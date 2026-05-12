『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』の浮世絵登場！江戸の火消の気概を浮世絵で描き出す--アニメ化記念アート2作品が5月15日より発売開始

株式会社版三

世界に誇る浮世絵の技術を継承し、伝統と革新を融合させた作品をプロデュースする株式会社版三（代表取締役 坂井英治）は、今村翔吾氏による人気時代小説『羽州ぼろ鳶組』シリーズ（祥伝社）のアニメ化を記念し、作品の世界観を浮世絵様式で再構成したジークレー版画2作品を、版三オンラインショップ「浮世絵工房」にて5月15日（金）正午より販売開始いたします。

江戸の火消を題材に、人々の矜持と命を懸けた覚悟を描く本作。その熱量と人間ドラマを、日本の伝統的な美術表現である浮世絵の様式と融合させ、新たなアートとして昇華しました。

■『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』とは

火事と隣り合わせであった江戸の町に生きる火消たちの姿を描いた今村翔吾氏の時代小説『羽州ぼろ鳶組』シリーズ（祥伝社）です。

“火喰鳥”とは、烈火を恐れず飛び込み、人命と町を守る火消頭取・松永源吾の異名。極限の状況の中で下される決断、仲間との絆、そして葛藤--その一つひとつが、単なる活劇にとどまらない普遍的な人間ドラマとして描かれています。

漫画版は「週刊少年チャンピオン」にて好評連載中、アニメ版は各種配信サイトにて好評配信中です。

https://hikuidori-project.com/(https://hikuidori-project.com/)

■浮世絵様式で再構成された「火消」の世界

本商品では、作品に描かれる火消たちの覚悟と気概を、歌舞伎絵や武者絵に通じる大胆な構図と色彩で表現。

燃え盛る炎と対峙する緊張感、躍動する人物の力強さ、そして一瞬に凝縮されたドラマ性を、浮世絵の様式美によって際立たせています。

現代の物語と伝統的な美術表現とが融合することで、時代を超えて響く力強い作品へと仕上がりました。

火喰鳥浮世絵シリーズ

https://www.ukiyoework.com/view/category/hikuidori(https://www.ukiyoework.com/view/category/hikuidori)

・作品１.「江戸火消譚 火喰鳥 松永源吾 烈火鎮撫之圖」

「火喰鳥」と称される主人公、火消頭取・松永源吾が、江戸を脅かす猛火の中へ敢然と飛び込む勇姿を描き出しました。

並外れた胆力と統率力を象徴する圧倒的な存在感を、浮世絵特有の躍動感あふれる線で表現しています 。

・作品２.「江戸火消譚 羽州ぼろ鳶組揃之圖」

松永源吾と四人の仲間たちが、結束して烈火に挑む姿を描いた一図です。

幕末から明治期に活躍した浮世絵師・豊原国周の「神明恵和合取組」に着想を得た大胆な構図を採用 。

個々の力だけでなく、互いに支え合うことで成り立つ火消しの在り方と、彼らの固い絆を象徴的に表現しました 。

【商品概要】

火喰鳥浮世絵「江戸火消譚 羽州ぼろ鳶組揃之圖」

販売価格：25,000円（税別）

サイズ（絵）：縦19.5cm × 横34.5cm

サイズ（額）：縦32.9cm × 横49.6cm

素材（絵）：純手漉和紙（鳥の子紙） 岩野平三郎製紙所

素材（額）：額：樹脂、アルミ、表面：アクリル

技法：ジークレー版画

(C) S.I/S/BI

https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000395

火喰鳥浮世絵「江戸火消譚 火喰鳥 松永源吾 烈火鎮撫之圖」

販売価格：20,000円（税別）

サイズ（絵）：縦29.5cm × 横20.8cm

サイズ（額）：41.6cm × 横32.9cm

素材（絵）：純手漉和紙（鳥の子紙） 岩野平三郎製紙所

素材（額）：額：樹脂、アルミ、表面：アクリル

技法：ジークレー版画

https://www.ukiyoework.com/view/item/000000000394

(C) S.I/S/BI

【作家紹介】

浮世絵師・塩崎 顕

日本画家でもある浮世絵師。

主に平安～江戸時代の日本絵画に着目し、テーマの多様性や工芸的な技術の高さを再評価すると共に当時の様式やエッセンスを再構成し、現代の日本人の持つ美意識や感性に訴えかける平面絵画作品を制作する事で、アートの世界における「日本絵画」の存在と可能性を提示。

オンラインショップ：浮世絵工房 https://www.ukiyoework.com/