紗栄子さんが共感！「ハーブピーリング＝サロン専用」のイメージを覆した自宅用ハーブピーリング『ハーブラピール』がotona SWEET誌面タイアップ＆発売1周年57万個突破キャンペーン開催

さくらフォレスト株式会社

さくらフォレスト株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：高島励央）が展開するスキンケアブランド「INSiTU（インシトゥ）」の自宅用ハーブピーリング「ハーブラピール」が、2026年5月12日（火）発売のファッション誌『otona SWEET（オトナスウィート、以下：「otona SWEET」）2026年6月号』にて、紗栄子さんを起用した2ページのタイアップ記事として掲載されることをお知らせいたします。

ハーブラピールの「剥離を前提としないやさしい設計」や「自宅でサロン品質のケアができる」という考え方に対して「ホームケアで、しかも敏感肌でも使えるやさしさなのがうれしい。」と紗栄子さんが共感してくださいました。

誌面では、紗栄子さんの撮り下ろしビジュアルとともに、紗栄子さんご自身がハーブラピールの魅力について語るコーナーも掲載されています。

さらに、otona SWEET公式Instagramでは、ハーブラピール撮影時の特別ムービーを掲載しています。

特別ムービーはこちら :https://youtube.com/shorts/rZAFwOYzuK0

さらに、発売1周年を記念し、期間限定キャンペーンを実施予定です。

発売1周年記念キャンペーン概要

期間：2026年5月12日～7月12日

内容：通常価格5,940円 → 初回定期価格2,980円（税込）

特典：高保湿ヒアルロン酸フェイスパック1枚、低刺激レチノール美容液2包、グルタチオン化粧水2包

※先着1,000セット限り、無くなり次第終了いたします。

キャンペーンURL：https://sakura-forest.com/herblapeelcp(https://ac-sf.catsys.jp/cl/8b8Bc32be11297b5/?bid=e8Rev91f562390vf&cats_report1=)

より多くの方に「やさしいハーブピーリング」を体験いただける機会となっています。

otona SWEET × ハーブラピール タイアップ概要

ハーブラピールは、2025年5月の発売開始から36時間で初回限定2,000セットが完売*¹し、その後もテレビ取材*²や美容鍼灸院での施術メニューに導入など、発売からわずか1年で幅広い場面での注目を集めてきました。

さらに、2025年11月28日放送のTBS「THE TIME,」内の企画において、「ハーブピーリングブームの背景」を特集する中で、自宅でもサロン級のケアができるアイテムとして紹介されるなど、メディアからの関心も高まっています。

番組内では、手に取りやすい価格帯やダウンタイムのない使い心地、継続しやすいケア設計といった点が取り上げられ、「自宅でできるハーブピーリング」としての新たな選択肢として注目されました。

今回の誌面タイアップは、さらに多くの方にハーブラピールの魅力を届ける取り組みとして実施いたします。

※1 2025年5月16日(金)～2025年5月17日(土)の36時間で2,000個販売を達成。

※2 TBS「THE TIME,」番組内企画「プチマーケティング部」の「ハーブピーリング ブームの裏側」にて（2025年11月28日放送）、テレビ熊本「Bridal Prologue 2026～春のブライダル最新情報～」にて（2026年1月31日放送）

『otona SWEET』は、宝島社が発行する人気ファッション誌『sweet』の特別号で、大人の女性に向けたファッション・美容・ライフスタイル情報を発信しています。

撮り下ろしビジュアルを中心に、ハーブラピールの商品特長や使い方をわかりやすく紹介しています。

誌面構成は大きく3つのパートで構成されています。

・紗栄子さんのビジュアル撮影＋ハーブラピールの魅力紹介

・ハーブピーリングの特長や使い方の解説

（角質オフ*¹・角質層柔軟化・栄養補給*²の3ステップ）

・紗栄子さんへのQ&A（肌のお手入れ方法やハーブラピールの魅力について）

掲載誌の詳細は以下の通りです。

掲載誌：sweet 2026年6月号特別号 otona SWEET

発売日：2026年5月12日（火）

掲載内容：ハーブラピール タイアップ記事（2ページ）

起用モデル：紗栄子

※1 洗浄による ※2 角質層まで

紗栄子さんが語る、ハーブラピールの魅力

ハーブラピールの処方設計やコンセプトに共感した紗栄子さんが、ハーブラピールの魅力を語っています。

※以下は『otona SWEET 2026年6月号』誌面より一部抜粋

「角質ケアをしっかりすると、やっぱり肌のツヤって格段に上がる！ ハーブピーリングってサロンでしかできないイメージだったけれど、ホームケアで、しかも敏感肌でも使えるやさしさなのがうれしい。汗や皮脂が増えて毛穴が気になるこれからの季節に、ぴったりのケアだと思います。」

紗栄子さんプロフィール

＜紗栄子（さえこ）プロフィール＞

1986年11月16日、宮崎県出身。

14歳で芸能界デビューし、モデルやタレント、女優として活躍。10代の頃から商品開発に携わり、アパレルやコスメを中心に様々な商品プロデュースを手掛ける。2010年より支援活動を始め、2019年に一般社団法人Think The DAYを設立。2020年にThink FUTURE株式会社の代表取締役社長に就任し、NASU FARM VILLAGEの運営にも参画。2024年からは積極的に保護猫活動にも従事し、2025年保護猫たちの為「Mew Me Club」をオープン。どの分野に関しても常に情報を発信し、活動の幅を広げている。

公式Instagram：https://www.instagram.com/saekoofficial/

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCS04WUEsH3jqCjTeKPRbGcA

特別ムービーはこちら :https://youtube.com/shorts/rZAFwOYzuK0

なぜ今「自宅でできるハーブピーリング」が選ばれるのか

美容サロンで人気の施術を、自宅で手軽に取り入れたいというニーズが急速に拡大しています。

5秒に1個売れた初速

ハーブラピールは販売開始直後の30分間には5秒に1個のペースで注文*¹が入るなど、想定を上回るスタートを切りました。

その後も、美容感度の高いユーザーを中心に口コミやSNSで話題が広がり、リピート購入や継続利用が増加し、1年で累計販売個数57万個突破*²いたしました。

自宅で本格的なケアを求める方の新たな選択肢として支持を集めています。

※1 2025年5月16日(金) 18:00～18:30の30分間で366個の販売を達成

※2 2025年5月～2026年4月時点

「剥離を前提としない」やさしい設計で支持拡大

ハーブピーリングとは、植物や海藻由来の成分を用いて古い角質にアプローチし、肌のコンディションを整えるスキンケアです。中でも、天然由来の微細な針状成分（スピキュール）を活用し、肌に働きかける点が特長とされています。

一方で、「痛そう」「皮が剥けそう」といったイメージを持つ方も少なくありません。

従来のハーブピーリングの中には、強い剥離を伴う施術もあり、ダウンタイムや刺激が懸念されるケースもありました。

こうした中でハーブラピールが支持を集めている理由のひとつが、「剥離を前提としないやさしい設計*¹」です。

肌に近い弱酸性のピーリング成分LHA（カプリロイルサリチル酸）を採用し、急激な刺激を与えにくい処方で、赤みや皮むけといったリスクに配慮しています。

一度で劇的な変化を求めるのではなく、週2回のケアで段階的に肌印象を整えていく設計は、大切な予定を控えた方や敏感肌の方にも取り入れやすい点が特長です。

※1 パッチテスト実施済み。すべての方にアレルギーが起こらないというわけではありません。

ハーブラピールの商品特長

年間15,000名のカウンセリング実績を持つ美容サロンが完全監修した、サロン品質の自宅用ハーブピーリングです。また、美容鍼灸院での施術メニューとして導入されるなど、ホームケアにとどまらずプロユースの現場にも広がりを見せています。

23種のハーブミックス×LHA×サロン人気成分

ハーブラピールは、3つのアプローチで肌のコンディションを整えます。

＜角質オフ＞*¹

ドクダミやヨモギ、ティーツリーなど23種のハーブ由来成分を配合。

ゴマージュタイプでやさしくなじませることで、不要な角質を無理なく取り除き*¹、なめらかな肌へ整えます。

※1 洗浄による

＜肌柔軟化＞

韓国美容施術で注目される「育てるピーリング成分」LHA（カプリロイルサリチル酸）を配合。

肌に近い弱酸性で作用が穏やかなため、ダウンタイムなく続けやすい設計です。

植物酵素（ブロメライン・パパイン）やミネラルクレイ（ベントナイト）、さらに純度99.8%のシリカスピキュールを1,000ppm配合し、透明感とハリのある肌印象へ導きます。

＜栄養補給＞

監修いただいた美容サロンのハーブピーリング施術で人気上位のトッピング成分を贅沢に配合しました。

●NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）：ハリ・弾力を与える注目の美容成分*¹

●ビタミンC誘導体（3-O-エチルアスコルビン酸）：肌に潤いを与えながらキメを整える*¹

●植物PDRN（米ぬかPDRN / CICA PDRN）：美容施術で話題のPDRNを植物由来で配合

※1 角質層まで

開発担当者コメント

ハーブラピールの開発責任者・松木は、今回のotona SWEETタイアップについて以下のようにコメントしています。

「実は私自身、敏感肌なので、ピーリングにはずっと『怖さ』を感じていました。

そんな中で出会ったのが、ハーブラピールを監修していただいた美容サロンのハーブピーリングです。施術後のツヤやなめらかさに感動し「この体験を自宅で、もっとやさしい形で届けられないか」と思ったことが、ハーブラピール開発のきっかけでした。

今回、紗栄子さんとご一緒させていただいた際、ハーブや美容の知見が深く、ご自身でもこれまで美容商材などのプロデュースを手がけてこられた紗栄子さんに取り上げていただけることに、特別な意味を感じました。

ハーブラピールは自信を持ってお届けしている商品ではありますが、『本当に良いものかどうか』を見極められる方に、評価をいただける機会そのものに、大きな価値があると思ったんです。

その中で、紗栄子さんから『ホームケアで、しかも敏感肌でも使えるやさしさが嬉しい』という言葉をいただいたときは、開発者としてこれ以上ないほど心に響きました。自分自身が感じていた不安や葛藤を越えて生まれた処方が、しっかり伝わったと感じられた瞬間でした。

わたしがそうだったように、ハーブピーリングは『痛そう、剥けそう』といったイメージから、なかなかチャレンジできない方も多いケアです。

だからこそ今回のタイアップを通じて、『怖くないピーリング』という新しい選択肢があること、そして自宅でも安心して続けられるケアであることを、より多くの方に知っていただきたいと思っています。

肌が変わることで、自分に少し自信が持てる。そんな体験を、一人でも多くの方に届けられたら嬉しいです。」

商品概要

サロン監修のハーブピーリングを、自宅で手軽に。敏感肌の方にも配慮し*¹、刺激や痛みを感じにくい使い心地で、本格的なピーリングケアをご自宅で体験いただけます。

天然由来のハーブと韓国発の先進美容成分を組み合わせ、使うたびに透明感あふれる素肌*²へ導くハーブピーリングです。

商品名：INSiTU ハーブラピール［自宅用ハーブピーリング］

容量：8g × 8包（個包装ポーションタイプ）

通常価格：5,390円（税込）

使い方：洗顔後の肌に1個分を顔全体に伸ばし、やさしく擦り込みます。5～10分置いて洗い流したら完了。週2回のケアで無理なく組み込めます。

商品ページ：https://insitu-labo.com/products/herb_la_peel/

※1 パッチテスト実施済み。すべての方にアレルギーが起こらないというわけではありません。

※2 キメの整った肌印象

スキンケアブランド「INSiTU（インシトゥ）」とは

INSiTU（インシトゥ）は、「本来あるべき場所で」を意味するラテン語「in situ」に由来し、本来持っている美しさを引き出すスキンケアを追求するブランドです。

最先端の美容医療の知見と研究データをもとに成分を厳選し、個々の肌に寄り添うケア体験を提供しています。

ブランドサイト：https://insitu-labo.com

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92178/table/64_1_6b0307c1f19047319dd759d0d7b85191.jpg?v=202605121251 ]