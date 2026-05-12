水中移動と撮影をまとめて楽しめるWaydoo SubnadoシリーズとDJI Osmo Action 6のアクションカメラセットを発売
Waydoo Japan（株式会社セキド／本社：東京都港区）では、小型水中スクーター「Waydoo Subnado」シリーズとアクションカメラ「DJI Osmo Action 6」を組み合わせた、水中アクティビティ向け撮影セットの取り扱いを開始しました。
水中での移動をサポートするWaydoo Subnadoと、防水性能に優れたDJI Osmo Action 6、対応アクセサリーを組み合わせた水中アクティビティ向け撮影セットです。シュノーケリングやダイビング、SUPなどのマリンレジャーで、移動から撮影までをまとめて楽しめます。
水中移動と撮影に必要なアイテムをまとめたセット
本セットは、小型水中スクーターWaydoo Subnadoと、防水アクションカメラDJI Osmo Action 6、撮影に必要なアクセサリーを組み合わせた水中アクティビティ向けのセットです。
Subnadoで水中での移動をサポートしながら、Osmo Action 6でシュノーケリングやダイビング、SUPなどの様子を撮影できます。機材を個別に揃える手間を抑え、マリンレジャーでの移動と撮影をまとめて始めたい方に適しています。
水中スクーター Waydoo Subnado
重さ1.4kgと世界最軽量クラスで、最大56分駆動可能な98Whのバッテリーを内蔵しています。効率的な出力と高い気密性のプロペラを搭載し、最大速度5km/h、最大深度60mで水中での移動をサポートします。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=dZWIGML_8wE ]
水中スクーター Waydoo Subnado Plus
小型軽量設計はそのままに、最大60分駆動可能な144Whのバッテリーを内蔵しています。800Wのパワフルなモーターと最大速度8.64km/hの推進力で、シュノーケリングやダイビングなど、水中での移動を快適にサポートします。
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=rrmJm-AqVj0 ]
DJI Osmo Action 6
1/1.1センサーを搭載し、より高画質で暗所に強いアクションカメラです。IP68防水認証を受け、ケースなしで最大20mの深さまで水中で使用できます。防水ケースを使用することで、最大水深60 mまでの防水保護を搭載します。
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=57qtQFUUhzk ]
Subnado + DJI Action 6 アクションカメラセット 詳細／購入
●Subnado + DJI Action 6 アクションカメラセット
税込135,300円
会員登録で1%ポイント還元
Subnado標準パッケージに、DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボとDJI Osmo Action 6 防水ケース、アクションカムアダプターが揃ったセットです。
・Waydoo Japan 公式ストア
https://waydoo-japan.com/products/w260403010
・セキドオンラインストア
https://sekido-rc.com/?pid=191224106
［ 製品交換サービス1年版付き・2年版付きも販売中 ］
・Waydoo Japan 公式ストア
https://waydoo-japan.com/products/w260403020
・セキドオンライン
https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2837686(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2837686&top=1)
●Waydoo Subnado Plus + DJI Action 6 アクションカメラセット
税込184,800円
会員登録で1%ポイント還元
Subnado Plus 標準パッケージに、DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボとDJI Osmo Action 6 防水ケース、アクションカムアダプターが揃ったセットです。
・Waydoo Japan 公式ストア
https://waydoo-japan.com/products/w260403040
・セキドオンライン
https://sekido-rc.com/?pid=191224110
［製品交換サービス1年版付き・2年版付きも販売中］
・Waydoo Japan 公式ストア
https://waydoo-japan.com/collections/subnado-dji
・セキドオンライン
https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2837686(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2837686&top=1)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【セキドについて】
日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。
また、これまで1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいています。
【セキドオンラインストア】
https://sekido-rc.com/
【DJI認定ストア 東京虎ノ門】
https://sekidocorp.com/toranomon/
【DJI認定ストア 福岡博多】
https://sekidocorp.com/hakata/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞
お問い合わせフォーム：
https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254
受付時間：平日11:00～17:00
TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837