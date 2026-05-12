【うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park】5/29 提携医療機関「医誠会国際総合病院」と共同で第13回健康セミナーを開催

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「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」（総支配人：藤立 達哉、所在地：大阪市）は、2026年5月29日に、提携医療機関である医療法人医誠会（代表者：谷 幸治、本社：大阪市）の「医誠会国際総合病院」と共同で、第13回健康セミナーを開催することをお知らせします。

13回目となる今回は、医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 診療副院長／イヤーセンター長 阪本浩一 医師を講師にお迎えし、「つらい花粉症にどう向き合う？舌下免疫療法をわかりやすく解説」をテーマにお話しいただきます。

本講座では、毎年つらい花粉症にお悩みの方をメインターゲットに花粉症対策として、体質改善を目指す「舌下免疫療法」について解説します。舌下免疫療法とはどのような治療なのか、どのような方が対象となるのか、また始める時期などについてお話いただきます。本講座で知識を身に着け、花粉症治療の選択肢のひとつとして、ご自身に合うかどうかを考えるための、検討のきっかけをご提供します。

「自分に合った治療を知りたい」「毎年の花粉症を少しでも楽にしたい」とお考えの方におすすめの内容です。

セミナー開始前には健康啓発のため、採血によるアレルギー検査を実施します。検査結果によっては、医誠会国際総合病院での外来受診予約も可能です。未来の自分の健康について考えてみませんか。

セミナーの前後には、天然温泉をはじめとした大浴場での入浴や、発酵食を中心とした症状別提案型メニューのお食事などをお愉しみいただけます。当館ならではのウェルビーイングなひとときをお過ごしください。

関連URL：https://umekita-onsen.jp/event/iseikai13

＜医誠会国際総合病院×うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park 第13回健康セミナーについて＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/503_1_d68bebc0fc1561becc9309de2fe7fc3d.jpg?v=202605121251 ]

＜医療法人医誠会について＞

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。

また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。

※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx）による

＜うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkについて＞

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となりました。2026年1月20日に厚生労働省より「指定運動療法施設」に指定。健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。

健康増進サロン屋内温水プール(25m)大浴場ジム

公式HP：https://umekita-onsen.jp/