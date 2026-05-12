YEデジタル、『Agentforce World Tour Tokyo 2026』に出展
株式会社YE DIGITAL（本社：北九州市小倉北区、代表取締役社長：玉井裕治、以下、YEデジタル）は、2026年6月9日（火）～10日（水）の2日間、ザ・プリンス パークタワー東京で開催される株式会社セールスフォース・ジャパン（※1）主催の国内最大規模のイベント『Agentforce World Tour Tokyo 2026』の展示エリアにおいて、生成AIを活用した運用保守データ活用サービス「AQUA DataFusion」を出展します。
本イベントは、人とAIエージェントの協働をテーマに、営業・ITをはじめとする幅広い業務領域でのAI／データ活用の最新事例を紹介するイベントです。
当社は、Salesforceのプラットフォームを活用してデータ連携を実現した運用保守データ活用サービス「AQUA DataFusion」を通じて、データの蓄積・一元化から、AIによる分析・提案を通じた新たな価値創出の取り組みをご紹介します。
■出展内容
・運用保守データ活用サービス「AQUA DataFusion」(https://www.ye-digital.com/jp/product/aqua-datafusion/)
生成AIを活用し、運用保守に関わるデータを一元管理・活用するサービス。
ナレッジ活用による問い合わせ対応や保守サポートの効率化、現場運用の最適化を支援します。
■展示の見どころ
●生成AI×運用保守データによる現場課題解決の具体例
●問い合わせ対応・保守サポート業務における生成AI活用をデモで紹介
■出展概要
Agentforce World Tour Tokyo 2026
[表: https://prtimes.jp/data/corp/65567/table/246_1_79b4c46507cf87cca5d9e8cc8d70b146.jpg?v=202605121251 ]
※1 株式会社セールスフォース・ジャパン：本社 東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出伸一
※ 記載されている会社名、商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
※ 掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
（会社概要）
<商号> 株式会社YE DIGITAL (YE DIGITAL Corporation)
<設立> 1978年2月1日
<代表者> 代表取締役社長 玉井裕治
<本社所在地>福岡県北九州市小倉北区米町二丁目1番21号
<事業内容>
・ビジネスソリューション
‐ ERPグローバル展開支援（SAP他）
‐ データ連携基盤
‐ 顧客業務システムの構築・運用
・ IoTソリューション
‐物流DX
‐ソーシャルIoT
‐AI・ビッグデータ分析
・ サービスビジネス
‐ SAP運用支援（グローバルサービスセンター）
‐ 物流システムの運用支援（物流DXサービスセンター）
‐ データ統合管理プラットフォーム
‐ BPO/ITOサービス
<沿革>
・1978 安川情報システム（株）創立
・2003 東証2部上場
・2019 社名を（株）YE DIGITALに変更
・2020 本社を北九州市小倉北区に移転
・2024 首都圏のオフィスを統合し渋谷オフィス開設
<企業ホームページ>
https://www.ye-digital.com/
<関連リンク>
https://www.ye-digital.com/jp/product/aqua-datafusion/