【自治体導入事例】「応募が来ない」をどう解消したか　愛媛県新居浜市が語る”保育士スカウト”の活用

株式会社アスカ

保育業界に特化した人材サービスを全国で展開する株式会社アスカ（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、愛媛県新居浜市における保育士採用の課題解決事例として、「保育士スカウト」の活用事例を公開しました。

従来の“応募を待つ採用”から、“自ら人材にアプローチする採用”へ。

新居浜市が実感したスカウト活用の効果と、その背景にある自治体特有の課題についてご紹介します。

アスカグループの官公庁・自治体向けサービスについては、以下よりご覧いただけます。

https://www.asuka-hu.co.jp/autonomy

背景：応募が集まらない、採用が決まらない

愛媛県新居浜市 こども保育課では、これまで採用活動を継続する中で、「なかなか応募が来ない」「採用に至らない」状況が続いていたといいます。

自治体における保育士採用では、公募による募集が中心となる一方で、応募数そのものが伸び悩むケースが多く、採用までに時間を要するという課題があります。

また、採用が決まらない状況が続くことで、現場では人員不足が慢性化し、職員への負担増や運営への影響も懸念されていました。

導入のきっかけ：スカウトという新たな選択肢

こうした状況を打開するため、新居浜市ではアスカの「保育士スカウト」を導入。

これまでの「応募を待つ採用」から、「自治体側から求職者へアプローチする採用」へと転換しました。

導入の背景には、

・応募が集まらない状況の改善

・採用決定までのスピード向上

・より多くの求職者との接点確保

といった課題意識がありました。

導入後の変化：応募機会の創出とスピード向上

スカウトの活用により、これまで接点のなかった求職者にも直接アプローチが可能となり、応募機会の創出につながりました。

また、チャット機能を活用したやり取りにより、電話に比べて効率的かつ柔軟なコミュニケーションが可能となり、採用活動のスピード向上にも寄与しています。

さらに、操作面においても「難しい操作はなく、すぐに慣れることができた」といった評価があり、現場に負担をかけずに運用できる点も導入のメリットとなっています。

自治体全体に共通する採用課題

新居浜市の事例は一例ですが、保育士採用における課題は全国の自治体に共通する傾向があります。

多くの自治体では、公募による採用活動を行っているものの、

・応募数が集まりにくい

・採用までに時間がかかる

・年度途中の欠員に対応しきれない

といった課題を抱えています。

さらに、採用後の定着までを見据えた人材確保の重要性も高まっており、単なる人員補充ではなく、現場に適した人材とのマッチングや継続的なフォローが求められています。

こうした背景から、従来の採用手法に加え、スカウトなど新たなアプローチを取り入れる自治体が増えています。

保育士スカウトの価値：派遣だけでは解決できない課題に対応

これまで自治体における人材確保では、派遣による即時的な人員補充が有効な手段として活用されてきました。

一方で、

・応募数そのものが不足している

・自治体として直接雇用したい

・中長期的な人材確保を行いたい

といった課題に対しては、派遣だけでは対応が難しい側面もあります。

保育士スカウトは、こうした課題に対し、

“母集団形成”と“採用機会の創出”を同時に実現する手法として活用されています。

今後の展望

今後も当社は、新居浜市様のような成功事例を全国の自治体へ広げてまいります。

単なる人材の紹介・派遣にとどまらず、現場に定着し長く活躍できる環境づくりまでを見据えた支援を行うことで、持続可能な保育体制の構築に貢献してまいります。

なお、自治体における具体的な課題や活用事例については、今後もインタビュー形式で順次発信していく予定です。

本事例の詳細（新居浜市様インタビューのフルバージョン）を掲載した『自治体向け実績資料』を、全国の自治体担当者様限定で無料配布しております。

ご希望の方は、以下のフォームからお問い合わせください。

https://www.asuka-hu.co.jp/inquiries

【本件のお問い合わせ先】

株式会社アスカ マーケティング部 井原

電話：06-6131-5091

アスカグループについて

株式会社アスカは、保育に特化した人材紹介・派遣・ダイレクトリクルーティングサービスを全国21拠点で展開しています。保育士・幼稚園教諭をはじめ、看護師、児童指導員や放課後児童支援員、調理師や栄養士など多様な職種に対応。専任コーディネーターが園の課題を丁寧にヒアリングし、採用から定着までを一貫してサポートすることで、安心して子どもたちと向き合える職場づくりを支援しています。

運営サイト一覧

■保育専門求人サイト

『保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/

■療育専門求人サイト

『療育求人ガイド』 https://ryouikukyuujin.com/

■保育専門ダイレクトリクルーティングサイト

『保育士スカウト』 https://www.hoikushiscout.com/

■保育学生向け求人検索サイト

『園ぴった』 https://www.enpitta.com/

■保育士向けお役立ち情報サイト

『おしえて！保育求人ガイド』 https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/

アスカグループ概要

■株式会社アスカ

代表者： 代表取締役会長 加藤秀明

所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 イノウエビル8階

設立： 1994年12月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,900万円

■株式会社アスカクリエート

代表者：代表取締役会長 加藤秀明

所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階

設立：2004年9月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,000万円

URL：https://www.asuka-hu.co.jp/