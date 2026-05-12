「この3ヶ月でAI検索が激変」── Gemini 3.1・AIモード進化を受け、中小企業のためのLLMO/GEO/AIO 2026年春版レポートを株式会社ピースカンパニーが無料公開

株式会社ピースカンパニー

株式会社ピースカンパニー（本社：佐賀県鹿島市、代表取締役：古賀和彦）は、生成AIによる検索回答に対応する企業支援サービス「LLMO/GEO/AIOコンサルティング」の提供開始から約3ヶ月の動向を踏まえ、「2026年春版AI検索対策（LLMO/GEO/AIO）最新動向レポート」 を公式サイトにて無料公開いたしました。

前回の冬版公開（2026年1月）以降、AI検索の環境はわずか3ヶ月で大きく姿を変えています。Google「AIモード」へのGemini 3搭載、最新モデル「Gemini 3.1 Pro」の発表、コアアップデートの連続実施など、事業者が知らないうちに「検索の仕組み」が静かに変わり続けています。

本レポートでは、専門用語を極力避け、「この春、事業者が知っておくべき業界の動き」を4つの変化に整理して解説しています。

▼「2026年春版AI検索対策（LLMO/GEO/AIO）最新動向レポート」全文はこちら(https://piececompany.com/ai-search-report-2026-spring/)（無料）

https://piececompany.com/ai-search-report-2026-spring/

■ そもそも「LLMO・GEO・AIO」って何が違う？

最近よく聞く3つの言葉。似ているようで、それぞれ守備範囲が異なります。当社はこの3つすべてに対応することで、事業者のAI検索対策を抜け漏れなく支援します。

LLMO（Large Language Model Optimization）

ChatGPTやClaude、Geminiなどの「対話型AI」に自社が引用されるための最適化です。「ChatGPTで自社名を聞かれたとき、正しく紹介されるか？」がポイント。

GEO（Generative Engine Optimization）

PerplexityやAIモードなど、「生成AIによる検索エンジン」全般に対する最適化です。回答の中に自社が出典として表示されることを目指します。

AIO（AI Optimization）

GoogleのAI Overview（AIによる概要）など、「従来の検索結果に組み込まれたAI回答」に対する最適化です。検索1位より、AI回答内で紹介されるかが重要になります。

つまり、LLMOは「対話型AI」、GEOは「AI検索エンジン」、AIOは「検索結果のAI部分」 と覚えるとシンプルです。3つは重なる部分も多いですが、それぞれ最適な施策が微妙に違うため、「どれか1つだけ」ではなく「3つを並行で」 取り組むことが、AI検索時代の正解です。

■ この3ヶ月で起きた「4つの大きな変化」

変化１.：Google AIモードに最新AI「Gemini 3」が搭載（2026年1月）

2025年9月に日本語対応した「AIモード」は、従来の検索結果とは別のタブで、AIとの対話形式で答えを返す新しい検索体験です。2026年1月に最新の「Gemini 3」が搭載され、AIによる回答の精度が大きく向上しました。

事業者が押さえるべきポイントは、AIモードでは「ゼロクリック率が9割を超える」（Semrush調査） という事実です。つまり、AIモードで自社が紹介されない限り、サイトへのクリックはほぼ発生しません。「順位を上げる」発想から、「AIに引用される」発想への転換が必須となります。

変化２.：さらに賢い「Gemini 3.1 Pro」「Deep Think」が登場（2026年4月）

Googleは2026年4月、汎用性の高い「Gemini 3.1 Pro」と、複雑な推論に特化した「Gemini 3.1 Pro Deep Think」を発表しました。

これは事業者にとって何を意味するか。AIが「より賢く」「より厳しく」サイトを評価するようになるということです。表面的な情報の羅列ではなく、深い専門性・一次情報・独自の経験が、これまで以上に問われるフェーズに入りました。

変化３.：コアアップデートの連続実施で「評価軸」が動いている

2026年に入ってから、Googleは「February 2026 Discover Core Update」「March 2026 Core Update」と、立て続けに大規模なアップデートを実施しています。

注目すべきは、Google公式が 「AIモード・AI Overviewでも、評価されるのは従来のSEOのベストプラクティス」 と明言した点です。つまり、特殊な裏技は不要で、「経験・専門性・権威性・信頼性」（E-E-A-T）に基づいた誠実なサイト運営が、そのままAI時代の正攻法になっています。

変化４.：MicrosoftがCopilot引用レポート機能を公開

Bingウェブマスターツールに、自社サイトがMicrosoft Copilotでどれだけ引用されているかを確認できる新機能が追加されました。「AIに引用された回数」が公式ツールで可視化される時代が、ついに始まったということです。

■ 事業者によくある3つの「危ないパターン」

当社が支援の現場で頻繁に目にする、注意すべきパターンをご紹介します。

パターン1：「うちはSEOをちゃんとやっているから大丈夫」と思っている

検索順位は維持できていても、AIに引用されなければクリック自体が発生しない時代になっています。従来のSEOだけでは守り切れません。

パターン2：ChatGPTで自社名を聞いたら、競合だけが紹介された

これは偶然ではなく、情報構造の差です。AIが自社を「認識しやすい状態」になっていないだけで、対策次第で変えられます。

パターン3：「AI対策はよくわからないから後回し」

一番危険なパターンです。後述する「AI向け案内ファイル」の設置率は日本国内で1%未満と言われており、今動けば先行者優位を取れる、数少ないマーケティング領域です。

Google AIモード / AI Overview

Gemini 3搭載以降、より「一次情報」と「構造化データ（JSON-LD）の実装」を重視する傾向が鮮明に。情報の整理ルール（Schema.org）に沿った実装の有無が、引用率を大きく左右します。

Gemini 3.1 Pro

YouTube動画・Googleマップの情報を従来以上に統合。動画コンテンツと地図情報（Googleビジネスプロフィール）の両輪対策が必須になりました。

ChatGPT

プレスリリースや第三者メディアでの言及を引き続き重視。PR TIMES等の配信は、ChatGPT対策としても有効です。

Perplexity

参照トラフィックが前年比527%増と急成長。特に地方企業・専門性の高い中小企業にとって、Googleより先に引用される可能性のある重要なプラットフォームです。

■ 今話題の「AI向け案内ファイル」は、設置すべきか？ ― 当社の見解

2026年に入り、「AI向け案内ファイル」の設置の是非が業界で議論を呼んでいます。

簡単に言えば、これはAIが自社サイトを訪れたときに「うちの会社はこういう事業で、重要な情報はここにあります」と手渡す"案内書"のようなものです。サイトの入口に置いておくだけで、AIが効率よく自社情報を把握できるようになります。（技術的には「llms.txt」という新しい規格で、サイトのルートディレクトリに設置する小さなテキストファイルです）

対応状況はプラットフォームによって分かれており、Googleは消極的な姿勢を示す一方、Perplexity・Claude（Anthropic）は積極的に活用しています。

当社の結論：

「効果は限定的だが、設置コストはほぼゼロ。将来への備えとして、いま入れない理由はない」。

レポートでは、WordPressサイトでの具体的な設置手順も画像付きで解説しています

■ WordPress利用企業向けの実装支援を強化（LLMO/GEO/AIO一括対応）

当社はWeb業界歴25年・累計1,800件超の制作実績を活かし、特にWordPressサイトにおけるLLMO/GEO/AIOの一括対応を得意としています。3つの対策を別々のベンダーに頼むと統一感が崩れますが、当社なら一社で完結します。具体的には、構造化データ（JSON-LD）の自動実装、AI向け案内ファイル（llms.txt）の設置、経験・専門性・権威性・信頼性（E-E-A-T）強化のためのサイト構造最適化、AI Overview対策まで、ワンストップで対応可能です。

「自社サイトはWordPressで作ったが、AI検索への対応はこれから」という事業者様こそ、当社が最も力を発揮できる領域です。

■ GEO/LLMO/AIO 無料診断（全国対応）

「自社がAIにどう扱われているか」を無料で診断するサービスを実施中です。ChatGPT・Gemini・PerplexityなどLLMO面の診断に加え、AI検索全般（GEO）、Google AI Overview（AIO）まで、3つの観点で総合的に評価します。オンラインで全国どこからでもお申し込みいただけます。

▼ 無料診断お申込み https://piececompany.com/llmosindan/

■ 今後の展望

2026年後半は、AIエージェント向けの新しい仕組み（WebMCP）の本格化によって、さらに情報構造の重要性が増すと予測されます。当社は地方発・全国対応のLLMO/GEO専門企業として、中小企業のAI検索対応を継続的に支援してまいります。

「東京の大手代理店に頼まなくても、佐賀から全国の事業者を支援できる」──これが当社の信念です。

■ 会社概要

会社名：株式会社ピースカンパニー

代表者：代表取締役 古賀和彦

所在地：佐賀県鹿島市大字高津原4152-5

事業内容：LLMO/GEO/AIO最適化コンサルティング、WordPressサイト制作、動画制作

実績：Web業界歴25年、累計プロジェクト1,800件超

URL：https://piececompany.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ピースカンパニー

担当：古賀

TEL：0954-68-0615

Email：contact@piececompany.com

サービス詳細：https://piececompany.com/llmo/

【出典・参考情報】

・AIモードのゼロクリック率：Semrush調査（日本経済新聞 2025年9月8日報道）

・Gemini 3.1 Pro / Deep Think：Google公式ブログ（2026年4月）

・February 2026 Discover Core Update / March 2026 Core Update：Google公式

・Microsoft Copilot AI Performanceレポート：Bingウェブマスターツール

・Perplexity参照トラフィック前年比527%増：業界調査