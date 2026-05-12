【デジライズ】法人向けAIリスキリングサービス導入社数No.1を獲得

株式会社デジライズ

株式会社デジライズ（本社：東京都港区、代表取締役：茶圓将裕、以下「デジライズ」）が提供する法人向けAIリスキリングサービスは、株式会社東京商工リサーチが実施した「法人向けリスキリングサービスに関する調査」（2026年3月末時点）において、導入社数No.1であることが確認されました。

デジライズは、累計560社超のAI導入・活用支援で蓄積した知見をもとに、研修・実装・伴走支援を一体で提供しています。企業のAI活用を「導入して終わり」にせず、現場業務で成果が出る状態まで引き上げることが最大の特長です。

生成AIの普及により、ChatGPT、Microsoft Copilot、Gemini などの汎用AIツールを契約した企業は急速に増えました。しかし当社が500社超の現場で見てきた実態は ──

● 「契約はしたが、ほぼ誰も使っていない」

● 「単発研修をやったが、現場業務に定着しなかった」

● 「導入したのに、生産性が上がった実感がない」

という "導入して終わり" のケースが圧倒的多数。AI導入率の数字は伸びても、AI活用の成果は伸びていない ── これが、日本企業のDXを止めている最大のボトルネックです。

足りていないのは、「導入して終わり」を越え、現場が本当に成果を出すまで責任を持って伴走する事業者 ── ここに、デジライズの存在意義があります。

デジライズの強み ─ 半年以上の継続支援と専任伴走

一般的なAI研修が1日～数日で終了するのに対し、デジライズは半年以上の継続支援を標準としています。専任のAIコンサルタントが顧客企業に伴走し、動画教材によるインプット、ワークショップによる実践、個別相談・活用支援による定着までを一体で支援します。

デジライズの解 "AIレベル1～5" 体系

当社の最大の強みは、「AIを導入する」から「AIで成果を出す」まで、組織を引き上げ切る支援設計 にあります。

Claude Codeを駆使するAIコンサルタント集団

デジライズのコンサルタントは全員がClaude Codeをはじめとする最新AIツールを駆使し、プロンプト設計、データ分析、業務自動化、要件定義、資料作成、コード生成まで、AIを実務の中で使いこなしています。

自らがAIを「道具」ではなく「同僚」として活用するプロフェッショナル集団だからこそ、顧客企業に対しても机上の研修ではなく、現場で成果につながるAI活用を支援できます

代表取締役 茶圓将裕 コメント

このたび、当社の法人向けAIリスキリングサービスが、第三者機関の調査において導入社数No.1であることが確認されました。ご導入いただいたお客様、日々ともに走る仲間、応援してくださる皆様に心より御礼申し上げます。

AIは導入して終わりではなく、現場で使いこなし、成果につなげてこそ価値があります。今回の結果を通過点とし、日本企業の現場にAI活用を根づかせるため、これからも挑戦を続けてまいります。

今後の展望 ─ 日本No.1のAI導入支援企業へ

デジライズは今後も、AI研修、AI活用コンサルティング、AIシステム開発、個人向けAI教育を通じて、企業と個人のAI活用を支援してまいります。

研修で土台をつくり、伴走で業務変革を支え、開発で高度なAI実装まで踏み込むことで、日本企業のAI駆動経営を加速してまいります。

代表の茶圓 将裕は、著書『AI脳』（KADOKAWA）、YouTube「チャエンのAI研究所」（SNS総フォロワー24万人以上）、年間150回を超えるカンファレンス・企業研修・自治体支援への登壇を通じて、生成AIの最前線を社会に届け続けています。Google Japan Official Geminiアドバイザー／GMO AI&Web3顧問。

■会社概要

会社名：株式会社デジライズ（https://digirise.ai）

所在地：東京都港区海岸１丁目７番１号東京ポートシティ竹芝１０Ｆ

代表者：代表取締役 茶圓将裕

事業内容：

●法人向けAIリスキリングサービス導入社数No.1「法人リスキリング(R)」https://digirise.ai/business/reskilling/

●AIシステム開発・AI活用コンサルティング

●Claude Code法人導入支援

●個人向けAIスクール「デジライズAIスクール」運営

●企業向けAIプロダクトの開発・運営

■報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社デジライズ

広報担当

pr@digirise.ai

※出典：株式会社東京商工リサーチ「法人向けリスキリングサービスに関する調査」（2026年5月／調査期間：2026年3月26日～4月17日／調査方法：デスクリサーチおよびヒアリング／2026年3月末時点）