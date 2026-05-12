【開業5周年】「ゆがわら風雅」にみかん三昧の5大特典付プランが登場　セルフ抹茶体験など季節限定特典も｜2026年6月1日～

株式会社リロバケーションズみかんを使ったお土産

“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の温泉旅館「ゆがわら風雅（〒259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上261）」は、2026年6月18日で開業5周年を迎えます。これを記念しお客様へ感謝の気持ち込め、湯河原名物のみかんを堪能できるお土産や季節限定特典を楽しめる5大特典付きプランを販売いたします。

ゆがわら風雅公式サイト：http://yugawara-fuga.com/(http://yugawara-fuga.com/)

5周年記念プラン：https://x.gd/VNthN(https://x.gd/VNthN)

ゆがわら風雅は、1,000冊以上の本・雑誌・マンガを愉しめるカフェ＆ライブラリーやギャラリーなど館内でごゆっくりお過ごしいただけるコンテンツを取り揃えた、“想いを馳せる大人の休日”をコンセプトとした温泉旅館です。

5大特典付プランでは、お客様に湯河原の魅力やゆがわら風雅ならではの体験をお楽しみいただけるよう、地域の名産品みかんを使った和菓子やジャムなどのお土産に加え、セルフ抹茶体験など季節限定の特典をご用意しております。

日常から離れ、ほっと一息つく大人の旅をぜひこの機会にご堪能ください。

5周年記念プラン

セルフ抹茶体験ガラスペン体験カフェ＆ライブラリー

プラン名：【開業5周年記念】湯河原の恵みを楽しむ感謝を込めた5大特典付き特別プラン＜特選コース■極＞

宿泊期間：2026年6月1日～2027年5月31日

特典：1.みかん最中 2.みかんジュース 3.みかんジャム 4.レイトチェックアウト11時 5.季節限定特典（6-8月：湯河原温泉ラムネ／9-11月：ガラスペン体験／12-2月：みかんのお菓子セット／3-5月：セルフ抹茶体験） ※都合により変更となる場合がございます

価格：21,945円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）

ご予約・詳細：https://x.gd/VNthN

ゆがわら風雅多彩なタイプの＜客室＞オープンキッチンの鉄板ダイニングで愉しむ＜お食事＞まろやかで優しい湯ざわりの＜温泉＞1,000冊以上の本を取り揃える＜カフェ＆ライブラリー＞

ゆがわら風雅｜概要

住所：〒259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上261

TEL：0570-032-532

客室数：全20室

館内設備：レストラン、大浴場、カフェ＆ライブラリー、浮世絵回廊

アクセス：JR東海道本線「湯河原」駅下車、タクシーにて約10分（事前予約にて送迎あり）

公式サイト：http://yugawara-fuga.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yugawara_fuga/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等個性的なホテル・旅館を全国約45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/

公式Ｘ：https://x.com/Relo_hotels

公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！

□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9

TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971

□公式サイト：https://relovacations.com/

□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円

□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/

マンション管理事業/ホテル総合支援サービス事業

□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克

運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先

株式会社リロバケーションズ

ファシリティマネジメントユニット

広報・デザイングループ 宮木

e-mail：rv.pr@relo.jp

公式サイト：https://relovacations.com/