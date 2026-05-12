あいプラン、食の魅力を伝えるnote公式アカウント「あいプラン　食の研究所」を開設

株式会社あいプラン

株式会社あいプランは2026年5月7日、食の安心安全や地産地消への取り組み、生産者の想いや食材の魅力を発信するnote公式アカウント「あいプラン 食の研究所」を開設します。初回は札幌・蝦夷丘珠ファームのトマトを特集。シェフの視点で生産現場や食材の背景を伝え、あいプランの食への取り組みを広く知っていただくことを目指します。

株式会社あいプラン（本社：北海道札幌市、代表取締役：新道いくみ）は、食の安心安全や地産地消への考え方、生産者のものづくりへの想い、そして当社が大切にする“食”の価値を広く発信するため、note公式アカウント「あいプラン 食の研究所」を2026年5月7日（木）に開設いたします。

「あいプラン 食の研究所」は、あいプラングループで料理監修を務める河村隆之シェフを中心に、実際に出会い、「ぜひ紹介したい」と感じた農家や生産者、食材を取り上げる情報発信アカウントです。北海道を中心とした食材の魅力や、生産者の取り組み、料理人の視点から見た価値を伝えることで、食の安心安全や地産地消に対するあいプランの考え方を、より多くの方に知っていただくことを目指します。

初回記事では、札幌市東区丘珠町の市川造園直営農場「蝦夷丘珠ファーム」を取り上げます。あいプラングループで料理監修を務める河村隆之シェフが現地を訪ね、同農場の「蝦夷トマト」とトマトジュースの魅力、生産現場で積み重ねられている工夫や想いを、前後編で紹介します。

また本アカウントは、あいプランの会報誌など既存の情報発信とも連動しながら展開していきます。初回の蝦夷丘珠ファーム特集では、会報誌掲載のタイミングに合わせて発信し、食材の背景や価値、生産者の取り組みをより深く知っていただく内容としてお届けします。

■開設の背景

あいプランでは創業より、葬祭、結婚式、宴会、レストランなど、さまざまな場面で“食”に関わるサービスを提供してきました。人生の節目を彩る料理に携わる中で当社が大切にしてきたのは、安心して召し上がっていただける食材を選ぶこと、そして生産者の想いや地域の魅力まで含めて届けることです。

北海道には、豊かな自然環境の中で高品質な農産物や加工品を生み出す生産者が数多くいます。一方で、そのこだわりや背景まで丁寧に伝わる機会は、決して多いとはいえません。食材のおいしさはもちろん、どのような環境で育ち、どのような工夫や想いが込められているのかを知ることは、食をより深く味わうことにもつながります。

そこで当社は、食材を“使う側”であるシェフの視点を軸に、生産者と食材の魅力を継続的に伝える場として、note公式アカウント「あいプラン 食の研究所」を開設することといたしました。単なる読み物ではなく、あいプランの食への考え方や地域とのつながりを発信することで、食の安心安全や地産地消への取り組みをより多くの方に知っていただくことを目的としています。

■「あいプラン 食の研究所」で発信する内容

「あいプラン 食の研究所」では、主に以下のようなテーマを発信していく予定です。

1．シェフが注目した生産者・食材の紹介

あいプランのシェフが実際に出会い、味や品質、栽培・生産への姿勢に魅力を感じた農家や生産者、食材を紹介します。料理人の視点で「なぜこの食材に惹かれたのか」「どのような魅力があるのか」を伝えることで、食材への理解を深めていただける内容を目指します。

2．食の安心安全と地産地消への取り組み発信

あいプランが食材選びや料理づくりで大切にしている、安心安全への考え方や地域食材への向き合い方を発信します。料理を提供する企業として、どのような視点で食材と向き合っているのかを継続的にお伝えしてまいります。

3．生産者の想いや現場の工夫の紹介

食材そのものだけでなく、生産者が日々向き合っている工夫や苦労、ものづくりへの姿勢にも光を当てます。つくり手の想いまで知っていただくことで、食の価値をより立体的に感じていただける発信を行います。

4．会報誌やレストランでの取り組みとの連動

会報誌やレストランでの取り組みとも連動しながら、食材の背景や魅力を立体的に伝えていきます。情報発信を通じて、生産者の取り組みや地域の食の価値に関心を持っていただくきっかけづくりを目指します。

■初回記事について

開設初回に公開する記事では、札幌市東区丘珠町の「市川造園直営農場 蝦夷丘珠ファーム」を紹介します。河村隆之シェフが現地で出会った「蝦夷トマト」は、甘みと酸味のバランス、料理に使った際の存在感、そして食材としての広がりに魅力があるとされ、記事ではそのおいしさの背景や、トマトジュースを含めた楽しみ方も紹介します。初回記事の素材である蝦夷トマトは、甘みと酸味のバランスや料理での存在感が河村シェフに評価されており、後編ではトマトジュースの濃厚な味わいも取り上げられています。

これから旬を迎えるトマトをテーマに、食材の魅力だけでなく、生産現場で育まれる価値や、料理人がそこにどのような可能性を見出すのかまで伝えることで、食の背景にある物語を感じていただける初回発信とします。

また、あいプラングループでは、こうした地元生産者の食材をレストランでも取り入れており、今回の特集は、食材の背景と料理の現場をつなぐ取り組みの一つとして発信してまいります。河村シェフは、生産現場を自ら見て、食材の背景を理解したうえで料理に生かすことを大切にしており、その視点そのものが『あいプラン 食の研究所』の出発点になっています。

■シェフコメント

あいプラングループ 料理監修 河村隆之

「私たちが料理を考えるうえで大切にしているのは、味だけではなく、その食材がどのような人によって、どのような環境で育てられているのかを知ることです。実際に現地へ足を運ぶことで見えてくる魅力や、つくり手の想いがあります。『あいプラン 食の研究所』では、そうした背景も含めて、食の安心安全や地産地消への取り組みをわかりやすくお伝えしていきたいと考えています。北海道には素晴らしい食材や生産者がたくさんいます。その魅力を、料理人の視点から丁寧に届けていければうれしいです。」

■noteアカウント概要

アカウント名： あいプラン 食の研究所

開設日： 2026年5月7日（木）

URL： https://note.com/apg_foodproject

主な発信内容

・農家、生産者の取り組みや想い

・シェフが注目した食材の魅力

・あいプランの食の安心安全、地産地消への考え方

・会報誌やレストランの取り組みと連動した情報発信 ほか

プロジェクトのイメージ見出し■今後の展開

あいプランでは、「あいプラン 食の研究所」を通じて、生産者・食材・料理をつなぐストーリーを継続的に発信してまいります。今後も北海道内をはじめとする多様な生産者や食材に光を当てながら、安心安全への取り組みや地産地消の価値、食の背景にある人の営みを広く伝えるメディアとして育ててまいります。

会社概要

【株式会社あいプラン】

昭和 5 年（1930 年）、札幌市で仕出し業として創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。

WEB： https://apg-aiplan.com/

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