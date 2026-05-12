株式会社Bridge、2026年の酷暑を乗り切る。全スタッフへ暑さ対策支援を導入。現場の実態を広く社会へ

株式会社Bridge

株式会社Bridge（本社：高知県高知市、代表取締役：鳥谷将由、以下「Bridge」）が運営するえんグループは、2026年の夏に向けて、訪問看護・居宅介護支援・旅行支援事業に従事するスタッフ約130人を対象とした「暑さ対策支援」を新たに導入します。

えんグループの取り組み：全スタッフへの暑さ対策支援

2026年度、株式会社Bridgeの暑さ対策支援のお知らせ

えんグループは2026年度より、全スタッフを対象とした「暑さ対策支援」を導入します。

1人あたり約15,000円分を会社が全額負担し、熱中症・紫外線対策に役立つ商品をスタッフ自身が選べる個別補助制度です。昨年度まではドリンクやタブレットの全店舗への一律支給でしたが、「自転車・バイク・自動車と移動手段が異なるスタッフそれぞれに、最も効果的な対策を」という考えから、個人単位での選択制に刷新しました。

えんグループは「スタッフへの投資が、利用者サービスの質の向上につながる」という信念のもと、今後も現場環境の改善に取り組んでまいります。

訪問看護の現状

訪問看護師は、真夏の炎天下でも自転車やバイクで移動しながら利用者宅を1日に何件もまわります。熱中症リスクにさらされながら働くその姿は、多くの人の目に触れることがありません。同時に、自宅で療養する利用者の方々も、エアコンを「もったいない」と使いたがらなかったり、体温調節が難しい状態にあるにもかかわらず、熱中症の危険にさらされているケースが少なくありません。

本リリースは、こうした訪問看護現場の「見えない過酷さ」を広く社会に伝えるとともに、現場を支えるスタッフへの投資を惜しまないえんグループの取り組みをお伝えするものです。

自宅で療養する利用者が抱える「夏の危険」

暑い中自転車でご利用者さんのお宅へ向かうスタッフの様子

訪問看護の利用者の多くは、高齢者や疾患を抱える方々です。体温調節機能が低下しているため熱中症リスクが高いにもかかわらず、「電気代がもったいない」「暑さに気づきにくい」といった理由でエアコンを適切に使用できていないケースが多く見られます。

訪問看護師は、看護・リハビリの専門職であるとともに、利用者の生活環境全体を見守る存在でもあります。室温の確認、水分補給の声かけ、体調変化の早期察知――こうした細やかな支援が、在宅での安全な夏を支えています。しかし、そのような重要な役割を担うスタッフ自身が、過酷な環境で消耗していく現実があります。スタッフが健康に、安全に働き続けられる環境を整えることは、利用者へのサービスの質を守ることとも直結しています。

株式会社Bridge代表取締役 鳥谷 将由代表コメント

株式会社Bridge 代表取締役 鳥谷 将由

訪問看護師は、雨の日も、真夏の炎天下も、利用者様のもとへ向かいます。その姿を、もっと多くの方に知っていただきたいと思っています。今回の暑さ対策支援は、そうした現場への敬意を形にしたものです。スタッフが安全に、誇りを持って働き続けられる環境をつくることが、利用者様への最善のケアにつながると信じています。訪問看護の現場が抱える課題を社会全体で考えるきっかけになれば幸いです。

株式会社Bridgeについて

自分らしく“いきたい”を追求する。をミッションに、家族に誇れる事業に。

地方でおくる人生も都市でおくる人生も遜色ない豊かな社会を目指しています。

全国13都道府県19拠点で、訪問看護事業を中心に在宅ケアサービスを展開しています。

また、Bridgeグループ全体としては訪問看護に加え、

・通所介護（デイサービス）(https://www.attract819.co.jp/)

・居宅介護支援事業所（ケアマネジメント）(https://en-houkan.com/office-list/kochi-careplan)

・旅行支援サービス（医療・介護有資格者同行）(https://tabi-suke.com/)

など、多角的に事業を展開しており、医療・介護の枠を超えた価値提供を進めています。

在宅ケア領域で最も挑戦していると第一想起される会社を目指し挑戦し続けてまいります。

株式会社Bridge旅の助っ人旅助デイサービスいろり

〈本件に関するお問い合わせ先〉

株式会社Bridge

担当：経営企画室 山中亜里紗

TEL：080-4388-5475

MAIL：bridge@en-houkan.com

URL：https://en-houkan.com/