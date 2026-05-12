易道株式会社

【小樽迎浜館】Restaurant ao で雲丹漁解禁特別コース「小樽ウニコース」開始のご紹介

小樽塩谷のオーベルジュRestaurant ao（住所：小樽市塩谷1-27-12、総支配人：渡辺健治、シェフ：山崎佑也）にて、雲丹漁解禁特別コース「小樽ウニコース」を期間限定で販売致します。

雲丹漁解禁特別コース「小樽ウニコース」

本コースは小樽ウニを主役にしたコース料理です。

北海道の雲丹は『雑味のない甘さ』と『海そのものの香り』が特徴といわれています。

特に小樽産の雲丹は漁場から近く、ほぼ水揚げ直後の状態で提供できるのが最大の強みで、自然な味わいを堪能できるコースに仕上げております。

https://restaurant-ao.com/2026summer_otaruuni_course/

海のやさしさが、ほどける一皿ここでしか味わえない 解禁直後の雲丹コース

2026年5月15日の解禁と共に届く 小樽産の雲丹

やわらかな甘みと、包み込むような余韻

どこか懐かしく、心まで満たす味わいを小樽フレンチの一皿に込めてお届けします。

コース内容

前菜 小樽雲丹×農場直送野菜

『赤井川コロポックル村のグリーンアスパラ』、『なまら十勝野芽室のスイートコーン』、『夢想農園のケールやハーブ』シェフ自ら生産者を訪問し、道内各地から直送されるこだわり新鮮野菜。

同じく夏に旬を迎える『富良野産メロン』などの山の幸を使用し、北海道の旬を感じる前菜をご用意しております。

メイン料理小樽雲丹と平目のボンファム

赤井川コロポックル村平飼有精卵の濃厚な卵黄と小樽ウニを混ぜ合わせた風味豊かなソースに仕上げました。

近海で取れた魚に雲丹を乗せ、ソースと共に炙った今期のシグネチャーディッシュです。

アクセントの大葉のオイル、農場野菜と炙った雲丹とソースと組み合わせ、一皿で雲丹の魅力と美味しさを感じられる一品です

〆の一皿自家製麺の雲丹そば

全粒粉入り自家製麺はパスタよりも小麦粉の存在感があり、噛むと広がる風味が特徴です。

モチっとした麺と濃厚な雲丹、葱オイルと黒酢でさっぱり贅沢に仕上げた締めくくりの一品です。

ワインペアリング

北海道ワインを取り揃えております。

【小樽迎浜館】Restaurant ao「タラバ蟹コース」概要

- 場所：北海道小樽市塩谷1丁目27-12 Restaurant ao- 期間：2026年5月16日（土）～8月31日（月）電話：0134-28-2333- 公式HP：https://restaurant-ao.com/- Instagram：https://www.instagram.com/restaurant__ao/

※仕入状況、販売状況により、告知なく販売を中断、または終了する場合がございます。

小樽ウニランチコース

前菜

スープ

魚料理

肉料理

食事

デザート

パン・コーヒー

10,000円(税込・サービス料10%別)

小樽ウニディナーコース

先付け

スープ

前菜

前菜

魚料理

肉料理

食事

デザート

パン・コーヒー

18,000円(税込・サービス料10%別)

Restaurant ao

2023年12月にオープンしたRestaurant aoは、北海道の食材にこだわった和フレンチをお楽しみいただけます。北海道産ワインとのペアリングもご用意しております。

■完全予約制

小樽ウニコース以外にも、通常メニューや特別メニューの提供も行っております。

小樽迎浜館

■ランチ5品3,800円税込・サービス料10%別■ディナー8000円コース：7品13000円コース：8品税込・サービス料10%別レストランの窓からは日本海の絶景もご堪能いただけます

Restaurant aoのある小樽迎浜館は、小樽と余市の中間に位置する全6室オーシャンビューの隠れ家ホテルです。

お食事のみのご利用も可能ですが、宿泊施設としてもご利用いただけます。

キッチン付きスイートルームが3室、ツインルームが3室あり、5タイプの客室をご用意しております。また、Netflixドラマ『First Love 初恋』のロケ地として撮影協力も行いました。

全館貸切も承っております。

BBQ

ロイヤルスイートルームスイートルーム小樽迎浜館からの眺め

BBQに必要なものはご用意しております。

火起こし・片づけも不要のBBQは、毎年多くの人にご利用いただいております。

塩谷海水浴場の目の前で快適なバーベキューをお楽しみください。

BBQプレートセット成吉思汗プレートセット