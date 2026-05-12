【ニトリ】北海道内20市町へ企業版ふるさと納税を通じた寄附を実施いたしました。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）を通じて、北海道内の15市・5町、計20市町に対し、総額1億8,000万円の寄附を実施いたしました。

贈呈式の様子 左：ニトリ室蘭店 店長 右：室蘭市長 青山 剛氏左：苫小牧市長 金澤 俊氏 右：ニトリ苫小牧店 店長

本取り組みは、ニトリグループの店舗や物流施設などが立地、または近隣に所在する市町を中心に、日頃より事業活動を支えていただいている地域への感謝の思いを込めて実施するものです。寄附金は、各自治体が進める観光誘致事業や地域イベント・祭事、スポーツ振興など、地域活性化につながる取り組みに活用される予定です。

ニトリグループは今後も、地域社会との共生を大切にし、持続可能な地域づくりに貢献する取り組みを継続してまいります。

■寄付先一覧