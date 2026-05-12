水中移動と撮影をまとめて楽しめるWaydoo SubnadoシリーズとDJI Osmo Action 6のアクションカメラセットを発売

株式会社セキド

Waydoo Japan（株式会社セキド／本社：東京都港区）では、小型水中スクーター「Waydoo Subnado」シリーズとアクションカメラ「DJI Osmo Action 6」を組み合わせた、水中アクティビティ向け撮影セットの取り扱いを開始しました。

水中での移動をサポートするWaydoo Subnadoと、防水性能に優れたDJI Osmo Action 6、対応アクセサリーを組み合わせた水中アクティビティ向け撮影セットです。シュノーケリングやダイビング、SUPなどのマリンレジャーで、移動から撮影までをまとめて楽しめます。

水中移動と撮影に必要なアイテムをまとめたセット

本セットは、小型水中スクーターWaydoo Subnadoと、防水アクションカメラDJI Osmo Action 6、撮影に必要なアクセサリーを組み合わせた水中アクティビティ向けのセットです。

Subnadoで水中での移動をサポートしながら、Osmo Action 6でシュノーケリングやダイビング、SUPなどの様子を撮影できます。機材を個別に揃える手間を抑え、マリンレジャーでの移動と撮影をまとめて始めたい方に適しています。

水中スクーター Waydoo Subnado

重さ1.4kgと世界最軽量クラスで、最大56分駆動可能な98Whのバッテリーを内蔵しています。効率的な出力と高い気密性のプロペラを搭載し、最大速度5km/h、最大深度60mで水中での移動をサポートします。

水中スクーター Waydoo Subnado Plus

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=dZWIGML_8wE ]

小型軽量設計はそのままに、最大60分駆動可能な144Whのバッテリーを内蔵しています。800Wのパワフルなモーターと最大速度8.64km/hの推進力で、シュノーケリングやダイビングなど、水中での移動を快適にサポートします。

DJI Osmo Action 6

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rrmJm-AqVj0 ]

1/1.1センサーを搭載し、より高画質で暗所に強いアクションカメラです。IP68防水認証を受け、ケースなしで最大20mの深さまで水中で使用できます。防水ケースを使用することで、最大水深60 mまでの防水保護を搭載します。

Subnado + DJI Action 6 アクションカメラセット 詳細／購入

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=57qtQFUUhzk ]●Subnado + DJI Action 6 アクションカメラセット

税込135,300円

会員登録で1%ポイント還元

Subnado標準パッケージに、DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボとDJI Osmo Action 6 防水ケース、アクションカムアダプターが揃ったセットです。

・Waydoo Japan 公式ストア

https://waydoo-japan.com/products/w260403010

・セキドオンラインストア

https://sekido-rc.com/?pid=191224106

［ 製品交換サービス1年版付き・2年版付きも販売中 ］

・Waydoo Japan 公式ストア

https://waydoo-japan.com/products/w260403020

・セキドオンライン

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2837686(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2837686&top=1)

●Waydoo Subnado Plus + DJI Action 6 アクションカメラセット

税込184,800円

会員登録で1%ポイント還元

Subnado Plus 標準パッケージに、DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボとDJI Osmo Action 6 防水ケース、アクションカムアダプターが揃ったセットです。

・Waydoo Japan 公式ストア

https://waydoo-japan.com/products/w260403040

・セキドオンライン

https://sekido-rc.com/?pid=191224110

［製品交換サービス1年版付き・2年版付きも販売中］

・Waydoo Japan 公式ストア

https://waydoo-japan.com/collections/subnado-dji

・セキドオンライン

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2837686(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2837686&top=1)

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。

また、これまで1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいています。



【セキドオンラインストア】

https://sekido-rc.com/



【DJI認定ストア 東京虎ノ門】

https://sekidocorp.com/toranomon/



【DJI認定ストア 福岡博多】

https://sekidocorp.com/hakata/



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