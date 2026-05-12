Wi-Fi 7対応法人向けアクセスポイントの商品ラインナップを拡充。低温対応モデルを含む2機種を今秋発売予定
株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、2025年11月6日に先行発表いたしました最新規格「Wi-Fi 7」対応法人向けトライバンドアクセスポイントについて、商品ラインナップを拡充することをお知らせいたします。
この度、拡充発表する商品「WAPM-BETRA」は、冬場の体育館や工場、物流倉庫などの低温環境でも安定稼働する低温対応モデルです。
計2機種のラインナップにて2026年秋より順次展開予定です。
本商品は現在、2026年秋の発売に向けて開発を進めております。このたび、開発の進捗に伴い、最新の商品ラインナップおよび予定価格、発売時期について以下の通り公開いたします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/453_1_7e26807db899ee0454650694a508fe66.jpg?v=202605121251 ]
※低温対応モデル
主な仕様
●IEEE802.11be/ax/ac/n/a/g/b準拠
●ストリーム数：6GHz：4×4、5GHz：4×4、2.4GHz：4×4
●「6GHz帯/5GHz帯/2.4GHz帯」もしくは「6GHz帯/5GHz帯（Low）/5GHz帯（High）」を選択可能
●無線端末最大接続台数 1,536台（各バンドにつき512台まで。台数は理論値です。）
●DFS障害回避機能搭載
●公平通信制御機能搭載
●ゲストポート機能搭載
●有線LANポート10GbE×1（PoE受電対応）、2.5GbE×1
対応PoE：IEEE802.3bt / at（制限あり）
●リモート管理サービス「キキNavi」対応
●ネットワーク管理ソフトウェア「WLS-ADT」「WLS-ADT/LW」対応
備考
IEEE 802.3bt対応 法人向けスイッチ（8ポートモデル）も発売予定
※本商品は現在開発中のため、記載されている仕様は変更となる可能性があります。
関連ページ
〉法人向けWi-Fiアクセスポイント「AirStation Proシリーズ」商品一覧(https://www.buffalo.jp/biz/product/child_category/pro-ap.html)
〉リモート管理サービス「キキNavi」(https://www.buffalo.jp/contents/biz/kikinavi/kikinavi-about.html)
※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。
※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。
※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。
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