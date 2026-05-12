【MADDEN（メデン）】現代のライフスタイルに最適化された、折りたためる本格キャンバストート「CANVAS FUNNY TOTE BAG」が新登場！

株式会社ティ・ツウ・オー

株式会社ティ・ツウ・オー（本社：東京都台東区、代表取締役：佐藤公祐）は、アメリカ・コロラド州ボルダー発のバッグブランド「MADDEN（メデン）」より、新作「CANVAS FUNNY TOTE BAG（MDPM-01）」を公式オンラインストア（https://madden-store.jp/）にて2026年4月に発売いたしました。

「折りたたんで持ち運べる」というパッカブル仕様の利便性を持ちながら、メインバッグとしての品格を損なわない8ozキャンバスを採用。洗い加工による豊かな表情と、トート＆ショルダーの2WAY仕様で、日常のお買い物から旅行先での散策まで、あらゆるシーンを上質に彩ります。

公式サイトはこちら :https://madden-store.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202604

＜商品の特長＞

1. 妥協なき「素材感」と「佇まい」 パッカブル仕様にありがちな頼りなさを払拭するため、程よい厚みとハリを持つ8oz（オンス）キャンバスを採用。荷物を入れた時のシルエットの美しさにこだわり、メインバッグとして堂々と使える存在感に仕上げました。

2. 使い始めから馴染む「こなれた抜け感」 製品洗いをかけることで、キャンバス特有の硬さを抑え、手馴染みの良い柔らかな風合いを実現。洗い加工による自然なシワ感と染料のかすれが、アメカジやカジュアルスタイルに大人の深みをプラスします。



3. 自由自在な「2WAYポータビリティ」 しっかりとした手持ちハンドルに加え、取り外し可能なショルダーストラップを付属。両手を空けたいアクティブなシーンではショルダーバッグとして、スマートに持ち歩きたい時はトートバッグとして、スタイルに合わせた使い分けが可能です。



4. 驚きの軽さと収納力 約20Lという頼れるキャパシティを確保しながら、重量はわずか約270g。超軽量で持ち運びのストレスがなく、メインバッグの中に忍ばせておくサブバッグとしても最適です。

＜商品概要＞

CANVAS FUNNY TOTE BAG

品番： MDPM-01

価格： 7,480円～7,700円（税込）

カラー展開： PURPLE / BLACK / WHITE LEOPARD / BLACK LEOPARD

サイズ： 約W48/33 × H40 × D19cm

容量： 約20L

重量： 約270g

素材： 綿（8オンス キャンバス）

SHOP：MADDEN公式オンラインストア

URL：https://madden-store.jp/products/mdpｍ-01(https://madden-store.jp/products/mdpm-01)

PURPLE

BLACK

WHITE LEOPARD

BLACK LEOPARD



＜ブランドについて＞

【MADDEN】

1974年、コロラド州・ボルダーで誕生。創業者ダン・メデンの「余計なものは削ぎ落とし、本質だけを確実に残す」という哲学を継承。タフなつくりとシンプルなデザインを両立した、街でも自然でも頼れる”日常の道具”を提案し続けています。

Instagram：https://www.instagram.com/madden_jpn/

公式ストア： https://madden-store.jp/