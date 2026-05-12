月間15万PVのゲームセンター特化メディア「クレマップ」が店舗向け純広告サービスを開始

合同会社CGP月間15万PVのゲームセンター特化メディア「クレマップ」が店舗向け純広告サービスを開始

合同会社CGP（https://cgp-corp.co.jp/）は、運営するゲームセンター・クレーンゲーム特化情報メディア「クレマップ（https://cranegame-map.cgp-corp.co.jp/）」において、ゲームセンター店舗向けの純広告掲載サービスを開始したことをお知らせします。

背景と課題

ゲームセンター業界では、SNS広告や折込チラシによる集客が一般的ですが、これらは「潜在層への認知獲得」が中心であり、「今すぐ行く店を探しているユーザー」へのアプローチが難しいという課題がありました。

クレマップは「地域名＋ゲーセン」「地域名＋クレーンゲーム 取りやすい」などのキーワードで検索上位を継続的に獲得しており、訪問ユーザーの約99%が検索エンジン経由です。来店を検討している"意思決定前"のユーザーに直接リーチできる点が、他の広告媒体にはない特長です。

クレマップについて

クレマップ実績

月間PV数：15万（2025年時点）

検索エンジン経由アクセス：99%

主要キーワード検索順位：1～3位

サービス概要

代表コメント

地域名+ゲームセンター検索ワードの一例PC版SP版[表: https://prtimes.jp/data/corp/162998/table/20_1_f229c36e059c6377080022502cf0d8bf.jpg?v=202605121251 ]

「ゲームセンターの集客は、知ってもらうことより"来てもらえる人に届けること"が難しいと感じています。

クレマップに来るユーザーはすでに『行く店を探している』段階。

そこに掲載できることの価値を、ぜひ一度試してみてください。初月は無料でお試しいただけますし、継続する場合も月数千円からと、他の広告媒体と比べて圧倒的にコストを抑えられます。

まず資料をお送りしてサービス内容をご確認いただけますのでお気軽にお問合せください（代表：村上純）

お問い合わせ

会社名：合同会社CGP（https://cgp-corp.co.jp/）

担当：村上 純

掲載メディア：https://cranegame-map.cgp-corp.co.jp/

広告掲載・お問い合わせ：https://cranegame-map.cgp-corp.co.jp/pr/

本プレスリリースに関するお問い合わせは上記までお願いいたします。