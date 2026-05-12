ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が韓国の『グローバルOTTアワード2026』にて「オリジナル作品賞（ＯＴＴ）」、柴咲コウが「主演女優賞」の最優秀賞候補にそれぞれ選出

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年11月19日（水）夜10時より配信されたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』が、アジア最大規模のストリーミングの祭典『グローバルOTTアワード2026』において「作品賞」の最優秀賞候補に、本作で主演を務めた俳優の柴咲コウが「主演女優賞」の最優秀賞候補に、それぞれ選出されたことをお知らせいたします。

『グローバルOTTアワード2026』は、昨年より釜山国際映画祭に新たに併設された、全世界のテレビ・OTT（動画配信サービス）・オンラインコンテンツを対象に優れたコンテンツの功績を讃える、アジア最大規模の国際的に権威のあるコンクールです。

このたび、「作品賞」にノミネートされたABEMAオリジナルドラマの『スキャンダルイブ』は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいくサスペンスドラマです。初回配信から10日間で総視聴数が400万を突破し、ABEMAのドラマランキングに5週連続で1位にランクイン。世界配信しているNetflixでも日本における「今日のシリーズ TOP10（11月20日）」にて初登場2位を記録し、第3話放送週でも日本における「今日のシリーズ TOP10（12月5日～7日）」以降3日間連続上位を獲得するなど、注目を集めました。なお、最優秀賞は2026年6月に韓国・釜山で開催される授賞式で発表となる予定です。

また、今年に入ってからABEMAオリジナル作品が海外アワードにノミネートされるのは今回を含め10部門目で、2026年5月8日（金）にはABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』がドイツの国際映像祭『ワールド・メディア・フェスティバル 2026』において、エンターテインメント（フィクション）部門の作品としては史上初となる本アワードにおける最高賞（intermedia-globe Grand Prix）のグランプリを受賞。ABEMAオリジナルコンテンツへの国際的な評価は、近年ますます高まりを見せています。『MISS KING / ミス・キング』は現在「ABEMA」にて全話無料配信中のほか、国を越えても高い評価を受けた『スキャンダルイブ』をはじめとするABEMAオリジナルドラマは、現在も全話配信中です。この機会に、ぜひお楽しみください。

■ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』 概要

＜あらすじ＞

大手事務所から独立して4年、看板俳優・藤原玖生（浅香航大）を悲願の地上波ドラマ主演にこぎつけた事務所“Rafale”の代表・井岡咲（柴咲コウ）。そんな矢先、井岡の耳に飛び込んできたのは、藤原の「"不倫スキャンダル"が掲載される」という週刊誌からの告知であった。

記事の執筆者は平田奏（川口春奈）。数多の芸能人のスキャンダルを白日の下に晒してきたあの週刊文潮の記者である。

記事発売まで、あと72時間。

スキャンダルの掲載を巡り、事務所と週刊誌の熾烈な争いが火蓋を切る。

そして、スキャンダルの裏側に隠された新事実は、彼らをより芸能界の深い闇へと引き摺り込んでいく――。

誰かの思惑一つで姿を変える事実、そして次々と明らかになっていく新たな真実。

芸能スキャンダルの裏側で蠢く思惑は彼女らを一体どこへ導いていくのか。

キャスト：

柴咲コウ

川口春奈

横山裕 柳俊太郎 浅香航大

橋本淳 茅島みずき 影山優佳 齊藤なぎさ 入江甚儀 帆純まひろ

前田敦子 鈴木浩介 鈴木一真 梶原善

柄本明

ユースケ・サンタマリア

鈴木保奈美

スタッフ：

企画・プロデュース：藤野良太

脚本：伊東忍・後藤賢人・木江恭（storyboard ライターズチーム）

監督：金井紘

制作プロダクション：storyboard

製作著作：ABEMA

関連URL：

視聴ページ： https://abema.tv/channels/abema-special/slots/ABnA6BxsprJt8f

番組ページ：https://abema.go.link/7JKTD

公式X：https://x.com/scandaleve_

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama_scandaleve

公式YouTube：https://www.youtube.com/@drama_ABEMA

■ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』概要

＜あらすじ＞

天才棋士【彰一（中村獅童）】のもとに生まれた【飛鳥（のん）】。

母と3人、仲睦まじい幼少期を送っていたが、

ある時彰一は2人を捨てて出ていってしまう。

母と貧しい生活を送る飛鳥だったが、やがて母も病で他界し、飛鳥は孤独の身となる。

一方、飛鳥を見捨てた彰一は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。

その姿に殺意が芽生え、復讐を試みる飛鳥だが、その場で図らずも将棋の才能を発揮する。

飛鳥の才能を見抜いた、元棋士の【藤堂（藤木直人）】は、

彰一に対して因縁の過去を持っており、共に「将棋で復讐をしよう」と持ちかける。

飛鳥は、藤堂とその恋人【礼子（倉科カナ）】に支えられながら、

復讐計画の一つとして、藤堂の指導のもと「史上初の女性棋士」を目指すことに－－

しかし、その前に立ちはだかるのは、

彰一の新たな家族であり、将棋界に絶大な影響力を持つ「結城家」の存在。

そして、強者たちがひしめく、将棋という伝統と実力の世界。

果たして飛鳥は、いくつもの逆境を乗り越え、

"史上初の女性棋士"への道を切り拓くことができるのか。

復讐の先に、彼女が手にするものとは－―

これは、憎しみに囚われる一人の女性が、将棋を通じて人生を取り戻していく物語。

キャスト：

のん 藤木直人 倉科カナ 奥貫薫 森愁斗 鳴海唯・西岡徳馬・山口紗弥加 中村獅童

スタッフ：

企画：畑中翔太

脚本：荒木哉仁／石田剛太／山岸聖太

プロデューサー：小林宙／櫻井雄一／渋谷英史

監督：山岸聖太／椿本慶次郎

制作プロダクション：ソケット

製作著作：ABEMA

関連URL：

番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-2038

公式X：https://x.com/abema_drama

公式Instagram：https://www.instagram.com/abema_drama_missking

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@abema_drama_missking

公式YouTube：https://www.youtube.com/@drama_ABEMA

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