三田ガーデンヒルズの設計思想とデザイン詳細を公開。ホシノアーキテクツが旧逓信省簡易保険局庁舎の記憶を継承した設計アプローチを発表

株式会社 ホシノアーキテクツ

株式会社ホシノアーキテクツ（本社：東京都港区、代表取締役 星野裕明）は、マスターデザインアーキテクトとして、三井不動産レジデンシャル株式会社および三菱地所レジデンス株式会社が共同開発する「三田ガーデンヒルズ」プロジェクトに参画しています。

この度、旧逓信省簡易保険局庁舎（1929年竣工）の一部保存再生を含む設計思想およびデザインの詳細について、自社ホームページ（https://hoshinoarchitects.com/project/(https://hoshinoarchitects.com/project/)）にて公開いたしました。

■三田ガーデンヒルズ（港区）

ホシノアーキテクツがマスターデザインアーキテクトを務めた「三田ガーデンヒルズ」は、簡易保険局庁舎の跡地に誕生した共同住宅プロジェクトです。歴史的建造物の一部を保存・再生しながら、当時の意匠や空間のあり方を読み取り、それらを現代の技術によって再構築しています。本プロジェクトは複数の住棟で構成され、中庭を中心にそれぞれ異なるキャラクターを持つ建築として計画されています。

プロジェクト全体は「OLD CRAFT & NEW TECH」という考え方のもと、1929年竣工当時のつくり手の思想と現代のデザインを重ね合わせることで構成。約7,700平方メートル のランドスケープを中心に、建築と庭が一体となった空間が計画されており、時間とともに変化する風景の中で静寂と癒しに包まれる空間を作り出しています。

■外壁の意匠を残しながら、周辺の環境と調和する外装デザイン

垂直ラインを強調したファサードは、周辺に残る邸宅建築のスケールや佇まいと呼応するように設計しています。約100年の歴史を持つ簡易保険局庁舎の外装意匠を一部に引き継ぎながら、綱町三井倶楽部をはじめとする周辺環境と調和するデザインとしています。

既存部分は三層構成の基壇として位置づけ、その上に7層の主階とペントハウスを屋根階として重ねることで、古典建築に基づく落ち着きのある立面構成としています。さらに高層部では、サッシやバルコニー手摺に台形平面のベイウインドウ形状を取り入れ、外装にやわらかな陰影と起伏を与えることで、簡易保険局庁舎がもっていた奥行きのある表情との連続性を感じられるよう配慮しています。

Residential：

https://hoshinoarchitects.com/project/mita-garden-hills-residential-completed

■歴史の痕跡と現代のデザインが重なるインテリアデザイン

インテリアにおいても、既存建物から採取したモチーフを保存・再生し、その意匠や構成を現代の空間として再解釈しています。旧建物の床に見られたモザイクパターンを再構成した壁面や、ステンドグラスを用いた天井など、当時のデザイン要素を現代の空間に織り込んでいます。

パークマンション棟のエントランスエリアでは、1929年竣工の簡易保険局庁舎の一部を丁寧に保存・再生し、その歴史的な趣を活かしたデザインとしています。左右対称の構成や細部の意匠により、重厚で落ち着きのある空間を実現しています。

幾何学のパターンをふんだんに用いた風除室は、まるでアートの中にいるようなエレガントで華やかな空間となっています。

パターンは既存の建物より特徴を抽出し、それを再構成して新しいものとしてデザインしているため、クラシックな雰囲気の中に現代的な要素が感じられ、新旧の魅力が調和した空間となっています。

既存建物の特徴が色濃く残る階段室は、当時の意匠を活かしながら現代の技術で丁寧に再生し、歴史の魅力を感じられる空間として整えています。

バーラウンジ・ギャラリーラウンジ

バーラウンジやギャラリーラウンジでは、素材や光の使い方によって、それぞれ異なる雰囲気や時間の流れを感じられる空間としています。「OLD CRAFT & NEW TECH」という考え方のもと、これまで受け継がれてきたものづくりの価値と現代のデザインを重ね合わせ、異なる時代の魅力が共存する空間を生み出しています。

Entrance & Lounge：

https://hoshinoarchitects.com/project/mita-garden-hills-entrance-lounge-completed

Common Space：

https://hoshinoarchitects.com/project/mita-garden-hills-common-space-completed/

北西エントランス・センターヒル棟ラウンジスペース

北西エントランスでは、大きく広がる曲線の屋根が目印となり、訪れる人をやさしく迎えます。中へ進む通路では、金属と石の組み合わせがやわらかな光と影をつくり、奥へと導きます。

センターヒル棟は、本プロジェクトの中央に広がる大きなガーデンの下に位置しています。地層を感じる力強いインテリアデザインと、その合間から見え隠れする緑のコントラストを楽しめる構成としています。また、共用部には、コンシェルジュカウンターや中庭を眺められるワークスペース、カフェラウンジを設け、落ち着いて過ごせる空間を整えています。廊下から連続する壁の仕上げが、ゆるやかに人の流れを導く設計としています。

North West Entrance & Common Space：

https://hoshinoarchitects.com/project/mita-garden-hills-north-west-entrance-common-space-completed/

■港区の都心に広がる、7,700平方メートル の広大な森

既存の樹木を含む約130種類の植栽と、約7,700平方メートル におよぶランドスケープは、さまざまな過ごし方に対応したプライベートガーデンを中心に構成されています。四季折々の変化を楽しめる植栽に加え、アートや水の演出も取り入れることで、静けさと心地よさを感じられる空間としています。

中庭は、地面がゆるやかに盛り上がるような立体的な形状とし、そこから連続する植栽が広がりのある風景をつくり出しています。

手入れされたフラワーガーデンには季節ごとの花々が咲き、ガーデンに近い各ラウンジを通じて住民同士の交流も生まれる場となっています。

また、この立体的な地形により、フィットネスジムやカフェラウンジ、ワークスペースなど、さまざまな場所から異なる景色を楽しめる構成としています。

各エリアごとに庭としての落ち着きを持ちながら、全体としてはひとつの大きな中庭としてつながるランドスケープとなっています。

Landscape：https://hoshinoarchitects.com/project/mita-garden-hills-landscape-completed/

＜プロジェクト概要＞

名称：三田ガーデンヒルズ

住所：東京都港区三田一丁目102番1（地番）

竣工：2025年

事業主：三井不動産レジデンシャル株式会社／三菱地所レジデンス株式会社

マスターデザイン ：株式会社ホシノアーキテクツ（ファサード・インテリア・ランドスケープ）

基本設計：株式会社日建設計

実施設計：大成建設株式会社一級建築士事務所

施工：大成建設株式会社

インテリアデザイン： 株式会社ホシノアーキテクツ／株式会社日建設計

ランドスケープデザイン：株式会社 office ma

照明デザイン：株式会社 岡安泉照明設計事務所

敷地面積：約148,310平方メートル

総戸数：1002戸



三井不動産レジデンシャル株式会社によるプレスリリース

https://www.31sumai.com/content/dam/mfrcojp/company/news/2022/0425_01.pdf

https://www.31sumai.com/content/dam/mfrcojp/company/news/2022/1013_01.pdf

https://www.31sumai.com/content/dam/mfrcojp/company/news/2023/0912_01.pdf

https://www.31sumai.com/content/dam/mfrcojp/company/news/2025/0707_01.pdf

■ホシノアーキテクツとは

ホシノアーキテクツは、「人に愛される街・空間・体験をデザインする」建築都市設計事務所です。代表・星野裕明のもと、国際的な建築家・デザイナーが集い、東京を拠点に世界各地で活動しています。私たちは、街の歴史や文化、風土を読み解き、デザインで解釈・介入することで、その土地に生きる人の記憶を未来へとつなぎます。その活動は国際的にも広く認められており、世界的な建築アワード「The Architecture MasterPrize (AMP) 」2年連続受賞をはじめ、「グッドデザイン賞」や「LIT Lighting Design Awards」など国内外で数多くのアワードを受賞しています。

■株式会社ホシノアーキテクツ概要

本社所在地：東京都港区愛宕1-5-3 愛宕ASビル3F

代表取締役：星野 裕明

URL：https://hoshinoarchitects.com

公式SNSではその他プロジェクトのデザインプロセスや写真を投稿しています。

Instagram：@hoshino_architects ( https://www.instagram.com/hoshino_architects/ )

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/hoshino-architects-inc/