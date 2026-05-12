「第12次職業能力開発基本計画」の企業の人材育成への影響を解説する無料セミナーを6月に開催

トレノケート株式会社

人材育成のトレノケート株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：早津 昌夫、以下、トレノケート）は、2026年6月15日に、厚生労働省が3月31日に発表した「第12次職業能力開発基本計画」を読み解き、企業の人材育成への影響や自律的な学びの実現方法を解説する無料セミナーを開催します。

- 日時・場所：2026年6月15日(月) 15:00～17:00（新宿会場またはオンライン）- 対象者：企業の人事/人材育成担当者、DX推進担当者・責任者- 持ち帰り可能なこと：人材育成の観点から解説する計画の要点、自社の施策を考えるためのヒント- 参加申込はこちら：https://seminar.trainocate.co.jp/seminar260615(https://seminar.trainocate.co.jp/seminar260615?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260512&utm_campaign=pressrelease)

第12次職業能力開発基本計画とは

2026年3月31日に厚生労働省が発表した、今後5年間の職業能力開発施策の展開のベースとなる基本方針です。

本計画では、企業における職業能力開発を生産性向上や処遇改善の中核として位置づけています。つまり、政府は人材育成を単なる「望ましい取組」ではなく、企業が持続的に成長するための前提条件として見ていると読み取れます。そのため、人材育成投資を行っていない企業は、中長期的に人材確保や競争力などの面で不利になる可能性が示唆されます。

参考：第12次職業能力開発基本計画を策定しました (厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72145.html)

計画から読み解く、企業の人材育成施策に影響する2つの重要ポイント

■個人の自律的な学びやキャリア形成を、企業・組織が支援できる仕組み・体制への強い期待

労働者個人が自身の能力開発を自律的に行うことが求められる一方、企業・組織が環境整備やキャリア形成の伴走などを通じてそれらを支援することが強く期待されています。キャリア面談など社員にキャリア形成を促す施策や、個人に合わせた学習機会の提供などが企業の役割として求められます。

■デジタル人材やDX推進人材の育成は、一部専門職だけではなく全社規模で求められる

人口減少をはじめとした労働市場の変化やAI・デジタル技術の進展を背景に、DX人材の育成や全労働者のデジタルリテラシーの向上が明確に掲げられています。今後はIT・デジタル研修を行っていないこと自体がリスクになるだけではなく、全社的リスキリングの重要性がさらに高まると予想されます。

無料セミナー概要

本セミナーでは、「第12次職業能力開発基本計画」を読み解き、自律的な学びを実現する企業内の仕組みづくりやデジタル時代に求められる人材像の詳細について、具体的な事例やワークショップ体験を通して解説します。

最新の人材育成のトレンドを把握し、事例を通じて自社でのケースの参考にしていただけます。

どう実現する？国も求める「自律的な学び」と「デジタル人材育成」 ～第12次職業能力開発基本計画から読み解く最新の人材育成トレンド～(https://seminar.trainocate.co.jp/seminar260615?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260512&utm_campaign=pressrelease)

どう実現する？国も求める「自律的な学び」と「デジタル人材育成」 ～第12次職業能力開発基本計画から読み解く最新の人材育成トレンド～- 日時：2026年6月15日(月) 15:00～17:00- 場所：会場（トレノケート株式会社 新宿ラーニングセンター）または オンライン（Zoom）※ご都合の良い方法でご参加いただけます。- 参加費：無料- スピーカー- - 田中淳子 (トレノケート株式会社 人材育成シニアコンサルタント / 国家資格キャリアコンサルタント)：講師歴38年の中で、キャリア開発やOJT制度など企業の人材開発の支援の経験を豊富に持つ。- - 三浦美緒（トレノケート株式会社 コーポレートエヴァンジェリスト）：人材教育コンサルタントとして、お客様のDX人材育成やクラウド人材における課題解決の支援に従事。

参加申込はこちら：https://seminar.trainocate.co.jp/seminar260615(https://seminar.trainocate.co.jp/seminar260615?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260512&utm_campaign=pressrelease)

【トレノケート株式会社 会社概要】

代表取締役社長：早津 昌夫

設立 ：1995年12月6日

本社所在地 ：東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー20階・27階

事業内容 ：IT 技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務

URL ：https://www.trainocate.co.jp/(https://www.trainocate.co.jp?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260512&utm_campaign=pressrelease)

* 掲載された社名、製品名は、各社の商標及び登録商標です