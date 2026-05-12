豊かな自然とラグジュアリーが共存する場所へ　リバーリトリート雅樂倶が「RESPONSIBILITY」ページを公開

株式会社アイザック・オール

富山県・神通峡のほとりに佇むスモールラグジュアリーホテル「リバーリトリート雅樂倶」（所在地：富山県富山市）は、これまで大切にしてきた環境配慮への取り組みをまとめた「RESPONSIBILITY」ページを、公式サイトにて公開いたしました。

■ RESPONSIBILITY https://www.garaku.co.jp/responsibility/

アート、建築、温泉、美食 ―― ホテルで過ごす時間のすべてが、神通峡の豊かな自然と心地よく調和していてほしい。その思いを出発点に、私たちは日々の運営の中で、環境への小さな問いを重ねてきました。

私たちの日々の実践の積み重ねを、ぜひご覧ください。

■ グリーンリノベーションプロジェクト｜廃棄されるはずだったものが、上質な空間へ

2023年3月、「サステナビリティ × ラグジュアリー」をテーマに、客室201・202号室のリノベーションを行いました。廃漁網から生まれたカーペット、陶芸の過程で生じる、本来は廃棄される陶片を活用したテラゾータイル、工業用廃棄ガラスを再生した照明、和紙職人による自然素材の壁紙など、職人の手仕事を経て、新たな姿へと生まれ変わった素材です。捨てられるはずだったものに、もう一度命を吹き込む。空間随所に、資源循環の考え方を反映しました。

廃棄される陶片を活用したテラゾータイル工業用廃棄ガラスを再生した照明地場の土を使用した版築壁と和紙をかけ合わせた壁紙■ 食の循環｜Tresonnier専用ファームと未来の天然資源

ホテル内フレンチレストラン「Tresonnier（トレゾニエ）」では、調理の過程で生まれる端材をコンポスト化し、自家製の堆肥として専用ファームへ還しています。その土から育つのは、年間約40種類の野菜やハーブ。化学肥料も農薬も使わずに自家栽培した野菜が食卓へ届き、再び大地へ帰っていく循環が、ホテルのまわりで続いています。山菜やきのこ、川魚などの天然食材は、地域の方々に生態系を壊さない方法を学び調達しています。「必要なものを、必要な分だけ」その姿勢が、ミシュランガイド北陸2021特別版にて一つ星とグリーンスターという評価へとつながりました。

自家栽培のTresonnier専用ファーム■ 再生可能エネルギーの活用

2025年8月より、北陸電力株式会社の余剰電力活用サービスを通じ、遠隔地において産業廃棄物を資源として創出されたCO2フリー電力の導入を開始しました。北陸地域では初となるこの取り組みは、廃棄物をエネルギーとして循環させるサーキュラーエコノミーの新しいモデルです。

さらに2025年12月からは、ANNEX棟屋上への太陽光パネル設置により、自家発電も稼働しています。

ANNEX棟屋上太陽光パネル■ 細部にも、誠実に

アメニティの歯ブラシ、ヘアブラシには生分解性のバイオマス素材を、個包装もプラスチックから紙素材へ変更しました。客室のティッシュケースは、使わなくなったベッドスプレッドをアップサイクルしたオリジナルカバーを使用しています。オリジナルスキンケア用品は、立山の雪解け水を使用し、石油化学由来の原料、パラベン（合成保存料）、合成着色料など添加物は一切使用せず、生分解性にもこだわり、シンプルな処方で制作されています。

スタッフのユニフォームには富山に本店を置き、様々な環境配慮への取り組みを行っている企業、株式会社ゴールドウイン社の「NEUTRALWORKS.」を、シューズは快適性、サステナビリティ、シンプルなデザイン性を兼ね備えたスニーカー「Allbirds（オールバーズ）」を採用しています。

生分解性バイオマス素材の歯ブラシ、ヘアブラシベッドスプレッドをアップサイクルしたティッシュケースオリジナルスキンケア商品雅樂倶のユニフォーム「NEUTRALWORKS.」■ 地域とともに、この場所をつくる。

ホテル内ショップでは、富山の伝統工芸品や、ガラス文化が根付く富山で技を磨く若手ガラス作家によるオリジナル商品を取り揃えています。公式サイト内「Journeys in Toyama, Hokuriku」ページでは、富山の伝統工芸から季節のアクティビティまで、富山の自然と文化に触れる特別な体験をご紹介しています。富山の魅力を国内外のお客様へ伝える場のひとつとして、これからも地域との連携を大切にしていきます。

■ Journeys in Toyama, Hokurikuページ https://www.garaku.co.jp/journeys/

当ホテルが目指すのは、環境配慮を特別なものとするのではなく、日々の営みの中に自然に溶け込ませ、上質な滞在体験の一部として実現していくことです。豊かな自然とラグジュアリーの共存こそが、これからの新しいスタンダードであると私たちは考えています。

リバーリトリート雅樂倶｜RIVER RETREAT GARAKU

神通川のほとりに佇む、スモールラグジュアリーホテル。ANNEXは建築家・内藤廣氏が設計を手がけ、その洗練された空間には、現代アートを中心とした多彩な作品が展示されています。ミシュランガイド北陸2021特別版では“極めて快適かつ特に魅力的な宿”として「4レッドパビリオン」と掲載。自然・アート・温泉・美食が融合する唯一無二の滞在を提供します。



所在地：〒939-2224 富山県富山市春日56-2

URL：https://www.garaku.co.jp

開業：2000年

客室数：23室

館内施設：

フレンチレストラン「Tresonnier（トレゾニエ）」

天然温泉大浴場 宿泊者専用スパ サウナ スパトリートメント

温石浴ルーム 貸切風呂 ショップ ラウンジ ライブラリー 茶室

ミュージアムホール アートウォーク 等



宿泊料金：お1人様あたり1泊2食付 38,500円～

ご予約・お問い合わせ

リバーリトリート雅樂倶

TEL：076-467-5550

E-mail：info@garaku.co.jp

公式サイト：https://www.garaku.co.jp