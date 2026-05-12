【地形散策ツアー：参加者募集！】5月23日『江戸幕府軍馬育成の歴史「野馬土手」と「幻の駅」を巡るギザギザ境界ツアー』

株式会社AT

“スポーツ観戦者と地域を結ぶ”をテーマに Jリーグサポーターが運営する会社、「株式会社AT（エーティー）」が開催する、スタジアムのあるまちの魅力発見・体験ツアー「スタまちツアー」。

5/23（土）《江戸幕府軍馬育成の歴史「野馬土手」と「幻の駅」を巡るギザギザ境界ツアー》の参加者を募集しています。

「スタジアムの前の土手はなあに？」

「なぜ柏～日立台は道が斜めに走っているの？」

「アーバンパークラインの幻の駅とは？」

そんな柏にまつわる数々の謎を解き明かしながら、南柏～日立台まで4.5kmの道のりを、「千葉スリバチ学会」の街歩き企画人の案内で歩く約90分の地形観察ツアーです。

江戸時代、柏付近の一帯は「牧」と呼ばれる幕府直轄の牧場…馬の放牧地がありました。

一方、そこで暮らす人たちもいましたが、馬と人との共存はなかなか難しく、馬が農地を荒らしてしまうこともしばしば…。

そこで、馬が農地等に侵入しないよう、この地域一帯で「野間土手」と呼ばれる土手が築かれ、そしてそれらが今でも街の各所に残り、静かに歴史を語っています。

今回はそんな歴史を感じることができる道を歩きながら、楽しい解説とともに日立台を目指します。

『江戸幕府軍馬育成の歴史「野馬土手」と「幻の駅」を巡るギザギザ境界ツアー』概要

ぜひブラ○モリ気分でご参加ください！もしここに駅ができていたら…スタジアムまで徒歩10分だったかも!?

開催日時：5月23日(土) 14:00-15:30 （約1時間30分）

集合場所＆時間：「JR南柏駅」 東口階段下に 13:50

定員：14名（最少催行人数2名）

開催場所：南柏駅-日立台 約4.5Km

料金：1名につき 2,200円（税込）

※全行程徒歩での散策のため、乳幼児は参加不可

[当日の流れ]

1）13:50「南柏駅」東口階段下集合

2）流山市と柏市の「ギザギザ市境」をなぞって歩く

3）松ヶ丘、新富町に残る「野馬土手」観察から豊四季へ

4）東武線の「幻の駅」跡地から日立台のスタジアムへ

[お申し込み]

https://away-tourism.jp/shop/nomadote/

※申込締切日：5/21（木）23:00

ツアー案内人は 千葉スリバチ学会 小林 秀光 さん

お申し込みはこちらから :https://away-tourism.jp/shop/nomadote/ツアー案内人の 千葉スリバチ学会 小林 秀光 さん

[profile]

千葉県流山市在住。普段は地図業界で働くいわば“地理オタク寄りの社会人”。休日になるとフィールドに出て、街の高低差や道のクセを楽しむタイプです。

主に千葉エリアの地形に着目する街歩き集団である千葉スリバチ学会では街歩きの企画も手がけ、流山・我孫子・南柏でのフィールドワークでは案内人として参加者をナビゲートした経験もあり。

サッカーではアウェイ遠征を好み、周囲をホームのサポーターに囲まれると燃えるドＭなサガン鳥栖サポーター。気づけば全国あちこちのスタジアムに出没しがちで、かつてはアウェイ皆勤だったことも。遠征では街歩きも同時に楽しむスタイル。将棋アマチュア二段、利き足は右。

サポーターによるサポーターのための企画「スタまちツアー」とは！？

お申し込みはこちらから :https://away-tourism.jp/shop/nomadote/

「スタまち」とは、城下町のことをお城下町（おしろしたまち）などと呼ぶように、全国でも限られた特別な地域として、“スタジアムのある街”を略した造語です。それらの街の魅力を、主にサッカー観戦に訪れたビジターサポーターさんたちに知ってもらうために企画したツアーが「スタまちツアー」であり、「学ぶ」「体験する」「持ち帰る」など、ただ訪れた時の３倍は満喫できる少人数制体験型企画です。

「スタまちツアー」は進化中です！

「スタまちツアー」の特長- 試合の前後に地元の商店や観光資源と連携し、その地域（ホームタウン）ならではの食・産業・人との出会いを組み合わせることで、特別な時間を提供します。- 観戦者が自然な流れで参加できるよう、集合・解散場所や時間などを観戦行動に沿って設計しています。- ツアーを企画するのはサポーターです。サポーターが本当に欲しい内容のツアーを、地域の方々と一緒に創り上げていきます。また、より多くのサポーターからの意見を参考にして常にアップデートしています。

他にも食品工場見学ツアーや、史跡巡り、地形と歴史探検ツアー、シェフズグルメ堪能ツアーなど、企画中です。続々発表していきますので、お楽しみに！

「スタまちツアー」運営会社：株式会社ATについて

詳細を見る :https://k-addtimes.com/?page_id=4124

私たち、株式会社AT（エーティー）は、2024年8月に2人のサッカーサポーターが設立した、“スポーツ観戦者と地域を結ぶ”会社です。

2016年に設立し、現在も継続して活動している、ビジターサポーター向けフリーペーパー「柏でよりみちアディショナルタイムズ(https://k-addtimes.com/)」編集部から収益活動を分離するための法人として設立しました。社名の「AT」には、アディショナルタイムズ、そしてアウェイツーリズムという２つの意味があります。

株式会社AT柏でよりみちアディショナルタイムズ●何をする会社？

プロスポーツ観戦において対戦相手の本拠地(ホームタウン)へ向かい、その周辺の観光をする「アウェイツーリズム」を主領域に、それぞれのホームタウンの魅力の発掘・開発を行い、スポーツ興行を地方の経済活性のスキームを創ります。

隠れた地域の魅力を発掘・研磨し、アウェイ遠征で訪れたサポーターを対象にコンテンツを発信して いくことを通じて、地域の経済や賑わいを活性化させていくことをミッションとしています。

主軸となるのは、デジタルプラットフォーム (仮称：アットアウェイ at away )の製作・運営と、そのデジタルプラットフォームとSNS、フリーペーパー、街歩きマップ、Webサイトを組み合わせて、リーチ率の高い情報発信の代行または運営体制の構築を支援。また、地域資源を活かした観光コンテンツの企画事業、制作事業なども行います。

今までアディショナルタイムズで培ってきた経験やデータ、繋がりを基に、地元・柏からスタートし、今後は全国のスタジアムのある街に、アウェイツーリズムの種をまいて、さらに育てていくことを目指しています。

株式会社ATは、スポーツ観戦者と地域の方々の声をしっかりと聴きながら、サポーターが遠征を大いに楽しみながら、アウェイの街も潤い盛り上がるような《真のニーズに沿った企画》に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：株式会社 AT（エーティー）

代表取締役：加藤 良子

最高技術責任者：石原 怜

所在地：〒277-8520 千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 ショップ&オフィス棟 6F KOIL

HP: https://away-tourism.jp

スタまちツアー運営Xアカウント： @StaMachiTours(https://x.com/StaMachiTours)

関連団体：柏でよりみちアディショナルタイムズ

https://k-addtimes.com/

Xアカウント：@rvis_omotenashi(https://x.com/rvis_omotenashi)