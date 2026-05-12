『〈物語〉シリーズ』のトレーディング Ani-Art グリッター缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『〈物語〉シリーズ』の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『〈物語〉シリーズ』の商品の受注を5月1日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/633,1004,1443,1534,1899?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

戦場ヶ原ひたぎ、八九寺真宵、神原駿河、千石撫子、羽川翼、阿良々木暦、阿良々木月火、阿良々木火憐、忍野忍、斧乃木余接のイラストを新たなタッチで魅力的に表現しました。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▼トレーディング Ani-Art グリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「忍野忍 Ani-Art 75mmグリッター缶バッジ イベント&AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \638(税込), BOX \6,380(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art ホログラムイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「忍野忍 Ani-Art ホログラムイラストカード イベント&AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \418(税込), BOX \4,180(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼トレーディング Ani-Art ブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「忍野忍 Ani-Art ブロマイド イベント&AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \3,080(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼Ani-Art マルチデスクマット

※画像は「戦場ヶ原ひたぎ Ani-Art マルチデスクマット」を使用しております。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \4,015(税込)

種類 ：全10種（戦場ヶ原ひたぎ、八九寺真宵、神原駿河、千石撫子、羽川翼、阿良々木暦、阿良々木月火、阿良々木火憐、忍野忍、斧乃木余接）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼Ani-Art BIGアクリルスタンド

※画像は「戦場ヶ原ひたぎ Ani-Art BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（戦場ヶ原ひたぎ、八九寺真宵、神原駿河、千石撫子、羽川翼、阿良々木暦、阿良々木月火、阿良々木火憐、忍野忍、斧乃木余接）

サイズ：本体：（約）13.5×11.3cm 台座：（約）13.5×3.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Ani-Art オーロラアクリルキーホルダー

※画像は「戦場ヶ原ひたぎ Ani-Art オーロラアクリルキーホルダー」を使用しております。

光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \913(税込)

種類 ：全10種（戦場ヶ原ひたぎ、八九寺真宵、神原駿河、千石撫子、羽川翼、阿良々木暦、阿良々木月火、阿良々木火憐、忍野忍、斧乃木余接）

サイズ：（約）65×65mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Ani-Art A3マット加工ポスター

※画像は「戦場ヶ原ひたぎ Ani-Art A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \913(税込)

種類 ：全10種（戦場ヶ原ひたぎ、八九寺真宵、神原駿河、千石撫子、羽川翼、阿良々木暦、阿良々木月火、阿良々木火憐、忍野忍、斧乃木余接）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/633,1004,1443,1534,1899?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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