×J:COM｜地域を繋ぐイベント「ハロー！王子動物園！ハロー！ネイバーズ！」にて、撮影マナーと親子の会話を育むワークショップを2026年5月31日（日）に開催

株式会社レクリッド

子供用デジタルカメラブランド「MiNiPiC（ミニピク）」を展開する株式会社レクリッド（本社：福井県福井市、代表取締役 梅田 佑斗）は、2026年5月31日（日）、神戸市立王子動物園（所在地：兵庫県神戸市、園長：竹本 真也）およびJCOM株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一）が主催する地域交流型イベント「ハロー！王子動物園！ハロー！ネイバーズ！」（以下、本イベント）に参画し、親子向け写真撮影ワークショップを開催いたします。

■ 背景：地域を繋ぎ、撮影マナーを「思いやり」のきっかけに

本イベントは、今年75周年を迎えた王子動物園の「これからを地域全体で一緒につくる」というコンセプトを掲げた地域交流型のイベントです。

私たちはこの地域交流の輪の中で、昨今社会的な課題となっている「撮影マナー」に親子で向き合う機会を提供します。ルールを守ることを「制限」ではなく、動物園という地域の大切な場所を守る「思いやり」として伝えることで、次世代の優しい来園者を育みたいと考えています。

■ ワークショップ内容

本ワークショップでは、4歳から小学生までのお子さまと保護者を対象に、以下の3ステップを実施します。

STEP 1｜【学ぶ】プロから教わる「動物への配慮」

王子動物園スタッフより、魅力的な撮影ポイントとともに、動物たちが安心して過ごせるための「撮影マナー」について直接学びます。

STEP 2｜【撮る】MiNiPiCを手に、親子で園内撮影体験

キッズカメラ「MiNiPiC」を使用し、お子さまが主役となって撮影を行います。

保護者の方はその隣でお子さまの視点に寄り添い、会話を楽しみながら撮影をサポートしてください。

STEP 3｜【表現する】感じたことを形にするワークショップ

撮影体験を通じて得た気づきや印象に残った動物をワークシートにまとめます。

■ 本イベントへの参加にMiNiPiCの想い

本ワークショップでは、撮影に使用したMiNiPiCをお持ち帰りいただき、ご家庭でも撮影体験を続けていただけます。カメラは、子供が何に興味をもったかを親御様が知るためのツールです。

帰宅後の食卓で、子供が撮った写真を見返しながら「あの時、マナーを守って優しく撮れたね」「お母さんは気づかなかったけど、こんなところを見ていたんだね」と、家族の会話のきっかけになり、地域での体験が家族の絆を深めるきっかけになることを、私たちはMiNiPiCを通じて実現します。

■ 開催概要

イベント名：園内写真撮影ワークショップ（「ハロー！王子動物園！ハロー！ネイバーズ！」内）

詳細URL：https://www.kobe-ojizoo.jp/event/

開催日：2026年5月31日（日）

開催時間：１.11:00～12:00 ／ ２.14:00～15:00

開催会場：神戸市立王子動物園（兵庫県神戸市灘区王子町3-1）

対象：4歳～小学6年生のお子さまと保護者（同伴必須）

定員：合計30名（各回15名、応募多数の場合は抽選）

参加費：無料（別途、王子動物園の入園料が必要です）

共催：神戸市立王子動物園、JCOM株式会社

協力：株式会社レクリッド

■ 応募方法

神戸市公式イベントサイト「おでかけKOBE」よりお申し込みください。

申込先URL：https://event.city.kobe.lg.jp/event/ybyzkXBaMaJOkeUkk9oo

応募締切：2026年5月20日（水）まで

■ 株式会社レクリッドについて

「親子の関係性を豊かにするきっかけを届ける」をミッションに、キッズカメラブランド「MiNiPiC（ミニピク）」を展開しています。累計販売台数10万台以上（2026年5月現在）。ただ写真を撮るだけでなく、子供の感性を育み、親子の絆を深める「コミュニケーションデバイス」としての価値を追求しています。

会社概要・お問い合わせ先

【株式会社レクリッド】

メールアドレス：info@recred.work

電話番号：0776‐37‐3274

【神戸市立王子動物園】

メールアドレス：zookaitou@office.city.kobe.lg.jp

電話番号：078-861-5624

【JCOM株式会社】

J:COMカスタマーセンター 0120-999-000（9:00～18:00）