好評につき継続販売。Chapon母の日限定セットに見る、″日々の休息を贈る″という新しい母の日

株式会社Tokel

株式会社Tokel(東京都板橋区蓮根、代表：瀬戸口 翔大)が展開する天然精油100%の高級入浴剤ブランド「Chapon(チャポン)」は、4月10日に発売した母の日限定セット『いつもありがとう 贅沢な休息』が、母の日商戦期間(5月11日まで)を通して好評を博しました。多くのお客様から「自分にも欲しい」「身近な人にも贈りたい」「バスタイムが楽しみになった」といった声をいただいたことを受け、5月12日以降も在庫あるかぎり公式ストアにて継続販売いたします。母の日ギフト市場では"モノを贈る"から"日々の休息を贈る"への変化が指摘されており、今回の販売動向もそのトレンドを映し出すものとなりました。

母の日ギフト市場の変化── "モノ"から"日々の休息・体験"へ

Groov株式会社が公開する『母の日ギフト白書 2026年版』では、母の日ギフト予算の最多帯が「4,000～5,000円未満」となる一方、リカバリーウェアや入浴・リラックス商品など"日々の疲れを癒やすギフト"の伸長が顕著で、「特別な日のためだけのモノ」から「これからの毎日を支える体験」へと、贈り物に求められる価値がシフトしていることが指摘されています(※1)。

"ありがとう"を伝える方法が、一度きりの特別な品から、母の毎日に寄り添う休息時間へ──そんな静かな変化が、2026年の母の日に起きています。

※1：Groov株式会社『母の日ギフト白書 2026年版』 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000271.000098805.html

Chapon母の日限定セット『いつもありがとう 贅沢な休息』が好評

4月10日に発売したChaponの母の日限定セット『いつもありがとう 贅沢な休息』(4本セット／税込5,580円、2本セット／税込3,480円)は、母の日商戦期間中、多くのお客様にお選びいただきました。

"贅沢な休息時間を贈る"をコンセプトに、フローラル系の華やかさ、シトラス系の爽やかさ、ウッディ系の落ち着きを組み合わせた香りの構成。お母さまの好みやその日の気分に合わせて選べる4種ブレンドで、お風呂の時間そのものを"自分のための時間"に変える設計です。

購入されたお客様からは、Chapon公式オンラインストアのレビュー欄に次のような声をいただいています。

「色がカラフルでカワイイだけでなく、匂いがいいので使うのが楽しみだと言ってもらえました。母の日って毎年何をあげるか迷っちゃうんですけど、Chaponの入浴剤なら毎年あげても喜んでくれるだろうな～と感じました」 (★5／母の日ギフトとして購入)

「最初は息子から誕生日のプレゼントにもらいました。お風呂に入れて鼻から香りが入ってきた瞬間に良質さが分かり、深呼吸を何度もくりかえし、気持ちもゆったりします。今回は息子にプレゼントして、そして自分にも」 (★5／リピート購入)

「香りがとてもよく、バスタイムが楽しみになったと喜んでもらえました」 (★5／ギフトとして購入)

母の日に限らない継続購入への意向や、贈られた方ご本人が自分用にもリピートする動きが広がっています。

"母の日仕様"より、"これからの毎日"を贈るという選択

Chaponが母の日商戦を通して見たのは、贈り手のなかに芽生えている小さな変化です。"母の日のための特別な品"を選ぶというより、「母にこれからも穏やかな夜を過ごしてほしい」「自分も含めて、家族の毎日の疲れを少し軽くしたい」──そんな日常の文脈で入浴剤を選ぶ動きが増えています。

"特別な日"だからこそ"特別なモノ"を贈るのではなく、"特別な日"をきっかけに"日々の休息"を贈り合う。母の日ギフトに求められる価値は、確かに静かに移り変わっています。

好評につき、5月12日以降も継続販売

多くのお客様の声を受け、母の日限定セット『いつもありがとう 贅沢な休息』は5月12日(火)以降も在庫あるかぎり、Chapon公式オンラインストアにて販売を継続いたします。誕生日や記念日、ちょっとした"お疲れさま"の贈り物として、また自分自身への休息時間としてもお選びいただけます。

商品概要

「Chapon(チャポン)」について

- 『いつもありがとう 贅沢な休息』4本セット：税込5,580円- 『いつもありがとう 贅沢な休息』2本セット：税込3,480円- 販売場所：Chapon公式オンラインストア(https://store.chapon.jp/)- 販売期間：在庫がなくなり次第終了

Chapon(チャポン)は「喧騒忘れる、しあわせタイム。」をテーマに、天然精油100%で香りを設計する高級入浴剤ブランドです。日々の忙しさのなかで深呼吸できるような、くつろぎの時間を届けます。累計販売本数は38万本を突破。BIRTHDAY BAR全国27店舗をはじめとしたギフト専門店で取扱中。グッドデザイン賞受賞、Amazon・楽天の入浴剤部門ランキング1位を多数受賞しています。

会社概要

お問い合わせ先

- ブランド公式サイト：https://store.chapon.jp/- 取扱店舗一覧：https://store.chapon.jp/pages/available-stores- 公式Instagram:https://www.instagram.com/chaponjp/- 公式X:https://x.com/chaponjp- LINE公式アカウント：https://page.line.me/417gpyps- 社名：株式会社Tokel- 所在地：〒174-0046 東京都板橋区蓮根2-27-12- 代表：代表取締役 瀬戸口 翔大- 設立：2020年9月9日(温泉の日)- 事業内容：高級入浴剤ブランド「Chapon(チャポン)」の企画、製造、販売- 会社HP：https://tokel.jp/- 広報担当：瀬戸口 翔大- 電話：050-3183-8899- メール：media@tokel.jp(#)