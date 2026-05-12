ミニピク×神戸市立王子動物園×J:COM｜地域を繋ぐイベント「ハロー！王子動物園！ハロー！ネイバーズ！」にて、撮影マナーと親子の会話を育むワークショップを2026年5月31日（日）に開催
子供用デジタルカメラブランド「MiNiPiC（ミニピク）」を展開する株式会社レクリッド（本社：福井県福井市、代表取締役 梅田 佑斗）は、2026年5月31日（日）、神戸市立王子動物園（所在地：兵庫県神戸市、園長：竹本 真也）およびJCOM株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一）が主催する地域交流型イベント「ハロー！王子動物園！ハロー！ネイバーズ！」（以下、本イベント）に参画し、親子向け写真撮影ワークショップを開催いたします。
■ 背景：地域を繋ぎ、撮影マナーを「思いやり」のきっかけに
本イベントは、今年75周年を迎えた王子動物園の「これからを地域全体で一緒につくる」というコンセプトを掲げた地域交流型のイベントです。
私たちはこの地域交流の輪の中で、昨今社会的な課題となっている「撮影マナー」に親子で向き合う機会を提供します。ルールを守ることを「制限」ではなく、動物園という地域の大切な場所を守る「思いやり」として伝えることで、次世代の優しい来園者を育みたいと考えています。
■ ワークショップ内容
本ワークショップでは、4歳から小学生までのお子さまと保護者を対象に、以下の3ステップを実施します。
STEP 1｜【学ぶ】プロから教わる「動物への配慮」
王子動物園スタッフより、魅力的な撮影ポイントとともに、動物たちが安心して過ごせるための「撮影マナー」について直接学びます。
STEP 2｜【撮る】MiNiPiCを手に、親子で園内撮影体験
キッズカメラ「MiNiPiC」を使用し、お子さまが主役となって撮影を行います。
保護者の方はその隣でお子さまの視点に寄り添い、会話を楽しみながら撮影をサポートしてください。
STEP 3｜【表現する】感じたことを形にするワークショップ
撮影体験を通じて得た気づきや印象に残った動物をワークシートにまとめます。
■ 本イベントへの参加にMiNiPiCの想い
本ワークショップでは、撮影に使用したMiNiPiCをお持ち帰りいただき、ご家庭でも撮影体験を続けていただけます。カメラは、子供が何に興味をもったかを親御様が知るためのツールです。
帰宅後の食卓で、子供が撮った写真を見返しながら「あの時、マナーを守って優しく撮れたね」「お母さんは気づかなかったけど、こんなところを見ていたんだね」と、家族の会話のきっかけになり、地域での体験が家族の絆を深めるきっかけになることを、私たちはMiNiPiCを通じて実現します。
■ 開催概要
イベント名：園内写真撮影ワークショップ（「ハロー！王子動物園！ハロー！ネイバーズ！」内）
詳細URL：https://www.kobe-ojizoo.jp/event/
開催日：2026年5月31日（日）
開催時間：１.11:00～12:00 ／ ２.14:00～15:00
開催会場：神戸市立王子動物園（兵庫県神戸市灘区王子町3-1）
対象：4歳～小学6年生のお子さまと保護者（同伴必須）
定員：合計30名（各回15名、応募多数の場合は抽選）
参加費：無料（別途、王子動物園の入園料が必要です）
共催：神戸市立王子動物園、JCOM株式会社
協力：株式会社レクリッド
■ 応募方法
神戸市公式イベントサイト「おでかけKOBE」よりお申し込みください。
申込先URL：https://event.city.kobe.lg.jp/event/ybyzkXBaMaJOkeUkk9oo
応募締切：2026年5月20日（水）まで
■ 株式会社レクリッドについて
「親子の関係性を豊かにするきっかけを届ける」をミッションに、キッズカメラブランド「MiNiPiC（ミニピク）」を展開しています。累計販売台数10万台以上（2026年5月現在）。ただ写真を撮るだけでなく、子供の感性を育み、親子の絆を深める「コミュニケーションデバイス」としての価値を追求しています。
会社概要・お問い合わせ先
【株式会社レクリッド】
メールアドレス：info@recred.work
電話番号：0776‐37‐3274
【神戸市立王子動物園】
メールアドレス：zookaitou@office.city.kobe.lg.jp
電話番号：078-861-5624
【JCOM株式会社】
J:COMカスタマーセンター 0120-999-000（9:00～18:00）