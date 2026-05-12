獅白ぼたん氏主催の企画イベント「獅白杯 - オフライン -」配信用素材の一部制作へ学生が参加

学校法人コミュニケーションアート 東京デザインテクノロジーセンター専門学校

東京デザインテクノロジーセンター専門学校(https://www.tech.ac.jp/?gad_source=1&gad_campaignid=7670661035&gbraid=0AAAAACnDz_jpXUM165UGmjE4gYq9TyVjM&gclid=Cj0KCQiAkPzLBhD4ARIsAGfah8i5GX898Fr9QRhRpi7RSc0HCEd9W1w3YU7okIdsPzvCegNX7opQF5EaAg1REALw_wcB)（所在地：東京都新宿区、以下 TECH.C.）は、2026年4月11日（土）～4月12日（日）に開催された、ホロライブ所属の人気VTuber・獅白ぼたん氏主催の企画イベント「獅白杯 - オフライン -」において、配信用素材の一部制作に本校学生が取り組んだことをお知らせいたします。

本取り組みは、TECH.C.の特別授業の一環として実施され、実際の大型イベントにおけるクリエイティブ制作を通じて、学生がプロの制作フローを体験する貴重な機会となりました。

■ 大会概要

大会名：獅白杯 - オフライン - 日程：2026年4月11日（土）～4月12日（日）

会場：横浜BUNTAI（神奈川県横浜市） 公式配信：YouTube（獅白ぼたん公式チャンネル）

本大会は2日間にわたり開催され、

初日は3人1組・全8チームによるダブルエリミネーショントーナメント「獅白杯4th」、

2日目は獅白ぼたん氏とラプラス・ダークネス氏が東西に分かれて対決する「獅白杯オフライン～東西対抗戦～」の二部構成で実施されました。

■ 学生による制作内容

本プロジェクトでは、大会運営より提示されたコンセプトおよびデザイン指示をもとに、TECH.C.の学生が配信用テロップ素材の制作に取り組みました。

制作対象は以下の3種です。

・ネームテロップ

・ネクストマッチテロップ

・ インタビューテロップ

約20名の学生がそれぞれのアイデアをもとにデザイン案を提出し、一次選考を通過した作品に対しては、大会運営から実際の制作現場と同様のフィードバックが行われました。

その後、修正・ブラッシュアップを重ねた結果、最終的に2名の学生作品が大会本番および予選トーナメント大会の配信素材として採用されました。

■ 実践教育としての価値

TECH.C.では、企業や業界と連携した「企業プロジェクト型授業」を通じて、学生が在学中から実務レベルの制作経験を積む教育を推進しています。

本取り組みは、実際のイベントで使用されるクリエイティブ制作に携わることで、

企画意図の理解、クライアントワーク、修正対応といった実務スキルを習得する機会となりました。

■配信素材制作へのチャレンジ

獅白杯運営の方からイベントのコンセプトやデザインイメージの指示をいただき、本校の学生は授業課題として「ネームテロップ」「ネクストマッチテロップ」「インタビューテロップ」の3種テロップデザイン制作に挑戦しました。

約20名の学生が各々考案した作品を提出し、一次選考を通過した作品へは、採用を前提としたリアルな修正指示を運営から直接いただき、ブラッシュアップを経て2名の学生作品が採用となりました。

約20名の学生が各々考案した作品を提出し、一次選考を通過した作品へは、採用を前提としたリアルな修正指示を運営から直接いただき、ブラッシュアップを経て2名の学生作品が採用となりました。

【学生作品採用の様子】

また、『獅白杯 - オフライン -』の配信でも学生作品を採用いただく場面もいただきました。

今後もTECH.C.は、エンターテインメント業界・デジタルクリエイティブ業界との連携を強化し、即戦力となる人材育成に取り組んでまいります。

本校オープンキャンパスでは、ゲームクリエイティブ、キャラクターデザイン、アニメーション、CG・映像制作、Live2Dなど多彩な体験授業を用意しています。各体験は、業界で活躍する現役のプロが直接指導。高校生は自分の「好き」体感しながら、将来の進路像を描くことができます。保護者向け説明会では、本校のカリキュラム体系・就職実績・教育理念について丁寧にご説明し、社会で求められるデジタルクリエイティブ人材育成についてもわかりやすく解説します。

参加者は最新の技術・表現に触れながら、実際の制作現場で求められる思考法や創造力を体験的に学べます。

TECH.C.は、デザインとテクノロジーで「創造力」を仕事にすることをミッションとしています。年間40社以上の企業プロジェクト、Wメジャーカリキュラムによる複数分野の学び、そして15年連続での高い就職率（就職率100％・業界就職率91.2％）など、進路選択をするうえで安心できる環境を整えています。本オープンキャンパスは、その教育の一端を実際に体験できる重要な機会です。

参加希望者は本校公式サイトの専用フォームから事前予約が必要です。

詳細・スケジュールは「東京デザインテクノロジーセンター専門学校のHP(https://www.tech.ac.jp/opencampus/)」をご覧ください。

滋慶学園COMグループ

学校法人コミュニケーションアート東京デザインテクノロジーセンター専門学校 概要

「産学協同」を活かした独自の教育システムで、ゲーム業界、esports業界、VTuber業界、IT・AI・ロボット業界、CG・映像・アニメ・イラスト業界などを目指すことができる東京デザインテクノロジーセンター専門学校（TECH.C.／テックシー）。技術やコミュニケーションに加え、「無限の創造力を発揮することの大切さ」「変化の時代に常に新しい考えを生み出すことの大切さ」「世界中の人々に共感を与え、感動と行動を生み出す大切さ」の3つの考え方を学ぶことを通じて、「自分らしさ」を活かし、未来をつくる人材を育成しています。

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