YEデジタル、『Agentforce World Tour Tokyo 2026』に出展

株式会社YE DIGITAL

株式会社YE DIGITAL（本社：北九州市小倉北区、代表取締役社長：玉井裕治、以下、YEデジタル）は、2026年6月9日（火）～10日（水）の2日間、ザ・プリンス パークタワー東京で開催される株式会社セールスフォース・ジャパン（※1）主催の国内最大規模のイベント『Agentforce World Tour Tokyo 2026』の展示エリアにおいて、生成AIを活用した運用保守データ活用サービス「AQUA DataFusion」を出展します。

本イベントは、人とAIエージェントの協働をテーマに、営業・ITをはじめとする幅広い業務領域でのAI／データ活用の最新事例を紹介するイベントです。

当社は、Salesforceのプラットフォームを活用してデータ連携を実現した運用保守データ活用サービス「AQUA DataFusion」を通じて、データの蓄積・一元化から、AIによる分析・提案を通じた新たな価値創出の取り組みをご紹介します。

■出展内容

・運用保守データ活用サービス「AQUA DataFusion」(https://www.ye-digital.com/jp/product/aqua-datafusion/)

生成AIを活用し、運用保守に関わるデータを一元管理・活用するサービス。

ナレッジ活用による問い合わせ対応や保守サポートの効率化、現場運用の最適化を支援します。

■展示の見どころ

●生成AI×運用保守データによる現場課題解決の具体例

●問い合わせ対応・保守サポート業務における生成AI活用をデモで紹介

■出展概要

Agentforce World Tour Tokyo 2026

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65567/table/246_1_79b4c46507cf87cca5d9e8cc8d70b146.jpg?v=202605121251 ]

※1 株式会社セールスフォース・ジャパン：本社 東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出伸一

※ 記載されている会社名、商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※ 掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

（会社概要）

<商号> 株式会社YE DIGITAL (YE DIGITAL Corporation)

<設立> 1978年2月1日

<代表者> 代表取締役社長 玉井裕治

<本社所在地>福岡県北九州市小倉北区米町二丁目1番21号

<事業内容>

・ビジネスソリューション

‐ ERPグローバル展開支援（SAP他）

‐ データ連携基盤

‐ 顧客業務システムの構築・運用

・ IoTソリューション

‐物流DX

‐ソーシャルIoT

‐AI・ビッグデータ分析

・ サービスビジネス

‐ SAP運用支援（グローバルサービスセンター）

‐ 物流システムの運用支援（物流DXサービスセンター）

‐ データ統合管理プラットフォーム

‐ BPO/ITOサービス

<沿革>

・1978 安川情報システム（株）創立

・2003 東証2部上場

・2019 社名を（株）YE DIGITALに変更

・2020 本社を北九州市小倉北区に移転

・2024 首都圏のオフィスを統合し渋谷オフィス開設

<企業ホームページ>

https://www.ye-digital.com/

<関連リンク>

https://www.ye-digital.com/jp/product/aqua-datafusion/