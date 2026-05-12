【BAKERS gonna BAKE】パリパリ＆ザクザク魅惑のドバイチョコスコーン＆ミルクティーを発売！アメリカンチェリーを飾ったあんバタースコーンサンドも

アイビーカンパニー株式会社

アイビーカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷／代表取締役社長 塚田龍平）が運営するスコーン専門店「BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）」は、ピスタチオがテーマの「ドバイチョコスコーン」、「アイスハニカムトフィー パリパリドバイチョコ」、「あんバタースコーンサンド ピスタチオバター＆チェリー」を、5月13日（水）から初夏限定で発売します。

◆ドバイチョコをイメージした進化系ピスタチオスイーツ

シンプルな王道スコーンや和の要素を取り入れた個性的なスコーンサンドなど、日常をちょっと楽しくするスコーンを展開するベイカーズ ゴナ ベイク。新緑をイメージさせる＜ピスタチオ＞をテーマに、初夏限定のスコーンやミルクティーを提案します。

メインは、ピスタチオの濃厚な味わいとザクザクとした食感が魅力の“ドバイチョコ”をスコーンで表現した「ドバイチョコスコーン」。昨年、期間限定で販売し好評を得たため再び登場します。

注目の新作は、スコーン専門店のミルクティーとして人気の「ハニカムトフィーミルクティー」をドバイチョコイメージでアレンジした「アイスハニカムトフィーミルクティー パリパリドバイチョコ」。ハニカムトフィーが溶けるたび味わいが変化するアッサムミルクティーに、ピスタチオの香ばしさとカダイフの食感がマッチ。パリパリとザクザクを一度に楽しめる新食感ミルクティーです。

◆アメリカンチェリーを飾った新作あんバタースコーンサンド

もうひとつの新作「あんバタースコーンサンド ピスタチオバター＆チェリー」も登場。自家製ピスタチオバターと甘酸っぱいチェリージャム、やさしい甘みの白あんをシグネチャーのバターミルクスコーンでサンドしました。ホワイトチョコを纏ったアメリカンチェリーを丸ごと一粒のせて完成。ピスタチオとチェリーのフルーティーで華やかな味わいが、爽やかな初夏にぴったりのスコーンです。

進化系ピスタチオスイーツ＆ミルクティー

季節限定

■商 品 名：ドバイチョコスコーン

■価格：490円（税込）

■販売期間：5月13日（水）～ 7月7日（火）

■販売店舗：全店

カダイフとピスタチオペーストを合わせたフィリングをチョコスコーン生地で包み、ビターチョコレートでコーティングしました。

NEW

■商 品 名：アイスハニカムトフィーミルクティー パリパリドバイチョコ

■価格：680円（税込）

■販売期間：5月13日（水）～ 7月7日（火）

■販売店舗：全店

アッサムで作ったコクのあるミルクティーにピスタチオクリームを合わせ、カダイフとハニカムトフィーをトッピング。カップの内側にコーティングしたチョコレートをクラックすることで、ミルクティーと混ざり合うパリパリとしたチョコレートとカダイフの食感をお楽しみください。

＊写真右）アイスハニカムトフィーミルクティー ピスタチオ 600円（税込）

NEW

■商 品 名：あんバタースコーンサンド ピスタチオバター＆チェリー

■価格：500円（税込）

■販売期間：5月13日（水）～ 7月7日（火）

■販売店舗：全店

バターミルクスコーンに自家製ピスタチオバターと甘酸っぱいチェリージャム、やさしい甘みの白あんをサンド。ピスタチオとチェリーのフルーティーで華やかな味わいを白あんがまろやかにまとめます。アメリカンチェリーを一粒贅沢にのせて。

宇治抹茶スコーン

季節限定

■商 品 名：宇治抹茶とホワイトチョコのスコーン

■価格：380円（税込）

■販売期間：4月15日（水）～ 9月1日（火）

■販売店舗：全店

宇治抹茶とホワイトチョコを練り込んだスコーン。抹茶のほろ苦さに、まろやかなホワイトチョコの甘みが広がります。

※仕入れの状況により、販売期間が変更になる場合がございます。

■BAKERS gonna BAKE（ベイカーズ ゴナ ベイク）

厳選した素材を使って、丁寧に焼き上げたスコーンは、どれも素朴で味わい深く、何を食べようか迷うほど。日常をちょっと楽しくするスコーンに出会えます。

ベイカーズ ゴナ ベイク 東京ギフトパレット

■ 住 所：東京都千代田区丸の内 1-9-1東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内

■ 電話番号：03-6551-2332

■ 営業時間：平日9:30～20:30 土日祝 9:00～20:30

■ 定 休 日：施設に準じる

■ 業態：工房一体型スコーン専門店（テイクアウトショップ）

ベイカーズ ゴナ ベイク Echika表参道

■ 住 所：東京都港区北青山3-6-12 東京メトロ表参道駅構内

■ 電話番号：03-6447-1631

■ 営業時間：10:00～21:00

■ 定 休 日：施設に準じる

■ 業態：スコーン専門店（テイクアウトショップ）

■アイビーカンパニー株式会社

「Hope is Delicious！美味しいもので前へ進もう」をテーマに、“お茶とともに過ごす豊かな時間”を提案する Afternoon Tea TEAROOM、レストランやカフェ、パティスリーを手がける KIHACHI、ニューヨークで誕生した新しいスタイルのハンバーガーレストラン Shake Shack(R) 、スコーン専門店 BAKERS gonna BAKEなど様々なブランドを展開。株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社。



アイビーカンパニー株式会社 コーポレートサイト：https://www.ivy-company.jp/