「JOURNAL STANDARD relume」より “大人が穿けるワークショーツ”をテーマにした「Dickies(R)」別注モデルが登場

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「JOURNAL STANDARD relume（ジャーナル スタンダード レリューム）」は、ワークブランド「Dickies(R)（ディッキーズ(R)）」との別注ショートパンツを発売いたします。

現在、ベイクルーズオンラインストアにて先行予約を受付中です。(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/pants/26031465000320?q_sclrcd=001)

Dickies(R) TUCK SHORTS

“ワークショーツを、大人が穿けるスラックスへ。世界中で支持されるワークブランド「Dickies(R)」に、JOURNAL STANDARD relume（以下、relume）が型から別注をかけた特別なショートパンツが登場。

今作は、Dickies(R)らしい無骨なワークウェアの空気感をベースに、2タックやダブル裾といったドレス由来のディテールを融合。ラフになりすぎない、品のある“大人のショーツ”へと再構築しました。シルエットは、腰回りから裾にかけてゆとりを持たせたワイドバギー型。股下をやや長めに設定することで、膝が隠れる落ち着いたバランスに仕上げています。また、好評を博した「Dickies(R) 別注ピンタックワイドスラックス」でも採用された、キーチェーンなどを装着できるロゴ入りDカンを配置。細部にはワークウェアらしいギミックも散りばめ、relumeらしい遊び心を加えた特別仕様となっています。素材には、Dickies(R)の代名詞とも言えるポリエステル65％・コットン35％の“TCツイル生地”を採用。ハリとコシのあるタフな生地感が特徴で、型崩れしにくく、デイリーに着用できる実用性も兼備。穿き込みや洗いを繰り返すことで徐々に柔らかくなり、経年変化による風合いも楽しめます。ワークウェアとしての普遍性と、現代的なシルエットバランス。両者を掛け合わせることで、今の気分に寄り添う一本へと仕上げました。

発売時期2026年5月中旬予定

展開店舗JOURNAL STANDARD 各店/ベイクルーズオンラインストア(https://baycrews.jp/item/detail/js-relume/pants/26031465000320?q_sclrcd=001)

お問い合わせ先JOURNAL STANDARD 自由が丘店(https://baycrews.jp/store/detail/4620)

Dickies(R) TUCK SHORTS

Price \15,400 in tax

Size M,L

Collar Black,Natural,Navy

※先行予約受付中

https://baycrews.jp/item/list?q_mtype=0&q_mshop=0498&q_skeywd=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%BA&q_srsv=1(https://baycrews.jp/item/list?q_mtype=0&q_mshop=0498&q_skeywd=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%BA&q_srsv=1)

Brand info

【JOURNAL STANDARD relume/ジャーナル スタンダード レリューム】

‘‘ just feeling ’’

Relumeは背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランドです。

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、

ちょっと先を行くトレンドを「relumeらしく」独自に解釈したアイテムなどを提案します。

メンズ・レディス・ユニセックスと、全ての大人に楽しんで貰えるように

豊富なラインナップを取り揃えております。

HP：https://journal-standard.jp/relume/mens/concept/

Instagram：https://www.instagram.com/js_relume/

YouTube：https://www.youtube.com/@JOURNALSTANDARDrelumeChannel

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/