新食感クロワッサン！「お店で焼いた カリッじゅワッサン」発売！「外はカリッ、中はじゅわっ、もちっ」焼きたてが生む、三重奏の食感

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、店内の専用オーブンで焼き上げて提供する「セブンカフェ ベーカリー」より、新商品「お店で焼いた カリッじゅワッサン」を、5月19日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売いたします。(※1)

「セブンカフェ ベーカリー」はお店のオーブンで仕上げに焼き上げることで、香ばしさと食感が楽しめ、本格的な味わいをコンビニで手軽に体験できるとご好評いただいております。

本商品は、表面に砂糖を盛り付けてカラメル状に焼き上げることで「外はカリッ、中はじゅわっ、もちっ」という三重奏の食感を体感できます。この機会にぜひお試しください。

※1 取り扱い店舗限定

サイトURL：https://www.sej.co.jp/products/sevencafebakery/

カリッ＋じゅわっ＋もちっで3種の食感が楽しいクロワッサン

■お店で焼いた カリッじゅワッサン

価格：213円（税込230.04円）

発売日：5月19日（火）～順次

販売エリア：全国（沖縄県除く）

※「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗限定

16層に折り込んだ生地がじゅわっと食感を生む

発酵バター入りのシートを贅沢に16層に折り込みました。ひと口食べると「じゅわっ」とした食感と香りが口いっぱいに広がります。

表面を仕上げ焼き

表面に砂糖を盛り付けてオーブンで焼き上げることにより、表面をカラメル化。お店で仕上げるからこそ実現できる「カリッ！」とした食感と、カラメルの優しい甘さや香りを最後まで堪能できます。

「セブンカフェ ベーカリー」商品ラインアップ（一例）

■お店で焼いた ふんわりメロンパン

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国

※「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗限定

風味豊かなビスケット生地で、外サクッ、中ふんわり食感が特長のメロンパンです。

■お店で焼いた サクサククロワッサン

価格：176円（税込190.08円）

販売エリア：全国（沖縄県を除く）

※「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗限定

サクッとした食感が特長のバターの香り豊かなクロワッサンです。

■お店で焼いた チョコクッキー

価格：186円（税込200.88円）

販売エリア：全国（沖縄県を除く）

※「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗限定

外サクッ、中しっとりの食感のコントラストが楽しめる新食感チョコクッキー。

■お店で焼いた アップルパイ

価格：260円（税込280.80円）

販売エリア：全国（沖縄県を除く）

※「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗限定

りんご果肉とりんごソースを組み合わせ、ひと口目からりんごのおいしさが広がる、アップルパイです。発酵バターを使用したパイ生地は、豊かな香りが広がります。

■お店で焼いた 明太フランス

価格：232円（税込250.56円）

販売エリア：全国

※「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗限定

フランスパン生地を高温で焼き上げ、外は香ばしく、中はもちっとした食感が楽しめます。明太子とバター、マヨネーズなどを合わせ、ひと口食べるとじゅわっと旨味が広がるコクのある明太ソースに仕立てています。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000757.000155396.html

■お店で揚げた カレーパン

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国

パン生地はフワッと外はサクサクとした食感が楽しめます。カレーは、あめ色になるまで炒めた玉ねぎを使用。30種類以上のスパイスをブレンドし、ブイヨンを加えて煮込むことで、野菜の旨味を凝縮しました。

■お店で揚げた シュガードーナツ

価格：130円（税込140.40円）

販売エリア：全国（北海道、神奈川県、群馬県、栃木県の一部店舗を除く）

ふんわり食感のドーナツに、グラニュー糖をまぶしてお召し上がりください。

※購入時、シュガーを受け取り、袋に入れて振ってからお召し上がりください。

■お店で揚げた ソーセージドーナツ

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国（北海道を除く）

もちっとしたパン生地で、ポークソーセージを包みました。間食やおやつに、手に取りやすい価格とサイズ感で仕立てています。

取り扱い店舗、商品はこちらからご確認ください。

URL：https://www.sej.co.jp/products/sevencafebakery/

担当者コメント

「お店で焼いた カリッじゅワッサン」は、近年「クルンジ」や「クロッフル」などの新食感クロワッサンが人気を集めていることを受け、「セブンカフェ ベーカリー」としてお店で焼き立てだからこそ提供できる食感を追求した結果、誕生しました。「カリッ」としたカラメル化した表面の食感、「じゅわっ」と口の中に広がる風味、「もちっ」とした食感、1つで3つの食感の変化をぜひお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。