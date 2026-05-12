「電話営業が通用しにくい時代」、BtoB企業はどう商談を作るべきか。【無料ウェビナー開催】

株式会社アスレバ

株式会社アスレバ（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：松尾 遼）は、DXO株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：片貝 浩樹）と、株式会社XAION DATA（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 泰秀）と共同で、事業責任者、BtoB営業・マーケティング責任者および担当者向け無料ウェビナー「電話営業が通用しにくい時代にBtoB企業はどう商談を作るべきか？」を、2026年05月13日（水）にオンライン開催いたします。

「架電しても電話がつながらない」「受付で止められる」「リードはあるのに商談につながらない」

--こうした課題を抱えるBtoB企業は年々増えています。

リモートワークの普及や購買行動の変化により、従来の電話営業や一斉アプローチだけでは、新規商談を安定的に創出しづらい状況が広がっています。

本ウェビナーでは、こうした営業環境の変化を踏まえながら、これからの時代に営業組織がどのように「会うべき企業」「会うべき人物」「会うべきタイミング」を見極め、商談を創出していくべきかについて解説します。

株式会社XAION DATA、DXO株式会社、株式会社アスレバの3社が、それぞれの専門領域である「決裁者データ戦略」「インテント営業」「資産マーケティング」をテーマに、営業成果を“数”ではなく“仕組み”で変えるための実践的な考え方をお届けします。





ウェビナー登録 :https://salesforward.jp/seminar/760/

■ウェビナー内容

本ウェビナーでは、「電話営業が通用しにくくなっている背景」を整理しながら、これからのBtoB営業に求められる営業設計やアプローチについて、各社の実例を交えて解説します。

株式会社XAION DATAからは、決裁者・キーパーソンに直接つながるためのデータ活用について紹介します。従来の代表電話経由の営業が難しくなる中で、“誰にアプローチするべきか”をどのように見極めるかについて。

DXO株式会社からは、顧客の興味関心や検討タイミングを捉え、“話を聞いてみたい”と思う瞬間にアプローチする営業手法について。

営業活動における「誰に」「いつ」「何を伝えるか」を、データ・マーケティング・顧客行動の観点から整理し、これからの時代に求められる営業のあり方について。

株式会社アスレバからは、「数を打たずに商談をうみ、営業成果を変える『資産マーケティング』」をテーマに、一過性の営業活動ではなく、見込み顧客との接点やコンテンツを“資産”として蓄積し、継続的な商談創出へつなげる考え方について、紹介します。



■このような方におすすめ

本ウェビナーは、BtoB企業の事業責任者、営業責任者、マーケティング責任者、営業・マーケティング担当者の方に向けた内容です。

特に、「架電しても決裁者につながらない」「リードはあるが商談化しない」「営業活動を増やしても成果が伸びづらい」「営業を“数”ではなく“仕組み”で改善したい」といった課題感を持つ企業におすすめの内容となっています。





■ウェビナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182848/table/2_1_d6d5f795fc1344663206b035f8a13717.jpg?v=202605121251 ]

■登壇者

【株式会社XAION DATA】

AUTOBOOST事業部 事業責任者 松山 真

富士通に新卒入社。

既存顧客にアプローチする深耕営業として経験し、入社6年目にスタートアップに出向。

ゼロイチの環境でビジネスを構築し、事業成長に貢献。

事業立ち上げの経験を活かしてXAION DATAに入社し、セールス事業を担う。

【DXO株式会社】

SALESFORWARD事業部 営業責任者 松井 力

人材サービスを提供する上場企業にてマネージャーとして従事後、2021年にDXO株式会社へ入社。マネージャーとして営業部門を牽引し、事業売上高200%超の成長へ貢献。

同時にM&Aの事業を立上げ、初年度から10社以上事業承継を支援。

現在は営業経験・マネジメント経験を活かして、『自動でサービスが売れる仕組み』を目指し、オートセールスシステムのセールスフォワードを開発。販売・改善を実施中。

【株式会社アスレバ】

代表取締役社長 松尾 遼

早稲田大学法学部卒業後、野村證券株式会社に入社。2017年、株式会社アスレバを設立。

2024年4月には、6年間運営し7万人が利用するOB訪問アプリを事業売却。

現在は営業コンサルティングおよび営業代行を主軸に、アポ獲得支援からBtoBコンテンツマーケティング設計、受注率向上までを一気通貫で支援。

株式会社アスレバについて

株式会社アスレバは、BtoB企業向けの営業コンサルティング・営業代行を中心に、BDR／インサイドセールス支援、営業設計、コンテンツマーケティング支援などを行う営業支援会社です。

これまで、SaaS、IT、コンサルティング、人材、広告、金融業界などを中心に、有形商材・無形商材問わず新規商談創出や営業成果改善を支援しており、営業活動を“属人的な根性論”ではなく、“再現性ある仕組み”として構築する支援を行っています。

また、営業現場で培った知見をもとに、営業市場の変化や顧客接点設計、BDR／インサイドセールス成果最大化に関する情報発信も積極的に行っています。

【会社概要】

会社名：株式会社アスレバ

URL：https://asulever.com/

所在地：東京都中央区日本橋3丁目2番14号 新槇町ビル別館第一1階

代表者：代表取締役社長 松尾 遼

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アスレバ

URL：https://asulever.com/

ウェビナー担当：salesinfo@asulever.com