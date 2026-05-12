雲仙九州ホテル「雲仙邸 離れ」リニューアル

株式会社PROSPER

「日本を元気に!!」を掲げ、観光を軸に日本各地の中小企業への投資を通じて地域活性化を推進する株式会社PROSPER（本社：東京都港区、代表取締役：立花陽三、以下「PROSPER」）は、長崎県雲仙市で創業100年以上の歴史を誇る雲仙九州ホテルにおいて、「雲仙邸 離れ」を2026年4月25日にリニューアルしたことをお知らせいたします。

雲仙九州ホテルは、PROSPER等を組合員とするPROSPER・CAPITAL有限責任事業組合が運営し、PROSPER日本企業成長支援ファンド第一号投資事業有限責任組合が保有・経営するリゾートホテルです。

湯けむり立ちのぼる雲仙地獄を望む特別なロケーションに、株式会社メトス（以下「メトス」）の正式発売前の屋外仕様プライベートサウナを新たに先行導入。白濁の名湯、サウナ、専用水風呂、外気浴までを客室内で完結できる、完全プライベートなウェルネス空間が誕生しました。ご自身のペースで心身を整える、雲仙ならではの贅沢な滞在体験をご提供いたします。

＜雲仙邸 離れ 概要＞

客室数 ：全4室（全室禁煙）

客室タイプ ：離れA 2室、離れB 2室

広さ ：90.18平方メートル （プライベートテラス含め）

定員 ：4名

「雲仙邸 離れ」は、天然温泉の内風呂と露天風呂、離れならではの高いプライベート性、そして四季を感じる庭を備えた人気客室です。今回のリニューアルでは、その既存の魅力を活かしながら、テラスにメトスの正式発売前・屋外仕様プライベートサウナを先行導入。さらに、専用水風呂と外気浴ソファを備えることで、滞在そのものが“ととのう”体験へと進化しました。ご夫婦やカップルでの滞在はもちろん、ご家族旅行、ウェルネス志向の旅行者、そして上質な滞在を求める訪日ゲストにもおすすめの、雲仙エリア屈指のラグジュアリールームです。

＜開発ストーリー＞

雲仙九州ホテルは、湯けむり立ちのぼる雲仙地獄の中心地に佇み、ユネスコ世界ジオパーク国内第一号に選ばれた雲仙の雄大な自然と地熱の恵みを間近に感じられる唯一無二のラグジュアリーリゾートです。100年以上の歴史を受け継ぐ同ホテルは「Re-vibe of the Moment -心ふるわす、時をうるおす-」をコンセプトに、この先100年先も愛され続けるホテルを目指し、進化を続けています。

今回のリニューアルは、白濁の名湯として親しまれてきた雲仙温泉に、深く整う滞在体験という新たな価値を加えることを目的に実施しました。雲仙の大地が生み出す地熱、澄んだ空気、豊かな自然。その恵みを感じながら、心身をゆっくりと解きほぐし、深く休息していただくことを目指しました。その想いをかたちにするため、人気客室に新たにサウナと専用水風呂を設置し、客室内で温泉・サウナ・水風呂・外気浴まで完結する、完全プライベートなウェルネス空間を実現しました。

これにより「雲仙邸 離れ」は、単なる温泉付き客室にとどまらず、自然・温泉・サウナが融合した、より深く心身を癒やす最上級客室へと進化しました。

1. メトス最新型プライベートサウナを新設

＜雲仙邸 離れ の特徴＞

全4室の「雲仙邸 離れ」のテラスに、日本国内トップシェアを誇り、日本のサウナ文化を牽引してきたメトスの屋外仕様プライベートサウナを新設しました。高性能なサウナ室ではセルフロウリュもお楽しみいただけるほか、ロウリュ用アロマオイル（RENTO）をご用意しております。香りと蒸気に包まれながら、誰にも気兼ねすることなく、ご自身のペースで贅沢なサウナ時間をお過ごしいただけます。

2. 雲仙地獄に最も近い最上級客室

「雲仙邸 離れ」は、雲仙地獄に最も近い最上級客室です。大地の鼓動を感じさせる地熱の気配に包まれた、ここでしか味わえない特別なロケーションに位置しています。別荘のように静かな時間が流れるプライベート空間では、日常を離れ、心からくつろぐ贅沢な時間をお過ごしいただけます。ご夫婦やカップルでのご滞在はもちろん、ご家族でもゆったりとお楽しみいただける客室です。

3. 世紀を超えて、数々のセレブリティが愛した美食体験

雲仙九州ホテルでは、250種類以上の魚介が水揚げされる長崎港の海の幸と、地元農家が丹精込めて育てた旬の食材を、素材本来の魅力を活かした調理で味わう、上質な食体験をご提供しています。「雲仙邸 離れ」にご宿泊のお客様には、客室近くに個室プライベートダイニング「grille（グリエ）」をご用意。プライベートな空間で、世紀を超えて数々のセレブリティに愛されてきた料理をゆったりとお楽しみいただけます。

＜施設概要＞

施設名称 ： 雲仙九州ホテル

所在地 ： 〒854-0697 長崎県雲仙市小浜町雲仙320

ホームページ ： https://kyushuhtl.co.jp

PROSPERは、観光を軸とした地域の中小企業へのPROSPERファンドを通じた投資活動に加え、投資をした地域における非投資領域での活動にも尽力しながら、引き続き、地域の活性化に貢献できるよう情熱をもって取り組んでまいります。