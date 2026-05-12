令和のオフィスに求められる“つながり”を“綱引き”で感じる！「第5回 サンシャインシティ綱引き大会」5月27日(水)に開催！（18:00～ 開会式）

株式会社サンシャインシティ

株式会社サンシャインシティ（東京都豊島区、代表取締役社長執行役員：脇英美）は、同社が運営するサンシャインシティに入居するオフィステナント企業の社内コミュニケーションおよびテナント間交流促進を目的としたスポーツイベント「第5回 サンシャインシティ綱引き大会」を、5月27日(水)に専門店街アルパ屋上・サンシャイン広場にて開催します。今年はMCにお笑い芸人「しずる」のお二人を迎えるほか、優勝チームと豊島消防署隊員によるエキシビションマッチも実施。部署・役職・世代・企業の垣根を越えた交流に加え、地域とのつながりを感じられるイベントとして池袋が熱く盛り上がります。

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「飲まなくてもつながれる」 令和の今、サンシャインシティだからこそ生まれる、職場の価値と企業を超えたつながり

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コロナ禍を経て働き方や価値観が多様化する中、多くの企業に「オフィスの存在意義」と「組織内コミュニケーション」といった課題解決が求められています。リモートワークの普及により、同じ企業内でも顔を合わせる機会が減少し、上司と部下、経営層と若手社員、現場とバックオフィスなど、業務で直接関わりのない社員間の関係性が希薄化していると言われています。特に新入社員の早期離職防止や、コミュニケーション不足によるエンゲージメントの低下への対策が注目されています。また、当社オフィステナントを対象に2025年に実施したアンケートでは、社内での交流・社外テナント同士の交流を求める声も多く挙がりました。

そこで、池袋で最大規模のオフィスビルを運営をする当社では、「なぜオフィスに出社するのか」や「サンシャインシティに来ることの意味」という“職場の価値”を再認識していただくきっかけづくりとして、今年もテナント企業対抗の綱引き大会を企画しました。過去4回の開催を通じて、「従業員同士のコミュニケーションに寄与できた」「会社を背負うことで社内に一体感が生まれた」「同ビル内の他企業との交流が図れた」など、期待以上の効果が参加企業より報告されています。

また、同じビルに入居するワーカー同士や当社担当者、地域の消防署との間で「顔の見える関係」が構築されることによって、災害発生時のテナント間連携がスムーズになるという防災面での副次効果も期待されています。単なる娯楽イベントではなく、健康経営のオフィスコミュニティ構築モデルとして、サンシャインシティから新たな企業文化の醸成を目指します。

開催概要

日 時：5月27日(水) 18:00～20:00 ※18:00～開会式

場 所：サンシャインシティ 専門店街アルパ屋上・サンシャイン広場 （東京都豊島区東池袋3-1）

※雨天時は文化会館ビル2階 展示ホールDで開催

参加チーム：オフィス入居テナント等 25チーム（1チーム8名以上、女性を1名以上含む）

賞品(一例)：サンシャインシティプリンスホテル レストランペアチケット、一蘭ラーメンセット、コニカミノルタプラネタリウム鑑賞引換券ペア、ルミネtheよしもと鑑賞券

M C：お笑い芸人「しずる」 （吉本興業所属）

主 催：株式会社サンシャインシティ

協 賛：サンシャインシティプリンスホテル、東光電気工事(株)、(株)一蘭、コカ・コーラボトラーズジャパン(株)、コニカミノルタプラネタリウム(株)、セゾン投信(株)

協 力：NPO法人つなひきと友達と

■参加チームの熱量は年々高まるばかり！

■綱引き大会から生まれた交流のきっかけ

担当者コメント

▲MCを務める「しずる」出場メンバー・応援団ともにお揃いのユニフォームで一体感を出すチームも！第5回目の開催となる今回、初の試みとして「組み合わせ抽選会」を開催！「王座は譲れません。新社名『クラフティア』の名を、2連覇の歴史に刻みます。」経営層や若手社員など、役職・年齢・性別が混ざったチーム編成が多数！普段業務上の接点が無い社員とも、いつの間にか同じ会社を背負う「仲間」に

今年で5回目の開催となる本イベントは、過去最多となる25チームにご参加いただきます。歴代優勝チームがシードとして出場するなど、例年以上に見応えのある大会となる見込みです。事前練習会も実施しており、年々熱量の高まりを感じています。これまでご参加いただいた皆様からは、「部署間や役職、世代を超えたコミュニケーションのきっかけになった」「同じビルに入居する企業とのつながりが生まれた」といった声を多数いただいております。本イベントを通じて、出社して働くことの価値を改めて感じていただくとともに、職場の枠を超えてサンシャインシティへの愛着を深める機会となれば幸いです。

株式会社サンシャインシティ オフィス事業部

綱引き大会担当者一同

※本リリースPDFはこちらよりダウンロードいただけます→ https://prtimes.jp/a/?f=d20364-1111-4f77f1439012d2c742e573d80514cbcc.pdf

※状況により、内容・スケジュールが変更・中止となる場合がございます。

※画像はイメージです。

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■サンシャインシティ 概要

所在地：東京都豊島区東池袋3-1

営業時間：各施設により異なる

問合せ先：サンシャインシティ総合案内 03-3989-3331

https://sunshinecity.jp/

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