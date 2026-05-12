株式会社ミソラコネクト、次世代回線管理・発注基盤「Misora Connect Central」の提供を発表

株式会社ミソラコネクト

株式会社ミソラコネクト(本社:東京都文京区、代表取締役社長 森田 暢達、代表取締役 高橋 範、以

下ミソラコネクト)は、既存のご契約中のお客さま向けに、ウェブ上から24時間いつでもSIMやデ

バイスの追加発注が可能となる次世代Webコンソール「Misora Connect Central」(以下、「

Central」)機能を、2026年5月下旬より提供開始することをお知らせいたします。

■背景

これまで当社の法人向けモバイル通信サービスにおけるSIMやデバイスの発注は、申込書への記

入、押印、メール送付といった書面を中心とした手続きが一般的でした。お客さまにとっては、発注

のたびに担当者への依頼や申込書の記入、押印手続きが必要となり、急な発注にも、時間を要する

など、多大な手間とリードタイムが課題となっていました。

このたび提供を開始する「Central」により、お客さまは、ウェブ上でSIMやデバイスなどの商品の

発注を完結できるようになります。申込書の作成や押印、メール送付が不要となり、担当者への依

頼を介さずに、必要なタイミングでスムーズに発注いただけるようになります。

■「Misora Connect Central」の特徴

- 24時間対応のWeb発注機能

ウェブブラウザから直接、数量やプラン、SIM形態を選択してSIMやデバイスの発注が可能

です。合計金額(商品代金、オプション、事務手数料)の即時確認を備えています。

- 1回線(1台)からスムーズに発注できる充実の管理機能

お客さまは、必要な回線数や台数に応じて、SIMは1回線から、デバイスは1台からご注文

いただけます。注文状況をリアルタイムで確認できるほか、過去の注文履歴からの再注文、

注文下書き保存、セルフキャンセル、複数配送先の登録・管理にも対応しています。

- 運用の自動化

発注情報は当社の基幹システムへAPIを通じて自動連携され、手入力に伴うミスの削減と、

納期短縮を実現します。

■今後の展望(*1)

ミソラコネクトは、「Central」をお客さまとの総合的なインターフェースとして位置づけており、今

後以下の機能を拡張していく予定です 。

- 契約管理画面の刷新

お客さまがご契約中の回線をよりわかりやすく管理できるよう、既存のマイページ機能を統合し、契約回線の一覧表示や契約内容の詳細確認、利用状況の確認機能などを拡充します。

- 新規のお客さま向けのウェブ申し込み機能- 各種手続きのウェブ化

プラン変更、解約申請、プリペイド期間の延長、SIM再発行など、各種手続きのウェブ化を推進します。

ミソラコネクトは、IoT・モバイル通信市場において「デジタル・ユーザー・インターフェース」の進化を牽引し、お客さまのDX推進を強力に支援してまいります。

*1今後の展望の内容は、変更される可能性があります。

株式会社ミソラコネクト

代表者

代表取締役社長 森田 暢達

代表取締役 高橋 範

本社

東京都文京区後楽二丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー

事業概要

企業やプリペイドユース、大容量通信からIoT向け低容量通信まで総合的な無線通信サービスを提供

出資比率

ソラコム：51％、丸紅I-DIGIOホールディングス：49％

ウェブサイト

https://misora-connect.com/

本件に関するお問い合わせ

株式会社ミソラコネクト 広報担当

pr@misora-connect.com