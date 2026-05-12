株式会社ミソラコネクト、次世代回線管理・発注基盤「Misora Connect Central」の提供を発表
株式会社ミソラコネクト(本社:東京都文京区、代表取締役社長 森田 暢達、代表取締役 高橋 範、以
下ミソラコネクト)は、既存のご契約中のお客さま向けに、ウェブ上から24時間いつでもSIMやデ
バイスの追加発注が可能となる次世代Webコンソール「Misora Connect Central」(以下、「
Central」)機能を、2026年5月下旬より提供開始することをお知らせいたします。
■背景
これまで当社の法人向けモバイル通信サービスにおけるSIMやデバイスの発注は、申込書への記
入、押印、メール送付といった書面を中心とした手続きが一般的でした。お客さまにとっては、発注
のたびに担当者への依頼や申込書の記入、押印手続きが必要となり、急な発注にも、時間を要する
など、多大な手間とリードタイムが課題となっていました。
このたび提供を開始する「Central」により、お客さまは、ウェブ上でSIMやデバイスなどの商品の
発注を完結できるようになります。申込書の作成や押印、メール送付が不要となり、担当者への依
頼を介さずに、必要なタイミングでスムーズに発注いただけるようになります。
■「Misora Connect Central」の特徴
- 24時間対応のWeb発注機能
ウェブブラウザから直接、数量やプラン、SIM形態を選択してSIMやデバイスの発注が可能
です。合計金額(商品代金、オプション、事務手数料)の即時確認を備えています。
- 1回線(1台)からスムーズに発注できる充実の管理機能
お客さまは、必要な回線数や台数に応じて、SIMは1回線から、デバイスは1台からご注文
いただけます。注文状況をリアルタイムで確認できるほか、過去の注文履歴からの再注文、
注文下書き保存、セルフキャンセル、複数配送先の登録・管理にも対応しています。
- 運用の自動化
発注情報は当社の基幹システムへAPIを通じて自動連携され、手入力に伴うミスの削減と、
納期短縮を実現します。
■今後の展望(*1)
ミソラコネクトは、「Central」をお客さまとの総合的なインターフェースとして位置づけており、今
後以下の機能を拡張していく予定です 。
- 契約管理画面の刷新
お客さまがご契約中の回線をよりわかりやすく管理できるよう、既存のマイページ機能を統合し、契約回線の一覧表示や契約内容の詳細確認、利用状況の確認機能などを拡充します。
- 新規のお客さま向けのウェブ申し込み機能
- 各種手続きのウェブ化
プラン変更、解約申請、プリペイド期間の延長、SIM再発行など、各種手続きのウェブ化を推進します。
ミソラコネクトは、IoT・モバイル通信市場において「デジタル・ユーザー・インターフェース」の進化を牽引し、お客さまのDX推進を強力に支援してまいります。
*1今後の展望の内容は、変更される可能性があります。
株式会社ミソラコネクト
代表者
代表取締役社長 森田 暢達
代表取締役 高橋 範
本社
東京都文京区後楽二丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー
事業概要
企業やプリペイドユース、大容量通信からIoT向け低容量通信まで総合的な無線通信サービスを提供
出資比率
ソラコム：51％、丸紅I-DIGIOホールディングス：49％
ウェブサイト
https://misora-connect.com/
本件に関するお問い合わせ
株式会社ミソラコネクト 広報担当
pr@misora-connect.com