介護現場をもっと自由に。SOYOKAZEが身だしなみルール緩和を推進

株式会社SOYOKAZE

全国で高齢者介護サービスを展開する株式会社SOYOKAZE（本社：東京都港区、代表取締役社長：中川 清彦、以下「当社」）は、スタッフ一人ひとりが自分らしく働ける環境づくりを目的に、身だしなみルールの段階的な緩和を進めています。

その一環として、介護施設「そよ風」では2025年12月より新ユニフォームの導入を開始しており、2026年6月からは運用範囲をさらに拡大します。

介護業界では人材確保が大きな課題となる中、当社は“自分らしく働ける環境”がスタッフの心理的安全性を高め、結果としてサービス品質の向上につながると考えています。

■ 背景：多様性を尊重する「身だしなみルール緩和」

新ユニフォーム着用時の介助イメージ（AI生成による画像）

当社では2025年より、スタッフの個性を尊重する視点から、ヘアカラー・髪型・ネイル・ひげなどの身だしなみルールを緩和してきました。“清潔感を保ちながら自分らしく働けること”を大切にし、多様な働き方に対応した環境整備を進めています。

【主な緩和内容】

・ヘアカラー・髪型自由（インナーカラー、エクステンションなども可能）

・整えたひげ

・ネイルカラー

・まつげエクステンション

・インナーシャツ着用自由

■ 新ユニフォーム：個性を引き立てる「背景（キャンバス）」として

主な緩和内容イメージ

今回導入する新ユニフォームは、スタッフの個性を自然に引き立てる“背景（キャンバス）”となるよう、主張を抑えたネイビーカラーのシンプルなデザインを採用しました。

誠実さや信頼感を感じさせるネイビーのトップスに、動きやすい黒のパンツを組み合わせ、介護現場に求められる清潔感と機能性を両立させています。

第二・第三ボタンにはスナップボタンを採用し、業務中のボタン脱落リスクを軽減。衣服の隙間を防ぐことで、お客さまとの接触時にも安全に動け、常に整った身だしなみを保ちやすい仕様です。トップス・パンツともに性別を問わず着用できる共通デザインで、動きやすさと快適さを両立したユニフォームに仕上げています。

■ 柔軟な運用を可能にする「ミックス運用」

新ユニフォームは2025年12月より順次導入を進めており、2026年6月からは運用をさらに拡大します。一斉切り替えは行わず、現在使用中の旧ユニフォームも寿命まで大切に使い続ける“ミックス運用”を採用しています。

新旧が混在する光景は、「今あるものを大切にする姿勢」と「多様な個性を尊重する風土」を象徴するものです。

身だしなみルール緩和とミックス運用のイメージ（AI生成による画像）

身だしなみルール緩和は、決して礼節を損なうものではありません。

お客さまへの敬意と安全を前提としつつ、スタッフが自分らしく働ける職場を整えることで、介護現場における新たなスタンダード構築を目指します。

多様な個性を力に変え、お客さま一人ひとりに寄り添う温かなサービスの提供に努めてまいります。

■株式会社SOYOKAZEについて

「そよ風」ブランドを中心に全国で介護サービスを展開しており、ショートステイ施設運営数は業界第1位（※1）です。複数のサービスを併設する「複合型施設」を数多く運営するほか、既存の枠にとらわれない新規事業・サービスの開発にも積極的に取り組んでいます。高齢者の生活の質（QOL）向上と、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指しています。

- 商号：株式会社SOYOKAZE- 代表者：代表取締役社長 中川 清彦- 所在地：東京都港区南青山2-5-17 ポーラ青山ビルディング10F- 設立：1975年6月- 事業内容：介護事業、宅食事業、フィットネス事業、顧客紹介事業など- コーポレートサイト：https://corp.sykz.co.jp- サービスサイト：https://www.sykz.co.jp/

介護サービス拠点数・サービス内訳（2026年4月末時点）

- 拠点数：367拠点- サービス事業所数：703事業所

＜サービス内訳（事業所数）＞

デイサービス（245）、ショートステイ（190）、グループホーム（115）、有料老人ホーム（45）、

サービス付き高齢者向け住宅（18）、居宅介護支援（61）、定期巡回・随時対応型訪問介護（16）、訪問介護（10）、小規模多機能型居宅介護・その他（3）

＜注釈・出典＞

（※1）厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ（2025年12月末時点公表分）(https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-kouhyou_opendata.html)に基づく当社集計

＜プレスリリースpdf＞

https://prtimes.jp/a/?f=d34852-59-b1b084b742cdff0128a422d90c99fd80.pdf