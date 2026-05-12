朝ドラヒロイン・高石あかりさんをはじめ全国各地から出展・出演者が「春のしんとみ芸術祭」に集結！

一般財団法人 こゆ地域づくり推進機構

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（所在地：宮崎県児湯郡新富町、代表理事：岡本啓二、以下「こゆ財団」）は、2026年5月16日（土）、新富町文化会館「ルピナスみらい劇場」のリニューアルオープンと、新富町総合交流センター「きらり」の開館10周年を記念した大規模イベント「春のしんとみ芸術祭」を開催。

全国各地から新富町に集まる出展者・出演者が決定し、公式プログラムを公表しました。

本イベントは、令和8年度よりこゆ財団が管理運営する新富町文化会館の自主文化事業です。劇場を起点に「自ら価値を生み出す人（創造人口）」を育むまちづくりプロジェクト「MIRISE（ミライズ）」チームが全面的にプロデュース。行政や地域関係者との連携のもと、文化芸術を軸にした新たな挑戦の場を生み出すキックオフイベントとなり、「きらり」を運営する新富町生涯学習課との共催イベントとなります。

🎫チケット購入希望者は、下記peatixよりご購入ください。新富町内・宮崎県民の方は新富町文化会館受付にて直接ご購入ください。

▼Peatixサイト

https://kakokaramirai.peatix.com/

■主なプログラム～1日の楽しみ方～

◎おすすめの過ごし方

10:50 新富町総合交流センター「きらり」集合

11:00～ 新富落語（月亭秀都/藤澤さしみ）を鑑賞し笑って1日をスタート！

12:00～ きらり内で新富町の美味しい食べ物やワークショップ等を堪能

13:00～ 中庭ミニライブを聴きながらゆったり過ごす

13:50 トゥクトゥクでルピナスみらい劇場へ移動

14:00～ 和太鼓パフォーマンスやミュージカルを鑑賞

15:00～ 高石あかりさんのトークショー

17:00～ メイン公演『カコカラミライ』で締めくくり

■出展者MAP

◎新富町総合交流センター「きらり」 / 11:00～16:00

◎ルピナスみらい劇場〈新富町文化会館〉/ 13:00～19:00

■参加アーティスト■高石あかりトークショー

本イベントでは、宮崎県宮崎市出身であり、注目を集める俳優・高石あかりさんをお迎えします。高石さんは、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロインに抜擢されたほか、受賞も多数。まさに日本を代表する表現者として第一線で活躍されています。

また、主演を務める映画『ベイビーわるきゅーれ』シリーズの第3弾『ナイスデイズ』では、自身の故郷である宮崎県内各地（宮崎県庁や青島など）がロケ地となっており、宮崎との深い縁をお持ちです。

劇場リニューアルの記念すべき日に、新富町長・小嶋崇嗣との対談が実現します。

日 時：2026年5月16日（土） 15:00～15:50

会 場：新富町文化会館「ルピナスみらい劇場」 大ホール

登 壇：高石あかり（俳優）、小嶋崇嗣（新富町長）

テーマ：「表現の力」が地域に与える刺激や、アーティストと地域が繋がる未来について語り合います。

参加方法：同会場で公演される演劇『カコカラミライ』のチケットをお求めください。

※チケット購入希望者は、下記peatixよりご購入ください。新富町内・宮崎県民の方は新富町文化会館へ直接お問い合わせください。

【参加申し込みPeatix】https://kakokaramirai.peatix.com/

【問合せ】新富町文化会館 ルピナスみらい劇場 TEL.0983-33-6205

■ イベント概要

【名称】春のしんとみ芸術祭 ～ルピナスみらい劇場リニューアルオープニングイベント～

【日時】2026年5月16日（土） 11:00～19:00

【会場】

メイン会場：新富町文化会館（ルピナスみらい劇場）／宮崎県児湯郡新富町上富田６３６７－１

サテライト会場：新富町総合交流センターきらり／宮崎県児湯郡新富町上富田１

【主な内容】※内容は変更となる場合があります

・きらり開館10周年記念祭（11:00～16:00）： マルシェ（飲食・雑貨）、ミニライブ、落語公演、読み聞かせ、親子向けワークショップなど

・ルピナスみらい劇場エリア（13:00～19:00）：キッチンカー、親子向け演劇ワークショップ、アート体験など

・新富町オリジナル演劇『カコカラミライ』（17:00～18:30）：ルピナスみらい劇場こけら落とし公演として、プロと住民が共演するオリジナル演劇を上演。終演後にはMIRISEプロジェクトの今後の取り組みについて発表・紹介を行います。

■カコカラミライ

新富町文化会館「ルピナスみらい劇場」がリニューアルオープン。そのこけら落とし公演として、完全オリジナル演劇『カコカラミライ』を上演します。富田浜や新田原古墳など、まちの豊かな自然や記憶をモチーフに、プロの演出家と町民が共に創り上げた作品です。新富町出身の俳優から劇場の館長までが出演する、本公演でしか出会えない物語をお届けします。

【料金】一般500円

▼公演の詳細・参加申込み（Peatix）

https://kakokaramirai.peatix.com/

■MIRISEについて

本イベントは、こゆ財団が始動させた新プロジェクト「MIRISE（ミライズ）」が中心となりプロデュースしています。MIRISEは、劇場を起点に、自ら価値を生み出す「創造人口」を育むことを目的としており、今回の芸術祭もプロのクリエイターやアーティスト、そして町民が一体となって作り上げる一大イベントです。

第一線で活躍する高石あかりさんの出演を皮切りに、今後も多様なクリエイターとのコラボレーションを通じて、新富町の新たな魅力を発信してまいります。

本イベントの全体像や、MIRISEプロジェクトの背景については、以下のプレスリリースをご参照ください。

「MIRISEプロジェクト」始動の背景と想い(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000594.000028395.html)

・年間“創造人口 1000人”輩出へ。宮崎県新富町で劇場を起点に「つくる人」を生み出す新プロジェクト始動

■ 一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（こゆ財団）とは

2017年4月、宮崎県新富町により設立された地域商社です。1粒1,000円のライチのブランド化やふるさと納税事業、起業家育成などに取り組み、2018年には内閣官房「地方創生優良事例」に選出されました。地域おこし協力隊を含む移住者が町に溶け込み、新たな挑戦が次々と生まれる「チャレンジが循環するまちづくり」を推進しています。

ふるさと納税による寄附をもとに、その一部を地域へ再投資し、町の資源や遊休資産の活用を通じた価値創出にも取り組んでいます。人と地域の可能性を重ねながら、持続的に価値が生まれる仕組みづくりを目指しています。