スポーツ選手にアプリ不要で応援投げ銭　″スポーツ専用″カード型カジュアル応援投げ銭サービス「Kimochiru for Sports（Nice Play! Card）」提供開始！

株式会社ぺこり

すぐ渡せる・受け取れるカード型のカジュアルなリアル応援投げ銭サービス「Kimochiru（キモチる）」を提供する株式会社ぺこり（本社：東京都渋谷区、代表：三宅伸之）は、“スポーツ専用”カード型応援投げ銭サービス「Kimochiru for Sports（Nice Play! Card）」の提供を開始しました。

「Kimochiru for Sports」提供の背景

近年、スポーツ観戦のデジタル化が進み、公式アプリや配信サービスを活用したファンコミュニケーション、オンライン課金、ギフティング施策などが広がっています。

一方で、競技や団体によっては、こうしたデジタル上の収益化・応援基盤を十分に整備することが難しいケースも少なくありません。また、多くの競技現場では、選手やスタッフが競技活動と仕事・学業を両立しながら活動しており、競技を支える新たな応援の形や収益機会の必要性が指摘されています。

こうした背景のもと、ファンが応援の気持ちを気軽にダイレクトに届けることができる仕組みを提供することで、選手たちが少しでも競技に専念しやすい環境づくりにつながればとの想いから、「Kimochiru for Sports 」の提供を開始しました。これは、弊社のミッションである「持ち味を輝かせ、人生を豊かに」にもつながる取り組みだと考えています。

専用アプリや大規模なシステム開発を必要とせず、来場者へカードを配布するだけで導入できるため、さまざまな競技・チーム・イベントで活用可能です。

「Kimochiru for Sports」ご利用方法

来場者へ、チーム専用の「Nice Play! Card（Kimochiru for Sports）」を配布します。

来場者は、カード裏面のQRコードからチャージ後、試合後などに会場内へ設置された「応援ボード」の選手ごとのポケットにカードを投函することで、応援の気持ちを届けることができます。

カードを受け取った選手は、QRコードからポイントやクーポンなどを受け取ることができます。

また、チャージ額の一部はチームへも還元され、競技運営や活動支援にも活用されます。

Kimochiru（キモチる）サービス概要（特許出願中）

URL： https://kimochiru.jp/

気持ちの良い接客やサービスに対して、誰でもどこでもアプリ不要・店舗導入不要で“ホンノキモチ”を届けられる、カード型のカジュアルなリアル投げ銭サービスです。カードを受け取った方は、QRコードを読み取ることでスタンプを受け取り、スタンプに応じて様々なクーポンやポイントを受け取ることができます。

会社概要

商号 ： 株式会社ぺこり

代表者 ： 代表取締役 三宅 伸之

所在地 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8階

設立 ： 2023年6月16日

事業内容： 『Kimochiru（キモチる）』の企画・制作・運営

URL ： https://info.peccori.com/

報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社ぺこり 代表取締役 三宅 伸之(ミヤケ ノブユキ)

TEL ： 090-2809-3916

E-mail： n.miyake@peccori.com