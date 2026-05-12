TVアニメ「名探偵コナン」のキャラクターはんこに、新作映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のキーパーソン、萩原千速、横溝重悟、世良真澄、松田陣平、萩原研二が登場

株式会社岡田商会

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」を運営する株式会社岡田商会（所在地：大阪府大阪市、店長：岡山耕二郎）は自社オンラインショップにて、TVアニメ「名探偵コナン」のキャラクター入りはんこ「名探偵コナン はんこコレクション」に、新作映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で活躍する萩原千速、横溝重悟、世良真澄、松田陣平、萩原研二を追加しました。

「名探偵コナン はんこコレクション」は、小学館・週刊少年サンデーにて1994年より連載を開始、コミックスは全世界累計2億7000万部を突破する人気漫画を原作とするTVアニメ「名探偵コナン」のお気に入りのキャラクターと好きな名前や文字でつくれる、ファンにはたまらないオーダーメイドのはんこ。

選べるキャラクタービジュアルはこちらの55種類。主人公の江戸川コナン、工藤新一をはじめ、灰原哀、怪盗キッド、赤井秀一、安室透、小嶋元太、円谷光彦、吉田歩美、鈴木園子、降谷零、沖矢昴、羽田秀吉、犯人などに加えて、新作映画で鍵を握る萩原千速、横溝重悟、世良真澄、松田陣平、萩原研二が追加されました。

フォントはこちらの3種類。魅力的なキャラクターと相性のよいオーソドックスなフォントから、ちょっぴりかわいらしいフォントまでをご用意しました。

苗字や名前はもちろん、旧字体、ペンネームやハンドルネームのほか、「OK」「見ました」「ありがとう」といったメッセージを入れることも（漢字3文字・ひらがなカタカナ5文字・アルファベット6文字まで）。イラスト見本のようなキャラ名のままでの制作も可能です。

荷物の受け取りやメモなどへのサイン替わり、持ちものへのお名前つけ、お子さまの連絡帳や音読カードなどにポンポン押せるセルフインクタイプ、全国ほとんどの金融機関にも登録できる木彫りタイプ、黒水牛タイプから選べます。3種類ともはんこ本体にオリジナルデザインが施されており、特別感が味わえます。

木彫り・黒水牛タイプは以下の47種類のうち、お気に入りのキャラクターがデザインとして選べる専用ケース付きとなります。

幅広い世代のファンに愛される「名探偵コナン」。ポン！と押すたびに、好きなキャラクターにいつでも会えるはんこは、用がないときでもつい連打したくなることでしょう。

はんこというと事務的でお堅いイメージがありますが、 わたしたちはこれからも好きな人にはたまらないユニークな企画をつうじて、 ハンコに愛着を持つ人を増やしてまいります。

＜参考URL＞

名探偵コナン はんこコレクション

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/conan/ （楽天）

https://shopping.geocities.jp/hankos/conan/ （ヤフー）

印鑑はんこSHOPハンコズ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/hankos/ （楽天）

https://shopping.geocities.jp/hankos/ （ヤフー）

＜著作権表示＞

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

販売元：株式会社岡田商会

発売元：谷川商事株式会社