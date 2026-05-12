【TSUKUMO】インテル Xeon 600 プロセッサーを搭載したワークステーションモデルを発売

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社長：佐野 財丈）は、TSUKUMO（ツクモ）ブランドで独自に展開するBTOパソコンにおいて、最新のインテル Xeon 600 プロセッサーを搭載したワークステーションモデルを5月12日(火)に発売いたしました。

新モデルの特長

インテル(R) Xeon(R) 600 プロセッサー

ワークステーション向けインテル(R) Xeon(R) 600 プロセッサーは、最も要求の厳しいワークロード向けに、画期的なパフォーマンスを提供します。 これらのプロセッサーは、高度なアーキテクチャーを基盤に構築され、AI開発、3D レンダリング、シミュレーション、複雑なデータ分析などのコンピューティング負荷の高いタスク向けに、卓越した拡張性と信頼性を提供します。

今回発売のモデルは、下記CPUにカスタマイズ可能です。

インテル(R) Xeon(R) 698X プロセッサー（86コア / 172スレッド)

インテル(R) Xeon(R) 696X プロセッサー（64コア / 128スレッド)

インテル(R) Xeon(R) 678X プロセッサー（48コア / 96スレッド)

インテル(R) Xeon(R) 658X プロセッサー（24コア / 48スレッド)

インテル(R) Xeon(R) 600 プロセッサーの性能を引き出す 『ASUS Pro WS W890-SAGE』マザーボード

ASUSのワークステーション向けマザーボード「Pro WS W890-SAGE」を搭載。

■圧倒的な転送速度

PCIe 5.0対応スロットを4本備え、最大64GB/sの帯域を実現します。

また、4つのM.2スロットもGen5 NVMe接続に対応し、理論値16GB/sの高速ストレージ環境を構築可能です。

■高度なネットワークと拡張性

10Gb+2.5GbのデュアルLANに加え 、最大40GbpsのUSB4 Type-Cポートを2基搭載しています。

■堅牢な冷却・電源設計

12+2+2+1+2パワーステージの電源設計と、アクティブ冷却ファンを内蔵した大型ヒートシンクにより、過酷な環境でも安定した動作を支えます。

大容量データを取り扱うクリエイターやプロフェッショナルユースに最適です。

Antec製PCケース『FLUX SE』

次世代ワークステーション構成にも対応したAntec製PCケース「FLUX SE」を採用。本物のウォールナットを使用したデザイン性と直線的で高効率なエアフローと高い拡張性を誇ります。

・フロントのメッシュ構造により、スムーズで強力なエアフローを確保しています。

・両サイドパネルに吸音材を採用し静音性を高めているほか、ツールフリー設計により容易なメンテナンス性を実現しています。

・フロントパネルには天然木が使用されており、プロフェッショナルな環境に馴染む高級感のある外観に仕上げられています。

※電源シュラウド上のファンはBTOモデルでは使用しておりません。

オプションに冷却ソリューションの名門”Noctua”ケースファンをご用意

通常構成では前面に標準ファンを3基※搭載。オプションには優れた信頼性で多くのユーザーから支持される「Noctua製ケースファン」もご用意。静かさを追求した“静音ファン”と、冷却性重視の“高静圧ファン”からお選びいただけます。さらにワークステーションモデル限定オプションとして、高回転設計による強力な風量と静圧を発揮する”industrialファン”もお選びいただけます。動作音は大きくなりますが、高負荷処理時の冷却性能を最優先される方に適しています。

※モデルによりオプションは異なります。

お客様一人ひとりのニーズに対応

TSUKUMOのBTOパソコンは、TSUKUMOが長年にわたるパソコン用パーツ販売で培った知識とノウハウを基に開発・設計しています。日本国内の指定工場で熟練スタッフが一台ずつ丁寧に組立を行うことで、高品質の製品を迅速にお届けする生産体制を実現、これにより高い信頼性と安心感、幅広いニーズへの対応を高次元で実現しています。

標準構成仕様（BTOによるカスタマイズ可能）

ワークステーションモデル WX5J-A261/WB

税込価格： 1,499,800円

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/workstation/2026/WX5J-A261WB.html

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/82557/table/1104_1_193769845af23b53245dc0de9f418e78.jpg?v=202605121251 ]

ワークステーションモデル WX7J-H261/WBH

税込価格： 2,199,800円

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/workstation/2026/WX7J-H261WBH.html

販売店舗と販売開始日

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/82557/table/1104_2_f7d421f90db6dc0247bd1424b613dbfa.jpg?v=202605121251 ]

今回発表の新モデルは、ツクモネットショップならびに下記店舗にて、5月12日（火）より販売開始いたしました。

ツクモ店舗（ https://tenpo.tsukumo.co.jp/ ）

ツクモパソコン本店

TSUKUMO eX.

ツクモ名古屋1号店

DEPOツクモ札幌大谷地店

ツクモLABI1なんば店

ツクモ福岡店

ツクモネットショップ（ https://shop.tsukumo.co.jp/ ）

法人営業部（ https://houjin.tsukumo.co.jp/ ）

本製品に関する詳細情報

TSUKUMO BTOパソコン

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/

ワークステーションモデル 製品ページ

https://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/workstation/

TSUKUMO （ツクモ）について

ヤマダホールディングスグループ 株式会社ヤマダデンキ所属の、TSUKUMO（ツクモ）ブランドでパソコンおよびPCパーツ・周辺機器を販売するパソコンショップです。前身となる九十九電機は1947年創業で、現在は秋葉原を中心に全国8店舗、法人営業部・ネットショップを展開しています。

最先端の商品から特殊な部品まで数多く取り揃え、専門知識と経験の豊富なスタッフが「ゲームを快適にプレイしたい」「高画質・高速処理のパソコンにしたい」などの様々なニーズにお応えしております。また、カスタムPCが初めてでご不安のある方向けにPC組立代行サービスもご用意しております。

この他、パソコン専門店として長年培ってきたノウハウを詰め込んだ、オリジナルブランドPCの企画・製造・販売を行っております。

ゲーミング性能に特化した「G-GEAR」、企業向けワークステーションモデルや小型・スリム型モデルなど用途別に取り揃えた「eX.computer」のラインナップを展開しております。高品質・高性能、そしてご利用シーンにあわせたPCとして、ゲームをプレイする方だけでなく、CG業界・ゲーム開発業界などプロの現場から多くのご支持をいただくとともに、近年はたくさんの配信者の方にもご利用いただいております。

ツクモ案内URL： https://kaisya.tsukumo.co.jp/

ツクモネットショップ： https://shop.tsukumo.co.jp/

ツクモ店舗情報： https://tenpo.tsukumo.co.jp/