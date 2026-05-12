小柄女性向けブランド「COHINA」、百田夏菜子さん起用の「2026 SUMMER COLLECTION」を公開

株式会社EGBA

株式会社EGBA（本社：東京都港区、代表取締役：帰山 元成）が展開する小柄女性向けブランド「COHINA（コヒナ）」は、百田夏菜子さんを起用した「2026 Summer Collection」を公開いたしました。夏の光と景色から着想を得たカラーアイテムを展開し、「カイハラデニム」とのコラボデニム、「眼鏡市場」との調光サングラスもラインアップいたします。

特設ページ：

https://cohina.net/collections/2026-summer-collection(https://cohina.net/collections/2026-summer-collection-k8j?utm_source=top_page&utm_medium=link&utm_campaign=lp_page&utm_content=20260510_2026-summer-collection-k8j)





2026 Summer Collection

光をまとった、サマーカラー

深く澄んだブルー。

透き通るターコイズ。

そして、陽射しに映えるピンク。

コントラストはありながら、どこか穏やか。

日常に取り入れやすい軽やかなシルエットで、これからの季節を楽しむワードローブを提案します。

一枚で着映える、コットンエンブロイダリーオールインワンやわらかなピンクとデニムで楽しむ、大人のカジュアルスタイル



百田夏菜子さんを起用

今回のビジュアルでは、百田夏菜子さんの弾けるような笑顔や、ふと見せる大人っぽい表情まで、多彩な魅力とともにコレクションを表現いただきました。

百田夏菜子さんコメント

今回の撮影も、スタジオに入った瞬間からテンションが上がって、最後までずっと楽しかったです！ロケーションもすごく素敵で、気分もどんどん高まりました。

夏らしい明るくて爽やかなお洋服がたくさんあって、着ているだけで気持ちまでパッと明るくなる感じがして…改めて、お洋服の力ってすごいなって思いました！これから夏が来るんだな～って、すごくワクワクしています！

今回もサイズのぴったり感には感動で…！特に白のオールインワンがすごく可愛くてお気に入りです(ハート) なかなか「これだ！」って思えるサイズに出会えない方にも、ぜひ着てほしいなって思いました。

動きやすくてアクティブに楽しめるお洋服もたくさんあるので、この夏はCOHINAのお洋服を着ていろんな場所にお出かけして、たくさん思い出を作ってほしいです！

◼️ 注目アイテム

COHINA × カイハラデニム

国内有数のデニムメーカー「カイハラ」とのコラボレーションによるデニムシリーズ。

小柄女性に合わせた丈感・腰位置・シルエット設計で、バランスよく穿けるデニムを展開します。



COHINA × 眼鏡市場

「眼鏡市場」とのコラボレーションによる調光サングラス。

紫外線量に応じてレンズカラーが変化し、ファッション性と機能性を兼ね備えたアイテムです。



◼️ SUMMER COLLECTION LOOK



◼️ 特設ページ

https://cohina.net/collections/2026-summer-collection(https://cohina.net/collections/2026-summer-collection-k8j?utm_source=top_page&utm_medium=link&utm_campaign=lp_page&utm_content=20260510_2026-summer-collection-k8j)



◼️ 百田夏菜子さんProfile

1994年7月12日生まれ、静岡県出身。アイドルグループ「ももいろクローバーZ」のリーダーとして活躍。太陽のような明るさと、自然体の笑顔が印象的な存在。ステージでのエネルギッシュなパフォーマンスはもちろん、ドラマや映画など俳優としても活躍の幅を広げている。

親しみやすさの中に芯のある魅力を持ち、シンプルなスタイリングも自分らしく着こなすセンスに注目が集まる。見る人の気分まで明るくしてくれる、ポジティブなムードが魅力。

◼️ COHINAについて

「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう」という当事者の想いから生まれた身長150cm前後の女性に向けたブランド。「あなたに陽が当たる服」というブランドコンセプトのもと“小柄女性の美しさ”を追求し日々を自分らしく過ごせる服を提案しています。Instagramのフォロワーは、2026年5月時点、22万人超え。共感を重視したインスタライブによる販売が話題。

公式サイト：https://cohina.net/

公式Instagram：@cohina.official(https://www.instagram.com/cohina.official/)

◼️Director Profile

田中絢子 Ayako Tanaka

COHINAディレクター。身長148cm。1994年生まれ。2018年、早稲田大学在学中に、小柄女性向けアパレルブランド「COHINA」を立ち上げる。「あなたに陽が当たる服」をコンセプトに身長150cm前後の小柄女性を輝かせるファッションを提案。2022年には、大人の小柄女性のためのブランド「STRATA」も立ち上げる。2023年2月より、主婦の友社より初の著書「148cmディレクターと学ぶ 小柄が輝くおしゃれの本」を発売。

Instagram：@ayako_cohina(https://www.instagram.com/ayako_cohina/)