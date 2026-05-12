猛暑から愛犬を守る、特許取得済の冷却構造を採用した犬用空調ウェア「AIR COOL WAN(TM)」を新発売

株式会社GLULU

株式会社GLULU（本社：埼玉県川越市、代表取締役：後藤 拓馬）は、犬用空調ウェア『AIR COOL WAN(TM)（エアクールワン）』を2026年4月1日に発売しました。本商品は、猛暑が予想される夏に向けて、犬の暑さ対策・熱中症対策を目的に開発したものです。保冷剤や接触冷感素材を利用した従来品とは異なり、気化熱冷却・直接冷却・空気断熱を組み合わせることで、愛犬の快適なウェア内環境をつくり出します。

AIR COOL WAN(TM)開発の背景

本商品開発のきっかけは、当社代表の後藤が3匹の犬を飼っており、早朝や夜間の散歩でも愛犬が暑さにぐったりする様子を目の当たりにしたことでした。市販の犬用冷却グッズを使うこともありましたが、一時的な効果にとどまったり、体の一部だけを冷やすものだったりと、昨今の異常気象による猛暑では、従来の冷却グッズだけでは限界があると感じました。また、愛犬の熱中症リスクに不安があるという飼い主様は91%に上るというデータもあり（※出典1）、犬の熱中症対策は急務だと考えています。そこで、獣医師の監修のもと、多くの飼い主様と愛犬たちにご協力いただき、約2年をかけて本商品の研究開発を進めてまいりました。

※出典1：アニコム損害保険株式会社「どうぶつたちの“暑さ”対策、ほぼ100％の飼い主様が実施中！」より

AIR COOL WAN(TM)が涼しさを生む理由

特許を取得した独自の「気化熱」で冷やす！新しい冷却コンセプト

擬似汗となる貯水パッドを搭載しました。ファンで取り込んだ外気により貯水パッドの水分が蒸発し、気化熱が生じることで空気が冷え、ウェア内の温度を下げることができます。水分と外気を組み合わせた冷却構造により、快適なウェア内環境をつくり出します。なお、この仕組みは特許を取得しています。（特許第7729571号）

防風透湿素材を採用

気化熱で冷却した空気を逃さないよう、防風加工を施しています。また、冷却時に発生する湿気を効率よく外に逃がすために、透湿性8,000g/平方メートル ・24hの高機能生地を採用。ウェア内のムレを軽減し、愛犬が快適に過ごせる環境を実現しました。

気化熱冷却と直接冷却のW効果

実環境を想定した屋外での検証結果

外気温30℃を超える環境下での検証画像です。コンクリートや芝生の地面の温度が35℃を超える暑さの中、ウェア内の温度低下が確認されました。地面に近い犬の暑さ対策の一助として、日常の散歩や外出時に活用できます。

製品特長

最適な重量設計

ウェアのサイズごとにファンのサイズを変更し、愛犬の体格に合わせて負担を抑えた重量設計にしています。

3段階の風量調節機能

体温や暑さに合わせて風量を3段階調整できます。

大型犬にも十分な風量を確保します。

製品概要

公式オンラインサイトおよびAmazonにて販売中

犬の熱中症対策として多くの方に「AIR COOL WAN(TM)」を活用していただきたいと考えています。

なお、本商品は自社ECサイトおよびAmazonにて販売しています。今年も各地で猛暑となるおそれがあるなか、本商品が愛犬を暑さから守る一助となれば幸いです。

※出典2：ウェザーニュース「2026年夏【暖候期予報】全国的に気温が高め 今年の夏も猛暑…」

ベージュスモーキーグリーン[表: https://prtimes.jp/data/corp/159775/table/3_1_2ff23b83db4c7f8be0b1a63418d57f90.jpg?v=202605121251 ]

公式SNS

GLULU | 犬用空調ウェア Instagram(https://www.instagram.com/glulu_dog.official?igsh=cHZiaTM0cmI2M2Jr&utm_source=qr) / Threads(https://www.threads.com/@glulu_dog.official?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==)

製品お問い合わせ先

■各種メディアでの取材・商品貸出等に関しましても、下記よりお気軽にお問い合わせください。

株式会社GLULU

所在地 ：〒350-1109 埼玉県川越市霞ヶ関北2-26-4

電話番号 ：050-7116-0034

メールアドレス ：info@glulu.co.jp

（月～金 10:00～17:00 祝祭日、年末年始、冬季休業を除く）